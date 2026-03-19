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गुजरात में फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़, मामले योग गुरु समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. ऐसा करके उसने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान से बचाया है. इस ऑपरेशन के दौरान एक महिला समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 18 मार्च 2026 को मिली खास जानकारी के आधार पर, अमराईवाड़ी इलाके में टोरेंट पावर के पास एक सफेद फॉर्च्यूनर कार को रोका गया. जांच के दौरान, कार में बड़ी मात्रा में 500 रुपये के नकली नोट मिले. काले बैग और छिपे हुए पैकेट में नोट मिलने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुकेश थुम्मर, अशोकभाई धनजीभाई मवानी, रमेश बलार, दिव्येश राणा, प्रदीपभाई जोतांगिया अष्टांग योग गुरु, कटारगाम (सूरत) की एक महिला आरोपी और भरतभाई काकड़िया हैं. शुरुआती जांच में पता चला कि गैंग पिछले चार महीनों से सूरत की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नकली नोट छाप रहा था. पूरा ऑपरेशन मुकेशभाई लाखाभाई थुम्मर लीड कर रहा था, जिसने प्रिंटिंग के लिए जरूरी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था. आरोपियों ने चीन से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 'आरबीआई' और 'भारत' जैसे मार्किंग वाले सिक्योरिटी थ्रेड पेपर ऑर्डर किए थे. नकली नोटों को ज्यादा असली दिखाने के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और AI-बेस्ड टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया था.