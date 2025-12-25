अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल 2025 का आयोजन, इस बार क्या-क्या प्रोग्राम होंगे? जानें
अहमदाबाद में आज से भव्य कांकरिया कार्निवल 2025 शुरू हो गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा.
Published : December 25, 2025 at 9:55 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर में आज से भव्य कांकरिया कार्निवल 2025 शुरू हो गया है, जो 25 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर तक चलेगा. इस मौके पर अहमदाबाद कांकरिया झील को दुल्हन की तरह सजाया गया है. वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कांकरिया कार्निवल का उद्घाटन किया. साथ ही मुख्यमंत्री आम जनता को 536 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दी.
इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने कहा, "कांकरिया कार्निवल तब शुरू हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे. कांकरिया कार्निवल 25 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया है. आज यानी 25 दिसंबर को शाम 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कांकरिया कार्निवल का उद्घाटन किया.
कार्निवल में अलग-अलग प्रोग्राम होंगे
गुजराती के मशहूर कलाकार कीर्तिदान गढ़वी, संकेत खांडेकर, पार्थ ओझा, गीताबेन रबारी इस कांकरिया कार्निवल में मौजूद रहे. 29 दिसंबर को स्टैंड-अप कॉमेडी शो के लिए मनन देसाई, ओमभट्ट, दीप वैद, चिरायु मिस्त्री मौजूद रहेंगे. 30 दिसंबर को कल्चरल प्रोग्राम में गिरिराज गढ़वी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा 31 दिसंबर को गुजराती गाने में ईशानी दवे मौजूद रहेंगी और म्यूजिक प्रोग्राम होगा. ये कलाकार शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मनोरंजन करेंगे. रात में, लेजर शो, साउंड शो, सुबह से शाम तक अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग प्रोग्राम होंगे.
कांकरिया कार्निवल में फूड कॉम्पिटिशन, योगा, ज़ुम्बा, पेंडिंग कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन, राइटिंग कॉम्पिटिशन भी होंगे. पिछले 2 सालों से कांकरिया कार्निवल को गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, इस बार भी कांकरिया कार्निवल को गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने की कोशिश की जा रही है.
कई डेवलपमेंट कामों का उद्घाटन और शिलान्यास होगा
मुख्यमंत्री शहरवासियों को 526.78 करोड़ रुपये के अलग-अलग पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे, जिसमें AMC डिपार्टमेंट के 196.73 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और गांधीनगर, अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट लोकसभा सीटों में 150.46 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा.
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में औडा विभाग के 5.25 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और 174.34 करोड़ रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास होगा. इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मिलकर अहमदाबाद नगर निगम और औडा विभाग के 526.78 करोड़ रुपये के 91 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास होगा.
कांकरिया कार्निवल में कई कार्यक्रम पेश किए जाएंगे
आज कांकरिया कार्निवल में शाम को संगीत प्रेमियों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम होने हैं. जिसमें मशहूर कलाकार सुचिता व्यास द्वारा मधुर गीत-संगीत कार्यक्रम, रेहान खान द्वारा लाइव वाद्य यंत्र और मशहूर कलाकार ध्रुवम त्रिवेदी द्वारा डायरी पेश की जाएगी. इसके बाद एक भव्य कार्निवल परेड होगी, जिसमें रंग-बिरंगी झांकियों और कलाकारों द्वारा उत्साहपूर्ण माहौल बनाया जाएगा.
परेड के बाद, गुजरात के मशहूर और जाने-माने कलाकार कीर्तिदान गढ़वी गुजराती और हिंदी गानों की एक म्यूज़िकल शाम का आयोजन करेंगे। उनकी धुनों से कांकरिया कार्निवल-2025 का पहला दिन रंगीन और यादगार होगा.
कार्निवल के खास आकर्षण
सात दिनों तक लोगों का पूरा मनोरंजन करने के लिए कांकरिया कार्निवल में मशहूर कलाकारों की परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी. इसके अलावा, ड्रोन शो, पायरो शो, स्टैंड-अप कॉमेडी शो, पेट फैशन शो, DJ नाइट्स, रॉक बैंड परफॉर्मेंस और गेमिंग इवेंट शामिल हैं.
