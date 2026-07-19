अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री धमाका: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अवैध यूनिट सील
अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाके की घटना के बाद पुलिस ने रामोल और वस्त्राल इलाकों में चल रही दो यूनिट्स को सील कर दिया.
Published : July 19, 2026 at 7:20 PM IST
अहमदाबाद: शहर के रामोल इलाके में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को धमाका होने से 9 लोगों की मौत हो गई थी. इस दुखद घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को सील कर दिया है और भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं. इस घटना में मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मेहुल डोडिया, उसकी मां और पार्टनर सादिक सैयद को गिरफ्तार किया गया है.
अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धमाके के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मेहुल डोडिया, उसकी मां और पार्टनर सादिक सैयद को गिरफ्तार कर लिया है. ये लोग धमाके वाली जगह पर मौजूद थे और घायल भी हो गए थे.
उन्होंने बताया कि लाइसेंस न होने के कारण फैक्ट्री मार्च में बंद कर दी गई थी. जिन 12 यूनिट्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, उन्हें भी बंद कर दिया गया था. पटाखा फैक्ट्री बिना लाइसेंस रिन्यू कराए ही चल रही थी.
एक्शन मोड में प्रशासन
धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद अहमदाबाद नगर निगम (AMC), पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम एक्शन मोड में आ गई है. रामोल और वस्त्राल इलाकों में खुले मैदानों में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली दो यूनिट्स को प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है. इन जगहों पर भारी मात्रा में मिले पटाखों को जब्त करने के बाद नष्ट कर दिया गया. इन दो यूनिट्स के अलावा, नरोल (साउथ जोन) समेत अन्य इलाकों में भी पुलिस और एस्टेट डिपार्टमेंट ने सघन जांच की है.
पोस्टमार्टम के शव परिजनों के सौंपे गए
शनिवार को धमाके के बाद शहर के एलजी हॉस्पिटल में लाए गए घायलों में आठ की मौत हो गई थी. उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. मृतकों में एक ही परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं.
हादसे में मारे गए लोगों की सूची
- रिंकू भरतभाई चारेल (उम्र: 16 साल)
- रवीना भरतभाई चारेल (उम्र: 14 साल)
- शिवानी भरतभाई चारेल (उम्र: 14 साल)
- रमिलाबेन भरतभाई चारेल (उम्र: 37 साल)
- वायरल उर्फ नीरव भरतभाई चारेल (उम्र: 06 साल)
- सविताबेन सुरेशभाई डामोर (उम्र: 38 साल)
- उषाबेन गोविंदभाई धीमाभाई डामोर (उम्र: 45 साल)
- मोहम्मद अशरार इरफान अली सैयद (उम्र: 20 साल)
- अजहरुद्दीन रुकुनुद्दीन काजी (उम्र: 25 साल)
धमाके का भयानक मंजर CCTV में कैद
रामोल के पास फैक्ट्री में हुए धमाके का मंजर पास की एक कंपनी के CCTV कैमरे में कैद हो गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि पास के ऑफिस की खिड़कियां टूट गईं और CCTV कैमरे का शीशा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
यह भी पढ़ें- गुजरात के अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 की मौत, कई घायल