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34 साल से घर के अंदर दबी थी लाश... एक 'गुप्त सूचना' और 'DNA' ने सुलझाई गुत्थी, पति-देवर गिरफ्तार

अहमदाबाद के वटवा इलाके में 1992 में एक रहस्यमयी गुमशुदगी दर्ज हुई थी. क्राइम ब्रांच को मिली गुप्त सूचना ने मामले को सुलझाया.

Ahmedabad Murder Mystery
क्राइम ब्रांच की हिरासत में आरोपी. (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 8:07 PM IST

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अहमदाबादः कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह कहावत अहमदाबाद में सच साबित हुई है. 34 साल पहले जिस महिला को दुनिया 'लापता' मान चुकी थी, उसका कंकाल एक घर की फर्श के नीचे दफन मिला. जिसकी हत्या उसके अपने ही पति ने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने महिला के पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है.

1992 की मर्डर मिस्ट्री

अहमदाबाद के वटवा इलाके में 1992 में एक रहस्यमयी गुमशुदगी दर्ज हुई थी. फरजाना नाम की महिला अचानक गायब हो गई. सालों बीत गए, जांच की फाइलें धूल चाटने लगीं. इस बीच क्राइम ब्रांच को मिली एक गुप्त सूचना ने इस ठंडे पड़ चुके मामले में जान फूंक दी. सूचना के आधार पर पुलिस ने वटवा के कुतुबनगर स्थित एक घर में खुदाई शुरू की, तो फर्श के नीचे से मानव हड्डियां और अवशेष बरामद हुए.

DNA रिपोर्ट ने की पुष्टि

यह हड्डियां फरजाना की ही हैं, इसे साबित करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. क्राइम ब्रांच ने वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया. फरजाना के भाई का DNA सैंपल लिया. जब फोरेंसिक लैब में हड्डियों का DNA भाई से मैच हुआ, तो यह साफ हो गया कि फरजाना लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसे बेरहमी से मारकर घर के अंदर ही गाड़ दिया गया था.

क्या है खूनी साजिश

जांच में जो खुलासा हुआ कि फरजाना का पति शमशुद्दीन उसकी आदतों से परेशान था. उसे लगता था कि फरजाना की वजह से समाज में उसकी बदनामी हो रही है. इस 'इज्जत' को बचाने के लिए उसने अपने भाई इकबाल और दोस्त अब्दुल करीम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. 1992 की एक खौफनाक रात को फरजाना को शालिया बीबी के घर बुलाया गया, जहां तीनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और लाश को वहीं जमीन में दफन कर दिया.

दो आरोपियों की मौत

इस साजिश में शामिल शालिया बीबी की 14 साल पहले मौत हो गई. एक अन्य आरोपी अब्दुल करीम भी मर चुका है. लेकिन कानून का शिकंजा उन दो मुख्य आरोपियों पर कस गया है जो अब भी जीवित हैं. क्राइम ब्रांच ने उन्हें धोलका से धर दबोचा है.

क्या कहती है पुलिस

ACP क्राइम ब्रांच भरत पटेल ने बताया, "यह केस हमारे लिए एक बड़ी चुनौती था क्योंकि घटना तीन दशक पुरानी थी. क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलांस, पुराने सबूतों, गवाहों के बयानों और DNA टेक्नोलॉजी की मदद से हत्या की पूरी गुत्थी सुलझा ली है. वैज्ञानिक जांच की वजह से, इतने पुराने अपराध में भी आरोपियों तक पहुंचना मुमकिन हो पाया है. यह राज, जो 34 सालों से दबा हुआ था, अब सामने आ गया है और इसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, सच एक दिन सामने जरूर आता है."

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