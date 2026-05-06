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पति की सहमति के बिना 'खुला' के जरिए तलाक की इजाजत, अहमदाबाद फैमिली कोर्ट का अहम फैसला

अदालत ने एक दंपती की शादी को खत्म घोषित कर दिया है. इसके साथ ही नाबालिग बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी गई है.

ahmedabad family court of important verdict divorce khulla permitted without husband consent
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर के फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है. कोर्ट ने साफ किया है कि मुस्लिम पत्नी अपने पति की सहमति के बिना भी 'खुला' के जरिए तलाक ले सकती है. इसके लिए कोर्ट जाना जरूरी है, जबकि शरीयत काउंसिल जैसी संस्थाओं के पास यह अधिकार नहीं है.

'खुला' इस्लामिक कानून के तहत एक मान्यता प्राप्त रास्ता है, जिसमें पत्नी खुद शादी खत्म करने की मांग करती है. पति द्वारा दिए गए तलाक को 'तलाक' कहा जाता है, जबकि पत्नी द्वारा शुरू किए गए अलगाव को 'खुला' कहा जाता है. कोर्ट ने अपने फैसले में इस अधिकार को साफ तौर पर मान्यता दी है. मौजूदा मामले में, एक महिला याचिकाकर्ता जो असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं.

साल 2019 में, उन्होंने अहमदाबाद के रहने वाले एक शख्स से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की. दंपती को साल 2022 में एक बेटा हुआ. लेकिन शादी के दौरान, पत्नी ने अपने पति के चरित्र पर शक करने, प्रेग्नेंसी के दौरान उसे टॉर्चर करने, गूगल लाइव लोकेशन के जरिए उस पर नजर रखने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

महिला ने आगे दावा किया कि पति ने शादी के समय अपने आपराधिक अतीत की जानकारी छिपाई थी. तनावपूर्ण स्थिति में उसने नवंबर 2023 में अपने पति का घर छोड़ दिया और फिर मार्च 2024 में 'खुलानामा' भेजकर 11,000 रुपये का दहेज वापस कर दिया. इस मामले में एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू भी सामने आया है. पत्नी ने अपने पति के कैंसर के दौरान उनका पूरा साथ दिया था और उनके ठीक होने के बाद ही अलग होने का फैसला किया था. हालांकि, पति ने खुलानामा को मानने से इनकार कर दिया और पत्नी के सभी आरोपों को झूठा बताया.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील इंद्रवदन पंड्या ने कहा कि मुस्लिम मैरिज डिसॉल्यूशन एक्ट, 1939 और मुस्लिम महिला एक्ट, 1986 के तहत पत्नी को यह अधिकार है. कोर्ट के सामने हलफनामे, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और खुलानाम समेत डॉक्यूमेंट पेश किए गए. सभी सबूतों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पत्नी की गवाही को भरोसेमंद पाया, जबकि पति के बचाव को सिर्फ इनकार माना.

इसलिए, कोर्ट ने शादी को खत्म घोषित कर दिया है. इसके साथ ही, दंपती के नाबालिग बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी गई है और पत्नी के गहने और दहेज भी वापस करने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पति की सहमति के बिना 'खुला' शुरू भी किया जाता है, तो यह शादीशुदा रिश्ते में गलतफहमी और टूटे भरोसे को दिखाता है. इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐसे ही फैसले दिए हैं. यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अहम मिसाल बन सकता है, जो कानूनी तौर पर उनके अधिकारों को मजबूत करता है और उन्हें गलत शादी से बाहर निकलने का एक सही रास्ता देता है.

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