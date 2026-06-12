ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद विमान हादसे की बरसी: 'उस समय हर मिनट कीमती था, सभी विभागों को तुरंत तैयार कर लिया गया था': डॉ. राकेश जोशी

अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना के तुरंत बाद असरवा सिविल हॉस्पिटल मेन सेंटर बन गया था. सुपरिटेंडेंट डॉ. राकेश जोशी ने बताया कैसे से हालात.

Plane crash in Ahmedabad, Dr. Rakesh Joshi (in inset)
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, डॉ.राकेश जोशी (इनसेट में) (PTI and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद : प्लेन क्रैश की घटना ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दुख दिया है. एक साल बाद भी, इस दुखद घटना की यादें लोगों के मन से नहीं मिटी हैं. लेकिन इस भीषण घटना के बीच कुछ ऐसी स्टोरी भी सामने आईं, जिन्होंने इंसानियत और सेवा भावना की एक अनोखी मिसाल पेश की. डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, रेस्क्यू टीम और आम नागरिकों ने मिलकर जो काम किया, उसे लोग आज भी याद करते हैं.

प्लेन क्रैश के कुछ ही समय में, अहमदाबाद का असरवा सिविल हॉस्पिटल पूरे रेस्क्यू और इलाज के ऑपरेशन का मेन सेंटर बन गया था. एक के बाद एक एंबुलेंस हॉस्पिटल पहुंचने लगीं और घायलों को लगातार इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जा रहा था, पूरे हॉस्पिटल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया था.

असरवा सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. राकेश जोशी ने कहा, "जैसे ही हादसे की सूचना मिली, हॉस्पिटल में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीमों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया. ऑपरेशन थिएटर से लेकर इंटेंसिव केयर यूनिट तक सभी विभाग तैयार रखे गए थे ताकि घायलों को तुरंत और सबसे अच्छा इलाज मिल सके."

उन्होंने आगे कहा कि हॉस्पिटल की तरफ से न सिर्फ इलाज बल्कि मरने वालों की पहचान, परिवारों को जानकारी देना, काउंसलिंग और दूसरे जरूरी इंतज़ाम भी किए गए. पूरी टीम ने घंटों लगातार काम किया और अपनी ड्यूटी निभाई.

हादसे के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे. उन्होंने मौके का दौरा किया और फिर सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायलों से मिलकर उनकी हालत के बारे में जानकारी ली. हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में राहत, बचाव और मरने वालों की पहचान की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई.

इस भयावह हादसे के बीच इंसानियत की भी कई मिसालें देखने को मिलीं. स्थानीय लोग और वॉलंटियर बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए दौड़ पड़े. कुछ ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की, तो कुछ ने रेस्क्यू टीम को गाइड किया. कई लोगों ने पानी, खाना और दूसरा जरूरी सामान देकर राहत के काम में मदद की.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने एक तरफ कई परिवारों को दुख दिया है, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की लगन, प्रशासन की सतर्कता और आम लोगों की इंसानियत ने यह भी साबित कर दिया है कि समाज किसी भी मुसीबत का सामना एक साथ कर सकता है. शायद यही मानवता और सेवा की भावना दुख के समय में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन गई.

ये भी पढ़ें- अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी : आज भी आंसुओं में छलक रहा वो गम

TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASH
DR RAKESH JOSHI
AHMEDABAD PLANE CRASH ONE YEAR
AIR INDIA AI171 FLIGHT
AHMEDABAD PLANE CRASH TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.