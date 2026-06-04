ETV Bharat / bharat

भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा खतरे में दुनिया के 10 शहर; कहीं आपका शहर भी तो इसमें नहीं?

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों को मुफ्त पानी देता वेंडर. (फाइल फोटो) ( AFP )

अगले कुछ महीनों में एक मजबूत या बहुत मजबूत 'अल नीनो' (El Niño) शुरू होने की भी बहुत अधिक संभावना है. यह वैश्विक तापमान को और भी बढ़ा देगा तथा दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका और मध्य व दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पैदा करेगा. यह अल नीनो ऐसी दुनिया में आ रहा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण औद्योगिक क्रांति से पहले के समय की तुलना में पहले से ही लगभग 1.4°C अधिक गर्म है, और यह साल 2027 को 1.6°C तक गर्म बना सकता है.

प्रमुख पर्यटन स्थल और अंतरराष्ट्रीय बिजनेस हब, जिनमें काहिरा (मिस्र), बैंकॉक (थाईलैंड), हनोई (वियतनाम) और जयपुर (भारत) शामिल हैं, वे भी शीर्ष 50 में शामिल हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण अब सभी लू (heatwaves) अधिक भीषण और अक्सर आने वाली हो गई हैं. अत्यधिक गर्मी, मौसम का सबसे घातक रूप है, जिससे हर साल लगभग पांच लाख लोगों की मौत होती है. गर्मी से होने वाली एक तिहाई से अधिक मौतों का कारण अब जलवायु परिवर्तन को माना जा सकता है.

'सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटीज' पत्रिका में गुरुवार को प्रकाशित इस शोध पत्र में खतरे के प्रभाव, संवेदनशीलता और संकट से निपटने की क्षमता जैसे प्रमुख संकेतकों का अध्ययन किया गया. इस सूची में अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है, जबकि नागपुर चौथे और मदुरै सातवें पायदान पर है. शोध और उसके निष्कर्षों के अनुसार, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और घाना में सबसे अधिक उच्च जोखिम वाले शहर हैं. सबसे ज्यादा खतरे वाले 95 प्रतिशत से अधिक शहर दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में स्थित हैं.

हैदराबाद: दुनिया के उन शीर्ष 10 शहरों में भारत के तीन शहर- अहमदाबाद, नागपुर और मदुरै शामिल हैं, जहां के निवासियों को बढ़ते वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) से सबसे अधिक खतरा है. यह रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा किए गए एक शोध के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें दुनिया भर के 205 शहरों का विश्लेषण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बढ़ते तापमान से कहां के लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं.

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतलें ले जाता वेंडर. (फाइल फोटो) (AFP)

ऑक्सफोर्ड स्मिथ स्कूल ऑफ एंटरप्राइज एंड द एनवायरनमेंट की शोधकर्ता और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका नेथमी जयरात्ने करियावासम बताती हैं, "जोखिम के लिए केवल बढ़ते तापमान का प्रभाव ही मायने नहीं रखता."

करियावासम कहती हैं, "हमारा अध्ययन बहुआयामी वैश्विक गर्मी जोखिम आकलनों के महत्व पर जोर देता है, जो उन अलग-अलग रास्तों को उजागर करते हैं जिनसे शहरी गर्मी का जोखिम पैदा होता है. कई बड़े शहरों में, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में, अत्यधिक गर्मी के साथ-साथ उच्च संवेदनशीलता और (गर्मी से) निपटने की सीमित क्षमता जैसी चीजें एक साथ मौजूद हैं. यह तालमेल गर्मी के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकता है और कुछ मामलों में इसके जानलेवा परिणाम भी हो सकते हैं."

यह अध्ययन 10 लाख से अधिक आबादी वाले 205 शहरों को रैंक करता है, और जोखिम संकेतकों का एक मुख्य सेट तय करता है जो शहरों के बीच एक समान तुलना करने की अनुमति देता है, न कि शहरी गर्मी के जोखिम को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का विस्तृत विवरण देता है.

जिन कारकों पर विचार किया गया है, उनमें जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक स्थितियां शामिल हैं जो गर्मी से होने वाली बीमारियों और मृत्यु के खतरे को बढ़ाती हैं, जैसे कि उम्र और वित्तीय साधन. इसके साथ ही, एयर कंडीशनिंग जैसे कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पेड़ों की संख्या जैसे प्राकृतिक बचाव के साधनों तक लोगों की पहुंच को भी इसमें शामिल किया गया है.

चेन्नई में स्विमिंग पूल में ठंडक का आनंद लेता लड़का. (फाइल फोटो) (AFP)

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर राधिका खोसला, जिन्होंने नेथमी के इस शोध की सह-देखरेख की है, ने कहा, "हमारा अध्ययन दिखाता है कि गर्मी के जोखिम की योजना बनाते समय केवल बढ़ते तापमान के प्रभाव को ही नहीं, बल्कि लोगों की संवेदनशीलता और (गर्मी से) निपटने की क्षमता पर भी स्पष्ट रूप से ध्यान देने की जरूरत है. दुनिया भर में एयर कंडीशनिंग (AC) की मांग बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम कूलिंग के इस अत्यधिक ऊर्जा-खपत वाले साधन पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो हम एक दुष्चक्र में फंसकर ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाने का जोखिम उठाएंगे. सभी के लिए अनुकूलन (adaptation) और तापीय आराम को बढ़ाने के लिए, हमें लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक सूक्ष्म और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर विचार करना होगा. इसके समाधान के रूप में पैसिव कूलिंग (प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के तरीके) और पंखे व कूलर जैसी कम ऊर्जा खपत वाली तकनीकों को प्राथमिकता देना पहला कदम होना चाहिए."

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और इस शोध के सह-निरीक्षक जीसस लिजाना ने कहा, "यह अध्ययन दुनिया भर के शहरों में शहरी गर्मी के जोखिम का पहला वैश्विक रूप से सुसंगत और सीधे तुलना करने योग्य आकलन प्रदान करता है. यह यह पहचानने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण देता है कि अनुकूलन के प्रयासों की सबसे ज्यादा जरूरत कहां है. भविष्य में, जैसे-जैसे डेटासेट में सुधार जारी रहेगा, इस ढांचे के आगामी संस्करण वैश्विक स्तर पर जलवायु अनुकूलन प्रगति और शहरी गर्मी से निपटने की क्षमता की निगरानी में मदद कर सकते हैं."

इसे भी पढ़ेंः