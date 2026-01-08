ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद चारटोडा कब्रिस्तान की 300 कब्रों को दूसरी जगह ले जाने का मिला नोटिस

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर 300 से अधिक कब्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा है.

AHMEDABAD CHARTODA GRAVEYARD
अहमदाबाद चारटोडा कब्रिस्तान को 300 कब्रों को दूसरी जगह ले जाने का नोटिस मिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 2:04 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में ऐतिहासिक चारतोड़ा कब्रिस्तान के पास सड़क चौड़ी करने का काम किया जाएगा. इसके लिए कब्रिस्तान की जमीन काटे जाने के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चारतोड़ा कब्रिस्तान को नोटिस दिया है. आरडीपी को लागू करने के संबंध में चारतोड़ा कब्रिस्तान की 300 से अधिक कब्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा गया है. इससे कब्रिस्तान की इन कब्रों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है.

अहमदाबाद नगर निगम सड़क को 30.50 मीटर चौड़ा करने को लेकर इसकी जद में आने वाली जमीन के हकदारों नोटिस दे रही है. इसमें चारतोड़ा कब्रस्तान की दीवार और करीब 300 कब्रों को भी नोटिस में हटाने के लिए कहा गया है. इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है. हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार शरिया कानून में कब्रों को शिफ्ट करने का कोई नियम नहीं है. उनकी मांग है कि इलाके को डेवलप किया जाए लेकिन कब्रिस्तान में उनके रिश्तेदारों की कब्रों को वहां से न हटाया जाए.

इस बारे में गोमतीपुर के पार्षद जुल्फिकार खान पठान ने अपनी अर्जी में कहा कि इस्लामी कब्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कोई जिक्र नहीं है. चारतोड़ा कब्रिस्तान में दादी माई का रोजा नाम की एक ऐतिहासिक इमारत है. ये 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है. सरकारी वकील ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के जनवरी 2025 को दिए गए फैसले में दिए गए नोट के मुताबिक, कब्रिस्तान इलाके में कुछ भी नहीं तोड़ा जाएगा. इसके अलावा, कब्रिस्तान का यह इलाका वक्फ एक्ट के तहत सुरक्षित है. इसलिए, यह प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती.

नगर पार्षद जुल्फिकार खान पठान ने कहा कि पूरा मामला गोमतीपुर में तोड़-फोड़ की प्रक्रिया से शुरू हुआ और पिछले साल आरडीपी लागू हुई. यह मामला कब्रिस्तान की चारदीवारी पर आकर रुक गया. कुछ दिन पहले नगर निगम की सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को धार्मिक ड्यूटी के तौर पर कब्रों को जगह से हटाने का नोटिस भेजा गया था.

ताकि सड़क बनाई जा सके. उसके बाद हम सबसे पहले अपने ईस्ट जोन के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रोसेस के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, हमारे शरिया कानून में कब्रों को शिफ्ट करने का ऐसा कोई नियम नहीं है. हम चाहते हैं कि आप जितना चाहें डेवलपमेंट करें, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा न करें.

स्थानीय अयूब भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले हमें पता चला कि चारतोड़ा कब्रस्तान में कुछ कब्रों को शिफ्ट करने का नोटिस मिला है. उन्होंने कहा,'मेरे पिता की कब्र 1997 से वहीं है, और मेरे चाचा और उनके चाचा की कब्र भी वहीं दफन है. मेरे पूरे परिवार की कब्रें यहीं दफन है. अब उन्हें हटाने की बात हो रही है. हम सरकार के डेवलपमेंट के कामों का समर्थन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन कब्रों को हटाए बिना डेवलपमेंट हो.

सलीम भाई घांची ने कहा, 'मेरे पिता की कब्र 1996 से इसी कब्रिस्तान में दफन है. और हमारे परिवार के कई लोगों की कब्रें भी यहीं दफन हैं. हमसे उनकी कब्रें हटाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इस्लाम में कब्रें नहीं हटाई जातीं. इसलिए हम चाहते हैं कि ये कब्रें वैसी ही रहे.'

चारतोड़ा कब्रिस्तान के मामले पर विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान ने कहा, 'एक तरफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद शहर में लोगों के घर तोड़ देता है. सबसे शर्मनाक बात यह है कि किसी इंसान की मौत के बाद भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी कब्र छोड़ने को तैयार नहीं है.' आरडीपी के नाम पर कुछ कब्रिस्तानों में एक नोटिस जारी किया गया है.

इसमें इलाके की 600 साल पुरानी दरगाह समेत 283 कब्रों को हटाने के लिए कहा गया है. कांग्रेस पार्षद और गोमतीपुर के स्थानीय लोगों ने मिलकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया कि इस्लाम में कब्रों को हटाने की इजाजत नहीं है. 600 साल पुरानी दरगाह समेत कई सालों से बनी कब्रों को हटाने की रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले पर विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा.

कांग्रेस बीजेपी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना चाहती है कि अहमदाबाद के लोगों को धार्मिक मुद्दों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मंदिर, मस्जिद, कब्र और श्मशान घाट के मुद्दों के बजाय बेसिक सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए. इसलिए, हम मांग करते हैं कि इस नोटिस को कैंसिल किया जाए.

एरिया के काउंसलर इकबाल शेख ने कहा कि चारतोड़ा कब्रिस्तान करीब 107,000 स्क्वेयर मीटर में फैला है. अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के मैनेजमेंट में आता है. इसे 1944 में ब्रिटिश राज के दौरान कब्रिस्तान के तौर पर पहचान मिली थी. हमने अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि कॉर्पोरेशन ने अभी तक कब्रस्तान के लिए कोई जमीन अलॉट नहीं की है और शहर में कॉर्पोरेशन का कोई कब्रस्तान नहीं है.

दूसरे धर्मों के लोगों को श्मशान तो मिल जाएगा, लेकिन कब्रस्तान नहीं. चारतोड़ा एक पुराना कब्रस्तान है. इसका मालिकाना हक वक्फ के पास है. कॉर्पोरेशन के नोटिस के मुताबिक इस एरिया में 286 कब्रें गिराई जा सकती हैं. हम इस मामले को धार्मिक मामला मानकर सुलझाना चाहते हैं. पूरे अहमदाबाद से लोग यहां दफनाने आते हैं और उनके परिवार की कब्रें भी यहीं हैं. इसलिए, हमने कमिश्नर से ऐसा होने से रोकने का अनुरोध किया है.

इस मामले पर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने बताया है कि इस कब्रस्तान की जगह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है. गुजरात वक्फ बोर्ड को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. डी.एस्टेट ऑफिसर (ईस्ट ज़ोन) ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है.

