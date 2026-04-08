असम, केरल और पुडुचेरी चुनावों से पहले कांग्रेस ने फर्जी मतदान के खिलाफ किया सतर्क
असम, केरल और पुडुचेरी में नौ अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस ने बूथ टीमों को फर्जी मतदान के खिलाफ सतर्क किया है.
Published : April 8, 2026 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली : असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने बूथ टीमों को फर्जी मतदान के खिलाफ सतर्क रहने का निर्देश दिया है. इन राज्यों में कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं.
असम की सभी 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा. परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, बुधवार को वरिष्ठ नेताओं ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की और ब्लॉक और बूथ स्तर पर स्थानीय टीमों को निर्देश जारी किए कि फर्जी वोट न डाले जाएं.
एआईसीसी वॉर रूम मतदान की निगरानी करेगा. कांग्रेस केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और असम और पुडुचेरी में एनडीए को हराने की उम्मीद कर रही है. कांग्रेस ने पहले चिंता व्यक्त की थी कि मतदाता सूची में तेजी से किए गए संशोधन की छाया में चुनाव हो रहे हैं, जिसके कारण मतदाता सूची से लाखों नाम हटा दिए गए हैं.
केरल के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "केरल में फर्जी मतदान को लेकर चिंताएं हैं, जहां सत्ताधारी एलडीएफ और भाजपा कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से मिलीभगत कर रहे हैं. वे चुनावी धांधली में लिप्त हो सकते हैं. एसआईआर के कारण राज्य की मतदाता सूची से 22 लाख नाम हटा दिए गए. इसलिए हमने अपनी स्थानीय टीमों को सतर्क कर दिया है ताकि मतदान के दिन कोई फर्जी मतदान न हो.”
एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे कहा कि पलक्कड़ में भाजपा उम्मीदवार मतदाताओं को नकदी बांटते हुए पकड़े गए और एलडीएफ और भाजपा दोनों 7 अप्रैल को आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी डिजिटल विज्ञापन चला रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. चुनाव से पहले, राज्य इकाई ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए विस्तृत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे ताकि एसआईआर के दौरान किसी भी अवैध जोड़ या हटाव पर नजर रखी जा सके.
2021 के चुनावों में यूडीएफ ने 40 सीटें जीती थीं और इस बार लगभग 100 सीटों पर बढ़त का दावा कर रही है. असम में, भाजपा इस बात से चिंतित है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पूर्वोत्तर राज्य में मतदान करके कांग्रेस को झटका दे सकते हैं. असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन के कारण 25 लाख नाम हटा दिए गए थे, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था.
असम के प्रभारी एआईसीसी सचिव पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारा प्रचार अभियान अच्छा रहा, लेकिन मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बहुत कुछ हो सकता है. हम किसी भी स्थिति के प्रति सतर्क हैं और बूथों पर निगरानी रखेंगे. इस मुद्दे पर चर्चा की गई है और हमारे कार्यकर्ताओं को उचित निर्देश दिए गए हैं."
उन्होंने आगे कहा, "एनडीए के लिए उलटी गिनती शुरू हो गई है. असम एक मजबूत और निर्णायक फैसला देगा. यह चुनाव भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक हार साबित होगा. लोकतंत्र की रक्षा करना केवल अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है, यह जनता की जिम्मेदारी है."
2021 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने असम की 126 सीटों में से 29 सीटें जीती थीं और इस बार कथित सरकारी भ्रष्टाचार के कारण 70 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है.
कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग से तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव एक ही दिन कराने का आग्रह किया था, क्योंकि पार्टी को आशंका थी कि राज्य के निवासी नियमों के विरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश में मतदान कर सकते हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने फैसला किया कि तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे.
तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी एआईसीसी गिरीश चोडंकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने पहले चुनाव आयोग से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान एक ही दिन कराने का आग्रह किया था. राज्य के लोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में आकर मतदान कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं किया गया. हम मतदान के दिन के लिए तैयार हैं और बूथों का मानचित्रण कर चुके हैं. हमने अपनी बूथ टीमों को सतर्क कर दिया है ताकि वे निगरानी रखें. हम फर्जी मतदान को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व है."
2021 के पुडुचेरी चुनावों में कांग्रेस ने 30 में से 2 सीटें जीती थीं और सहयोगी डीएमके ने 6 सीटें जीती थीं. वे इस बार साधारण बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं.
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