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अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन बनेगा 'सुपर हब': ऊपर बुलेट ट्रेन, बीच में रेगुलर ट्रेन और नीचे मेट्रो!

अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन बनेगा 'सुपर हब' (मॉडल) ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: अहमदाबाद का कालू पुर रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रियों के चढ़ने-उतरने की जगह नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होने जा रहा है. इस स्टेशन में सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन, उसके नीचे भारतीय रेलवे की रेगुलर ट्रेनें और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो की सुविधा होगी. कालू पुर रेलवे स्टेशन पर अभी एक बड़ा बदलाव चल रहा है और पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

बुलेट ट्रेन स्टेशन का ढांचा तैयार

बुलेट ट्रेन स्टेशन का ऊपरी ढांचा अब बनकर तैयार हो गया है और अगले चरण में यहां पटरियां बिछाने का काम होगा. इसके अलावा, बुलेट ट्रेन स्टेशन और मेट्रो के बीच कनेक्टिविटी भी जोड़ी जा रही है. स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में 'मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब' का काम पूरा हो चुका है, जबकि उत्तरी हिस्से में काम तेजी से चल रहा है. अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य तेजी से जारी (ETV Bharat) कालू पुर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में रेलवे डिविजनल मैनेजर (DRM) वेद प्रकाश ने जानकारी दी. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, 'स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों में कई चरणों में काम चल रहा है. दक्षिणी हिस्से में मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का काम पूरा हो गया है, जबकि उत्तरी हिस्से में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. बुलेट ट्रेन स्टेशन का ऊपरी ढांचा भी लगभग पूरा हो चुका है. अगले चरण में पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा.' सबसे ऊपरी स्तर पर बुलेट ट्रेनें चलेंगी, बीच के स्तर पर रेगुलर ट्रेनें होंगी और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो चलेगी कालू पुर रेलवे स्टेशन के विकास की सबसे खास बात इसकी कनेक्टिविटी है. आमतौर पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अलग-अलग जगहों पर होती हैं, लेकिन कालूपुर में इन तीनों प्रणालियों को एक ही परिसर में जोड़ने का लक्ष्य है. मौके पर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए डीआरएम वेद प्रकाश ने बताया कि वे अभी जहां खड़े हैं, वह बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली मंजिल का हिस्सा है. दक्षिण दिशा में मौजूद पहली मंजिल के हिस्से का इस्तेमाल यात्रियों के लिए 'होल्डिंग एरिया' (प्रतीक्षा क्षेत्र) के तौर पर किया जा रहा है. इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, उसके नीचे भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म होंगे, और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो स्टेशन होगा. उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 ठीक इसी हिस्से के नीचे स्थित हैं. इस तरह बुलेट ट्रेन के यात्रियों और सामान्य रेल यात्रियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं तो होंगी ही, साथ ही दोनों के बीच एक संपर्क भी बना रहेगा. मेट्रो तक आसानी से पहुँचने के लिए लिफ्ट, सीढ़ियाँ और एस्केलेटर लगाने का भी इंतज़ाम किया गया है. अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य तेजी से जारी (ETV Bharat) डीआरएम के अनुसार बुलेट ट्रेन स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने वाला बुनियादी ढांचा तैयार है. बुलेट ट्रेन स्टेशन और मौजूदा रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच भी संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है. भविष्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से आने वाले यात्रियों को शहर में जाने के लिए अलग से कोई और साधन खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. वे मेट्रो या अन्य उपलब्ध परिवहन सेवाओं के जरिए अपनी आगे की यात्रा जारी रख सकेंगे.