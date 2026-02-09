ETV Bharat / bharat

गुजरात: राजकोट की फर्म से 120 kg चांदी की चोरी, आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात के राजकोट शहर के पंचक नगर इलाके में स्थित "शक्ति सिल्वर" नाम की एक चांदी की फर्म में 3 फरवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच 120 kg से अधिक चांदी के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है. इस मामले में राजकोट शहर के बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था.

केस दर्ज करने के बाद, चोरी की घटना की जांच अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी. तकनीक की मदद से क्राइम ब्रांच ने कुछ ही दिनों में इस मामले को सुलझा लिया और प्रदीप चंपालाल प्रजापति नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से 40 किलो 738 ग्राम चांदी के गहने जब्त किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला है कि प्रदीप प्रजापति का मामा मुकेश रामाराम प्रजापति, जो मूल रूप से राजस्थान के सिरोही जिले का रहने वाला है, इस चोरी का मुख्य आरोपी है. मुकेश वर्तमान में गुजरात के वडोदरा के तरसाली इलाके में रहता है. मुकेश पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और अहमदाबाद में तीन बार पकड़ा जा चुका है.

पुलिस जांच के मुताबिक, मुकेश ने शक्ति सिल्वर फर्म से चुराई गई करीब 40 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी प्रदीप प्रजापति को खपाने के लिए दी थी. यह भी पता चला है कि यह चांदी अलग-अलग ज्वेलरी के रूप में थी.