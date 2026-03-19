गुजरात में फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़, मामले योग गुरु समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
गुजरात में नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. मामले में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
Published : March 19, 2026 at 7:40 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. ऐसा करके उसने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान से बचाया है. इस ऑपरेशन के दौरान एक महिला समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
18 मार्च 2026 को मिली खास जानकारी के आधार पर, अमराईवाड़ी इलाके में टोरेंट पावर के पास एक सफेद फॉर्च्यूनर कार को रोका गया. जांच के दौरान, कार में बड़ी मात्रा में 500 रुपये के नकली नोट मिले. काले बैग और छिपे हुए पैकेट में नोट मिलने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम मुकेश थुम्मर, अशोकभाई धनजीभाई मवानी, रमेश बलार, दिव्येश राणा, प्रदीपभाई जोतांगिया अष्टांग योग गुरु, कटारगाम (सूरत) की एक महिला आरोपी और भरतभाई काकड़िया हैं.
शुरुआती जांच में पता चला कि गैंग पिछले चार महीनों से सूरत की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नकली नोट छाप रहा था. पूरा ऑपरेशन मुकेशभाई लाखाभाई थुम्मर लीड कर रहा था, जिसने प्रिंटिंग के लिए जरूरी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था.
आरोपियों ने चीन से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 'आरबीआई' और 'भारत' जैसे मार्किंग वाले सिक्योरिटी थ्रेड पेपर ऑर्डर किए थे. नकली नोटों को ज्यादा असली दिखाने के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और AI-बेस्ड टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया था.
इस मामले में, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन ने कहा कि इस ऑपरेशन से न सिर्फ नकली नोट बल्कि पूरे प्रिंटिंग नेटवर्क का खात्मा हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी तकनीक और अंतरराष्ट्रीय स्रोत का इस्तेमाल करके नोटों की क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़े आर्थिक नुकसान को रोकने में कामयाबी मिली है.
उन्होंने कहा कि इस मामले में इंटर-स्टेट के साथ-साथ इंटरनेशनल कनेक्शन होने की भी संभावना है और उस दिशा में आगे की जांच चल रही है. जब्त करने के दौरान, अहमदाबाद से लगभग 2.10 करोड़ के नकली 500 रुपये के नोट, एक फॉर्च्यूनर कार और एक मोबाइल फोन के साथ कैश मिला. जबकि सूरत से करीब 28 लाख रुपये के नकली नोट, प्रिंटर, लैपटॉप, कटिंग मशीन और दूसरे उपकरण जब्त किए गए.
इस पूरे अभियान को देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा है. नकली नोटों के सर्कुलेशन से न सिर्फ बाजार की साख को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है. सभी आरोपियों के खिलाफ DCB पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस अब इस गैंग के दूसरे कनेक्शन और वित्तीय अपराध से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में लगी है.
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