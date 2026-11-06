अहमदाबाद का कालूपुर स्टेशन बनेगा 'सुपर हब': ऊपर बुलेट ट्रेन, बीच में रेगुलर ट्रेन और नीचे मेट्रो!
कालूपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है. इस पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. भूमिका परमार की रिपोर्ट...
Published : November 6, 2026 at 8:43 AM IST
अहमदाबाद: अहमदाबाद का कालू पुर रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रियों के चढ़ने-उतरने की जगह नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होने जा रहा है. इस स्टेशन में सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन, उसके नीचे भारतीय रेलवे की रेगुलर ट्रेनें और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो की सुविधा होगी. कालू पुर रेलवे स्टेशन पर अभी एक बड़ा बदलाव चल रहा है और पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
बुलेट ट्रेन स्टेशन का ढांचा तैयार
बुलेट ट्रेन स्टेशन का ऊपरी ढांचा अब बनकर तैयार हो गया है और अगले चरण में यहां पटरियां बिछाने का काम होगा. इसके अलावा, बुलेट ट्रेन स्टेशन और मेट्रो के बीच कनेक्टिविटी भी जोड़ी जा रही है. स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में 'मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब' का काम पूरा हो चुका है, जबकि उत्तरी हिस्से में काम तेजी से चल रहा है.
कालू पुर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में रेलवे डिविजनल मैनेजर (DRM) वेद प्रकाश ने जानकारी दी. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, 'स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों में कई चरणों में काम चल रहा है. दक्षिणी हिस्से में मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का काम पूरा हो गया है, जबकि उत्तरी हिस्से में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. बुलेट ट्रेन स्टेशन का ऊपरी ढांचा भी लगभग पूरा हो चुका है. अगले चरण में पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा.'
सबसे ऊपरी स्तर पर बुलेट ट्रेनें चलेंगी, बीच के स्तर पर रेगुलर ट्रेनें होंगी और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो चलेगी
कालू पुर रेलवे स्टेशन के विकास की सबसे खास बात इसकी कनेक्टिविटी है. आमतौर पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अलग-अलग जगहों पर होती हैं, लेकिन कालूपुर में इन तीनों प्रणालियों को एक ही परिसर में जोड़ने का लक्ष्य है.
मौके पर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए डीआरएम वेद प्रकाश ने बताया कि वे अभी जहां खड़े हैं, वह बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली मंजिल का हिस्सा है. दक्षिण दिशा में मौजूद पहली मंजिल के हिस्से का इस्तेमाल यात्रियों के लिए 'होल्डिंग एरिया' (प्रतीक्षा क्षेत्र) के तौर पर किया जा रहा है.
इस कॉम्प्लेक्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, उसके नीचे भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म होंगे, और सबसे निचले स्तर पर मेट्रो स्टेशन होगा. उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 ठीक इसी हिस्से के नीचे स्थित हैं. इस तरह बुलेट ट्रेन के यात्रियों और सामान्य रेल यात्रियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं तो होंगी ही, साथ ही दोनों के बीच एक संपर्क भी बना रहेगा. मेट्रो तक आसानी से पहुँचने के लिए लिफ्ट, सीढ़ियाँ और एस्केलेटर लगाने का भी इंतज़ाम किया गया है.
डीआरएम के अनुसार बुलेट ट्रेन स्टेशन को मेट्रो से जोड़ने वाला बुनियादी ढांचा तैयार है. बुलेट ट्रेन स्टेशन और मौजूदा रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच भी संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है. भविष्य में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से आने वाले यात्रियों को शहर में जाने के लिए अलग से कोई और साधन खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. वे मेट्रो या अन्य उपलब्ध परिवहन सेवाओं के जरिए अपनी आगे की यात्रा जारी रख सकेंगे.
बुलेट ट्रेन स्टेशन का सुपरस्ट्रक्चर पूरा, अब ट्रैक बिछाने का काम होगा
अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा, कालूूपुर स्टेशन, इस पूरे विकास कार्य के लिए एक मुख्य केंद्र (हब) के रूप में काम करेगा. डीआरएम वेद प्रकाश ने बताया कि बुलेट ट्रेन स्टेशन का सुपरस्ट्रक्चर (मुख्य ढांचा) बनकर तैयार हो गया है, और अब अगला चरण-ट्रैक बिछाने का काम-शुरू होने वाला है.
डीआरएम ने बुलेट ट्रेन स्टेशन के काम के संदर्भ में मार्च 2027 और अगस्त 2027 का जिक्र किया है. हालाँकि, इन दोनों तारीखों के बीच क्या अंतर है, यह ट्रांसक्रिप्ट से स्पष्ट नहीं है. इसलिए बुलेट ट्रेन स्टेशन पूरी तरह से कब तैयार होगा या परिचालन (ऑपरेशंस) कब शुरू होगा, इसकी कोई पक्की तारीख बताने से पहले रेलवे या एनएचएसआरसीएल से पुष्टि कर लेना जरूरी है.
यह प्रोजेक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए एक अलग स्टेशन बनाने के साथ-साथ, मौजूदा रेलवे स्टेशन के कामकाज का भी पूरा ध्यान रखा गया है. पूरे कॉम्प्लेक्स की योजना इस तरह बनाई जा रही है कि सामान्य ट्रेनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के चलती रहे, और साथ ही बुलेट ट्रेन के लिए आधुनिक सुविधाएं भी तैयार हो सके.
दक्षिण मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, कालू पुर स्टेशन के विकास का एक अहम हिस्सा है. इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को परिवहन के अन्य साधनों से जोड़ना है. डीआरएम वेद प्रकाश ने बताया कि स्टेशन के दक्षिणी हिस्से में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण पूरा हो चुका है.
उनके अनुसार इस इमारत में 16 मंजिलें हैं, और नीचे की दो मंजिलों को मिलाकर कुल 18 स्तर हैं. इस इमारत में कार्यालयों के अलावा, आम जनता और यात्रियों के काम आने वाली कई अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं. इस तरह यह केवल एक स्टेशन की इमारत नहीं, बल्कि रेलवे परिसर का एक बड़ा सुविधा केंद्र (फैसिलिटी हब) बन जाएगा.
वहीं उत्तरी हिस्से में भी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का काम तेजी से चल रहा है. डीआरएम ने बताया कि पुराने स्टेशन के ढांचे को हटाकर नए निर्माण के लिए जगह खाली कर दी गई है. अब इस इलाके में भी काम आगे बढ़ रहा है. दक्षिण और उत्तर, दोनों तरफ 'मल्टीमॉडल हब' विकसित करने का मकसद यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है. इस योजना का उद्देश्य यह है कि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को बाहर निकलने, वाहनों तक पहुँचने और शहर के अन्य हिस्सों में जाने के लिए कई विकल्प एक ही जगह पर मिल सकें.
18 एकड़ में फैला रूफ प्लाजा और कॉनकोर्स: स्टेशन को मिलेगा नया रूप
कालू पुर स्टेशन के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) में रूफ प्लाजा और कॉनकोर्स का निर्माण एक मुख्य हिस्सा है. चर्चा के दौरान डीआरएम वेद प्रकाश ने 18 एकड़ के रूफ प्लाजा और 18 एकड़ के कॉनकोर्स (या मेजेनाइन एरिया) के बारे में जानकारी दी.