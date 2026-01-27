ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत ट्रेन में हुआ बदलाव, अब आसानी से मिलेगी सीट

नई दिल्ली: रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड किया है. यह प्रीमियम ट्रेन 26 जनवरी, 2026 से 20 कोच के साथ चल रही है. रेलवे के इस कदम से ट्रेन में 278 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी. ट्रेन में सीटों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को टिकट मिलना आसान हो जाएगा.

देश की 42वीं वंदे भारत ट्रेन पहले 16 कोच के साथ चल रही थी. लेकिन यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने कोच की संख्या बढाने का फैसला किया, जो यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है.

इस ट्रेन सेवा का संचालन और रखरखाव करने वाले पश्चिमी रेलवे ने एक बयान में कहा कि अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल रूट पर लगातार यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं. अतिरिक्त कोच जोड़ने के बाद, ट्रेन में 278 और यात्री सफर कर सकते हैं, जिससे यात्रियों के लिए सीट मिलना आसान होगा और यात्रा का अनुभव अधिक आरामदायक होगा.

12 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (22961/22962) को हरी झंडी दिखाई थी, जो देश की 42वीं वंदे भारत ट्रेन है. उस समय ट्रेन का संचालन 16 कोच के साथ शुरू हुआ था. 26 जनवरी से यह ट्रेन सेवा 20 कोच के साथ चल रही है. यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हफ्ते के सभी दिन चलती है.