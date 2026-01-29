ETV Bharat / bharat

ड्रग तस्करी मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने विदेशी महिला को 20 साल जेल की सजा सुनाई

अहमदाबाद: सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हेरोइन की तस्करी के एक गंभीर मामले में एक विदेशी महिला नागरिक को 20 साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी कारर दी गई महिला मुकाकिबीबी हाना युगांडा की नागरिक है.

कोर्ट ने यह फैसला 11 गवाहों और 50 डॉक्यूमेंट्री और फिजिकल सबूतों की विस्तृत जांच के बाद सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में एक महिला का शामिल होना गंभीर मामला है और इसकी वजह से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं. आरोपी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हेरोइन की तस्करी की थी, जो एक बहुत ही गंभीर अपराध है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस ऑर्डर की एक कॉपी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाए.

यह केस साल 2022 में कोर्ट में फाइल किया गया था. युगांडा की महिला शारजाह से अहमदाबाद की फ्लाइट से भारत आई थी. उसे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI (राजस्व आसूचना निदेशालय) ने रोका और चेक किया. शुरुआती जांच में, उसके बैग में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. लेकिन अधिकारियों को उसका पेट पेट टाइट लगा और उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया. सिविल हॉस्पिटल में महिला का एक्स-रे और CT स्कैन हुआ. जांच के दौरान, यह साफ तौर पर देखा गया कि उसके पेट में कोई बाहरी चीज है. फिर, डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार उसके पेट से 79 कैप्सूल निकाले. इन सभी कैप्सूल की जांच करने पर पता चला कि उनमें कुल 869 ग्राम हेरोइन थी.

आरोपी महिला ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को बताया कि वह बिजनेस के मकसद से भारत आई थी. उसने दावा किया कि वह युगांडा की कंपनी एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कमर्शियल मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइस बनाती है. महिला ने यह भी दावा किया कि वह भारत की RK मेडफार्म कंपनी के निमंत्रण पर आई थी.