अहमदाबाद हेलीपैड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई में दखल से किया इनकार, पौधारोपण के लिए NGT को दी जिम्मेदारी

अहमदाबाद के हंसोल गांव के रहने वाले याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
Sumit Saxena

January 27, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण की रक्षा, दोनों साथ-साथ चलने चाहिए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमालया बागची शामिल थे, फिरदोस कंबट्टा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अहमदाबाद के हंसोल गांव के रहने वाले याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश का विकास और पर्यावरण का संरक्षण एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, वह 'वन भूमि' (फॉरेस्ट लैंड) की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. कोर्ट ने संतोष जताया कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी चिंताओं का समाधान कर दिया है, जो याचिकाकर्ता ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने उठाई थीं. कोर्ट ने पेड़ों की कटाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. बेंच का मानना था कि जो पेड़ काटे गए वे 'जंगली झाड़-झंखाड़' की तरह थे और उन्हें दोबारा उगने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी.

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता या किसी भी सच्चे पर्यावरण प्रेमी को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हेलीपैड बनाने के लिए जो पेड़ काटे गए हैं, उनके बदले दोगुने पेड़ किसी उपयुक्त जमीन पर लगाए जाएं. कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसके लिए याचिकाकर्ता दोबारा NGT का दरवाजा खटखटा सकते हैं. NGT इसके बाद वन विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकता है, जो पेड़ों की किस्मों को चुनने, सही जमीन की पहचान करने और यह देखने का काम करेगी कि क्या वह जमीन पौधारोपण के लिए सही है या नहीं.

अदालत ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यह सुनिश्चित कर सकता है कि पेड़ों के चयन और उनकी देखरेख के लिए पर्याप्त फंड दिया जाए, या फिर राज्य सरकार का वन विभाग खुद यह जिम्मेदारी संभाले. बेंच ने निर्देश दिया कि NGT अपनी निगरानी समिति के जरिए यह पक्का करे कि पेड़ वास्तव में लगाए गए हैं. इसके अलावा, अगले पांच वर्षों तक समय-समय पर इसकी रिपोर्ट ली जाए कि कितने पेड़ जीवित हैं और वे सही तरीके से बढ़ रहे हैं या नहीं.

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वहां बड़े और पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं. इस पर बेंच ने टिप्पणी की, 'जब आप किसी दूरदराज के इलाके तक पहुंच आसान बनाने के लिए हेलीपैड बनाते हैं...' वकील ने बीच में टोकते हुए कहा कि एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है, हंसोल खुद एयरपोर्ट इलाका है और एयरपोर्ट यहां से सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर है.

बेंच ने इसके जवाब में कहा कि भले ही वहां एयरपोर्ट हो, लेकिन हेलीपैड एक अलग तरह की सुविधा होती है. वकील ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा, 'इस तरह बिना किसी अनुमति के इतने पुराने जंगल को काट देना गलत है...'

"मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कोई अधिसूचित वन क्षेत्र नहीं है. यहां लगे पौधे किसी जंगल का हिस्सा नहीं बल्कि 'जंगली झाड़-झंखाड़' हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्थिति में कोर्ट ने यह पक्का कर दिया है कि जितने पेड़ काटे गए हैं, उसके दोगुने पेड़ लगाए जाएंगे. CJI ने याचिकाकर्ता से खुद एक ऐसी जगह का सुझाव देने को कहा जहां यह पौधरोपण किया जा सके.

जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी, 'ऐसे मामलों में आपके पास एक बना-बनाया प्राकृतिक जंगल होता है. आप टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत अहमदाबाद में फॉरेस्ट कवर (हरियाली) बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसे काटा जा रहा है.'

