लहसुन और प्याज पर झगड़ा, कोर्ट ने तलाक की दे दी मंजूरी

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट में तलाक का एक अजीब मामला सामने आया है. पति-पत्नी के बीच लहसुन और प्याज को लेकर झगड़ा हुआ था. इस बारे में पति ने क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. जब पत्नी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, तो कोर्ट ने पत्नी की अर्जी खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. क्या था पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक, एक महिला की शादी साल 2002 में हुई थी. लेकिन, महिला को अपने ससुराल वालों के लहसुन और प्याज खाने पर एतराज था. चूंकि वह खुद दूसरे संप्रदाय से थी, इसलिए उसने यह भी जोर दिया कि घर के सदस्य भी लहसुन और प्याज खाना बंद कर दें. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो महिला साल 2013 में एक दिन अपने पति और बेटे के बारे में सोचे बिना अकेले घर से निकल गई. जिसके बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसे फैमिली कोर्ट ने मान लिया और पति को तलाक दे दिया.