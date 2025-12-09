लहसुन और प्याज पर झगड़ा, कोर्ट ने तलाक की दे दी मंजूरी
छोटी-मोटी बातों पर झगड़े तलाक की वजह बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ इस मामले में.
Published : December 9, 2025 at 8:43 PM IST
अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट में तलाक का एक अजीब मामला सामने आया है. पति-पत्नी के बीच लहसुन और प्याज को लेकर झगड़ा हुआ था. इस बारे में पति ने क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. जब पत्नी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, तो कोर्ट ने पत्नी की अर्जी खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, एक महिला की शादी साल 2002 में हुई थी. लेकिन, महिला को अपने ससुराल वालों के लहसुन और प्याज खाने पर एतराज था. चूंकि वह खुद दूसरे संप्रदाय से थी, इसलिए उसने यह भी जोर दिया कि घर के सदस्य भी लहसुन और प्याज खाना बंद कर दें. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो महिला साल 2013 में एक दिन अपने पति और बेटे के बारे में सोचे बिना अकेले घर से निकल गई. जिसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसे फैमिली कोर्ट ने मान लिया और पति को तलाक दे दिया.
पूरे केस के बारे में एडवोकेट भुनेश रूपेरा ने ईटीवी भारत को बताया कि 2002 में शादी के बाद दोनों 2013 तक साथ रहे, इस दौरान एक बेटा हुआ. लेकिन पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे. पत्नी अलग धर्म और संप्रदाय को मानती थी, इसलिए वह खुद प्याज और लहसुन नहीं खाती थी और घर में भी जिद करती थी कि घर के लोग भी ये न खाएं.
इसी बात को लेकर छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे और भी मनमुटाव होते रहते थे. और भी मतभेद होते रहते थे. इसी झगड़े की वजह से पत्नी 2013 से घर छोड़कर निकल गई, बेटा भी पति के पास था. वह बेटे को भी छोड़कर जा रही थी. फिर पति ने क्रूरता के आधार पर कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. फैमिली कोर्ट ने क्रूरता साबित होने के आधार पर तलाक दे दिया था. इसके खिलाफ पत्नी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी. लेकिन उसकी अपील यह कहते हुए खारिज कर दी गई है कि फैमिली कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और फैसला दिया है, वह सही है.
ये भी पढ़ें : विवाहेतर यौन संबंध में 65-बी सर्टिफिकेट के बिना तस्वीरों के आधार पर दिया गया तलाक का फैसला सही