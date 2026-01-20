ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद के वटवा में चला बुलडोजर, 450 घरों को ध्वस्त किया गया

अहमदाबाद (गुजरात): शहर के चंदोला और इसनपुर के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने मंगलवार को वटवा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. शहर के वटवा इलाके में मौजूद वानरवत झील क्षेत्र में गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए करीब 400 घरों और संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया.

वटवा में बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नगर निगम और पुलिस की टीम सुबह ही झील पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है, जो चार चरण में किया जाएगा. कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आसपास के पुलिस स्टेशनों से करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. उनके साथ नगर निगम के 300 कर्मचारी और अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे. अतिक्रमण हटाने के अभियान में 12 हिताची मशीनों और पांच JCB मशीनों को लगाया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, 2010 से पहले पैदा हुए लोगों को हाउसिंग स्कीम के तहत घर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यहां धार्मिक जगहों के अलावा दूसरे गैर-कानूनी अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं.