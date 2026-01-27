ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत ट्रेन में हुआ बदलाव, अब आसानी से मिलेगी सीट

अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 12 मार्च, 2024 को हुआ था. यह देश की 42वीं वंदे भारत ट्रेन थी.

Ahmedabad Mumbai Vande Bharat train upgraded now running with 20 coaches Indian Railways
वंदे भारत ट्रेन (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड किया है. यह प्रीमियम ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 20 कोच के साथ चल रही है. रेलवे के इस कदम से ट्रेन में 278 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी. ट्रेन में सीटों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को टिकट मिलना आसान हो जाएगा.

देश की 42वीं वंदे भारत ट्रेन पहले 16 कोच के साथ चल रही थी. लेकिन यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने कोच की संख्या बढाने का फैसला किया, जो यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है.

इस ट्रेन सेवा का संचालन और रखरखाव करने वाले पश्चिमी रेलवे ने एक बयान में कहा कि अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल रूट पर लगातार यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं. अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद, ट्रेन में 278 और यात्री सफर कर सकते हैं, जिससे यात्रियों के लिए सीट मिलना आसान होगा और यात्रा का अनुभव अधिक आरामदायक होगा.

12 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (22961/22962) को हरी झंडी दिखाई थी, जो देश की 42वीं वंदे भारत ट्रेन है. उस समय ट्रेन का संचालन 16 कोच के साथ शुरू हुआ था. 26 जनवरी से यह ट्रेन सेवा 20 कोच के साथ चल रही है. यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हफ्ते के सभी दिन चलती है.

अपग्रेड के साथ ट्रेन में चार अतिरिक्त AC चेयर कार कोच जोड़े गए हैं. पश्चिमी रेलवे के मुताबिक, कोच की संख्या में यह अस्थायी बढ़ोतरी 7 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी, जिससे इस दौरान यात्रियों की भारी डिमांड को समायोजित करने में मदद मिलेगी. रेलवे ने कहा कि इस कदम से बिजी रूट पर यात्रियों को अधिक आराम, सुविधा और सुरक्षित यात्रा मिलेगी.

अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच की दूरी 491 किलोमीटर है और वंदे भारत एक्सप्रेस यह दूरी लगभग 5 घंटे 40 मिनट में तय करती है. यह ट्रेन चार स्टेशनों - वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली - पर रुकती है.

