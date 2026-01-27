ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद हेलीपैड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई में दखल से किया इनकार, पौधारोपण के लिए NGT को दी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण की रक्षा, दोनों साथ-साथ चलने चाहिए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमालया बागची शामिल थे, फिरदोस कंबट्टा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अहमदाबाद के हंसोल गांव के रहने वाले याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश का विकास और पर्यावरण का संरक्षण एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, वह 'वन भूमि' (फॉरेस्ट लैंड) की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. कोर्ट ने संतोष जताया कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी चिंताओं का समाधान कर दिया है, जो याचिकाकर्ता ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने उठाई थीं. कोर्ट ने पेड़ों की कटाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. बेंच का मानना था कि जो पेड़ काटे गए वे 'जंगली झाड़-झंखाड़' की तरह थे और उन्हें दोबारा उगने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी.

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता या किसी भी सच्चे पर्यावरण प्रेमी को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हेलीपैड बनाने के लिए जो पेड़ काटे गए हैं, उनके बदले दोगुने पेड़ किसी उपयुक्त जमीन पर लगाए जाएं. कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसके लिए याचिकाकर्ता दोबारा NGT का दरवाजा खटखटा सकते हैं. NGT इसके बाद वन विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकता है, जो पेड़ों की किस्मों को चुनने, सही जमीन की पहचान करने और यह देखने का काम करेगी कि क्या वह जमीन पौधारोपण के लिए सही है या नहीं.

अदालत ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह सुनिश्चित कर सकता है कि पेड़ों के चयन और उनकी देखरेख के लिए पर्याप्त फंड दिया जाए, या फिर राज्य सरकार का वन विभाग खुद यह जिम्मेदारी संभाले. बेंच ने निर्देश दिया कि NGT अपनी निगरानी समिति के जरिए यह पक्का करे कि पेड़ वास्तव में लगाए गए हैं. इसके अलावा, अगले पांच वर्षों तक समय-समय पर इसकी रिपोर्ट ली जाए कि कितने पेड़ जीवित हैं और वे सही तरीके से बढ़ रहे हैं या नहीं.