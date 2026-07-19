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अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री धमाका: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अवैध यूनिट सील

अहमदाबाद: शहर के रामोल इलाके में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई थी. इस दुखद घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को सील कर दिया है और भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं. इस घटना में मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मेहुल डोडिया, उसकी मां और पार्टनर सादिक सैयद को गिरफ्तार किया गया है.

अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धमाके के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मेहुल डोडिया, उसकी मां और पार्टनर सादिक सैयद को गिरफ्तार कर लिया है. ये लोग धमाके वाली जगह पर मौजूद थे और घायल भी हो गए थे.

उन्होंने बताया कि लाइसेंस न होने के कारण फैक्ट्री मार्च में बंद कर दी गई थी. जिन 12 यूनिट्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, उन्हें भी बंद कर दिया गया था. पटाखा फैक्ट्री बिना लाइसेंस रिन्यू कराए ही चल रही थी.

एक्शन मोड में प्रशासन

धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद अहमदाबाद नगर निगम (AMC), पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम एक्शन मोड में आ गई है. रामोल और वस्त्राल इलाकों में खुले मैदानों में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली दो यूनिट्स को प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है. इन जगहों पर भारी मात्रा में मिले पटाखों को जब्त करने के बाद नष्ट कर दिया गया. इन दो यूनिट्स के अलावा, नरोल (साउथ जोन) समेत अन्य इलाकों में भी पुलिस और एस्टेट डिपार्टमेंट ने सघन जांच की है.