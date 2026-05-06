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पति की सहमति के बिना 'खुला' के जरिए तलाक की इजाजत, अहमदाबाद फैमिली कोर्ट का अहम फैसला

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर के फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है. कोर्ट ने साफ किया है कि मुस्लिम पत्नी अपने पति की सहमति के बिना भी 'खुला' के जरिए तलाक ले सकती है. इसके लिए कोर्ट जाना जरूरी है, जबकि शरीयत काउंसिल जैसी संस्थाओं के पास यह अधिकार नहीं है.

'खुला' इस्लामिक कानून के तहत एक मान्यता प्राप्त रास्ता है, जिसमें पत्नी खुद शादी खत्म करने की मांग करती है. पति द्वारा दिए गए तलाक को 'तलाक' कहा जाता है, जबकि पत्नी द्वारा शुरू किए गए अलगाव को 'खुला' कहा जाता है. कोर्ट ने अपने फैसले में इस अधिकार को साफ तौर पर मान्यता दी है. मौजूदा मामले में, एक महिला याचिकाकर्ता जो असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं.

साल 2019 में, उन्होंने अहमदाबाद के रहने वाले एक शख्स से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की. दंपती को साल 2022 में एक बेटा हुआ. लेकिन शादी के दौरान, पत्नी ने अपने पति के चरित्र पर शक करने, प्रेग्नेंसी के दौरान उसे टॉर्चर करने, गूगल लाइव लोकेशन के जरिए उस पर नजर रखने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए.

महिला ने आगे दावा किया कि पति ने शादी के समय अपने आपराधिक अतीत की जानकारी छिपाई थी. तनावपूर्ण स्थिति में उसने नवंबर 2023 में अपने पति का घर छोड़ दिया और फिर मार्च 2024 में 'खुलानामा' भेजकर 11,000 रुपये का दहेज वापस कर दिया. इस मामले में एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू भी सामने आया है. पत्नी ने अपने पति के कैंसर के दौरान उनका पूरा साथ दिया था और उनके ठीक होने के बाद ही अलग होने का फैसला किया था. हालांकि, पति ने खुलानामा को मानने से इनकार कर दिया और पत्नी के सभी आरोपों को झूठा बताया.