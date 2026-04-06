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अहमदाबाद में डोसा खाने से दो बच्चियों की मौत! माता-पिता वेंटिलेटर पर, वजह जानकर कांप जाएगी रूह

अहमदाबाद: गुजरात के चांदखेड़ा इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फूड सेफ्टी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बाजार से लाए गए डोसा के घोल (बैटर) ने हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. जहरीले खाने से दो मासूम बहनों की मौत हो गई, जबकि उनके माता-पिता इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

क्या है घटना

घटना 1 अप्रैल की है. विमलकुमार प्रजापति के परिवार ने बाहर के खाने के बजाय घर पर डोसा बनाने का फैसला किया और बाज़ार से तैयार घोल मंगवाया. मृत बच्चियों के दादा गौरीशंकर प्रजापति के अनुसार, रात 8 बजे इस घोल से बने डोसे खाने के बाद अगले दिन विमल की तबीयत बिगड़ गयी. उसी शाम विमल की पत्नी भावना और बड़ी बेटी ने दोबारा वही डोसा खाया, जिसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गयी.

मासूमों की दर्दनाक मौत

जहर का असर इतना घातक था कि 3 अप्रैल को जहरीला डोसा खाने वाली मां का दूध पीने से तीन माह की बच्ची की जान चली गई. मातम अभी थमा भी नहीं था कि 5 अप्रैल को 4 साल की बड़ी बेटी मिष्टी ने भी दम तोड़ दिया. फिलहाल माता-पिता निजी अस्पताल में भर्ती हैं. इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उनका आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

क्या कहती है पुलिस