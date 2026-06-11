अहमदाबाद विमान हादसा बरसी: अपनों का दर्द नहीं हुआ कम, पीड़ित परिवारों ने 'टाटा ग्रुप' से लगाई ये गुहार
आज उस खौफनाक मंजर को पूरा एक साल बीत चुका है, जिसने पूरे गुजरात समेत देश को झकझोर कर रख दिया था.
Published : June 11, 2026 at 8:47 PM IST
अरावली (गुजरात): 12 जून 2025 को अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के महज 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण धमाके के साथ क्रैश हो गया था. इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. आज, इस त्रासदी की पहली बरसी पर ईटीवी भारत की टीम पीड़ित परिवार का हाल जानने मोदासा तालुका के खंभीसर गांव पहुंची.
35 सेकंड में सब खत्म हो गया था
खंभीसर गांव की रहने वाली 23 वर्षीय जयश्री पटेल बचपन से ही पढ़ने में बेहद होशियार थी. माता-पिता मुकेशभाई और मीनाबेन ने दिन-रात खेती और पशुपालन करके, तिनका-तिनका जोड़कर अपनी बेटी को इस काबिल बनाया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके. जयश्री का बचपन से ही विदेश जाने का सपना था. परिवार ने उसकी खुशियों को पंख देने के लिए उसकी सगाई लंदन में रहने वाले एक युवक से कराई और धूमधाम से शादी संपन्न हुई.
शादी के ठीक चार महीने बाद जब जयश्री का लंदन का वीजा और 12 जून का एयर इंडिया का टिकट आया, तो पूरे घर में उत्सव का माहौल था. पूरा परिवार उसे विदा करने अहमदाबाद एयरपोर्ट गया. हंसते-मुस्कुराते जयश्री ने बोर्डिंग पास दिखाया, अपनों को आखिरी बार 'बाय' कहा और प्लेन में सवार हो गई. लेकिन किसे पता था कि यह विदाई हमेशा-हमेशा के लिए होने जा रही है.
टेकऑफ के ठीक 35 सेकंड बाद एयर इंडिया का प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से धमाके के साथ पास के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया और तुरंत आग के गोले में बदल गया.
रास्ते में मिली क्रैश की खबर
बेटी को विदा कर खुशी-खुशी वतन लौट रहे परिवार को जब रास्ते में इस क्रैश की खबर मिली, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. सदमे में जयश्री के पिता बेहोश हो गए और उन्हें चार दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. हादसा इतना भयानक था कि शवों को पहचानना नामुमकिन था.
काफी दिनों बाद भाई जयकीत के डीएनए (DNA) मैच होने पर जयश्री के शव की शिनाख्त हो सकी. शादी के बाद पति के साथ बमुश्किल एक हफ्ता बिताने वाली जयश्री का सपना टेकऑफ के 35वें सेकंड में ही राख के ढेर में तब्दील हो गया.
एक साल बाद भी आंसुओं का सैलाब
आज इस घटना को एक साल हो गया है. लेकिन वक्त का मरहम पटेल परिवार के जख्मों को भर नहीं पाया है. ईटीवी भारत की टीम जब उनके घर पहुंची, तो माता-पिता बेटी की तस्वीर सीने से लगाए फूट-फूट कर रो पड़े.
भरे गले से मां मीनाबेन ने कहा, "आज एक साल हो गया, लेकिन हमारा हर दिन रोते हुए ही कटता है. हर त्योहार पर उसकी याद तड़पाती है. हमने कितनी मुश्किलें झेलकर उसे पाला था ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन सब खत्म हो गया."
वहीं, जयश्री के भाई जयकीतभाई पटेल ने इस सिस्टम और एयरलाइन प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. जयकीत ने बताया, "सरकार की तरफ से जो मुआवजा और मदद मिलनी थी, वह प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे हमें मिल गई है. लेकिन विमानन कंपनी का संचालन करने वाले टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को नौकरी देने का जो भरोसा दिया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है. हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के सदस्य को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए."
विमान हादसे की पहली बरसी पर आज पूरे गांव ने नम आंखों से बेटी जयश्री पटेल और हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन परिवारों के चेहरों पर पसरा सन्नाटा आज भी जवाब मांग रहा है.
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