ड्रग तस्करी मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने विदेशी महिला को 20 साल जेल की सजा सुनाई

युगांडा की महिला 2022 में शारजाह से फ्लाइट से अहमदाबाद आई थी. इस दौरान DRI ने हेरोइन की तस्करी करते हुए उसे पकड़ लिया था.

Ahmedabad city sessions court sentences Ugandan woman to 20 years in prison in drug case
ड्रग तस्करी मामला: अहमदाबाद कोर्ट ने विदेशी महिला को 20 साल जेल की सजा सुनाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद: सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से हेरोइन की तस्करी के एक गंभीर मामले में एक विदेशी महिला नागरिक को 20 साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी कारर दी गई महिला मुकाकिबीबी हाना युगांडा की नागरिक है.

कोर्ट ने यह फैसला 11 गवाहों और 50 डॉक्यूमेंट्री और फिजिकल सबूतों की विस्तृत जांच के बाद सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी में एक महिला का शामिल होना गंभीर मामला है और इसकी वजह से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं. आरोपी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हेरोइन की तस्करी की थी, जो एक बहुत ही गंभीर अपराध है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस ऑर्डर की एक कॉपी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाए.

यह केस साल 2022 में कोर्ट में फाइल किया गया था. युगांडा की महिला शारजाह से अहमदाबाद की फ्लाइट से भारत आई थी. उसे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI (राजस्व आसूचना निदेशालय) ने रोका और चेक किया. शुरुआती जांच में, उसके बैग में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. लेकिन अधिकारियों को उसका पेट पेट टाइट लगा और उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया. सिविल हॉस्पिटल में महिला का एक्स-रे और CT स्कैन हुआ. जांच के दौरान, यह साफ तौर पर देखा गया कि उसके पेट में कोई बाहरी चीज है. फिर, डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार उसके पेट से 79 कैप्सूल निकाले. इन सभी कैप्सूल की जांच करने पर पता चला कि उनमें कुल 869 ग्राम हेरोइन थी.

आरोपी महिला ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को बताया कि वह बिजनेस के मकसद से भारत आई थी. उसने दावा किया कि वह युगांडा की कंपनी एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में कमर्शियल मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और मेडिकल डिवाइस बनाती है. महिला ने यह भी दावा किया कि वह भारत की RK मेडफार्म कंपनी के निमंत्रण पर आई थी.

इस मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुधीर गुप्ता ने कहा, "इस मामले में सबूत साफ और मजबूत थे. आरोपी ने इंटरनेशनल लेवल पर हेरोइन की तस्करी के लिए बहुत खतरनाक रास्ता अपनाया था. कोर्ट ने समाज पर इसके गंभीर असर को देखते हुए सख्त सजा सुनाई है."

विशेष अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सके.

संपादक की पसंद

