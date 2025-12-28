जम्मू-कश्मीर में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से पहले नेताओं ने हाउस अरेस्ट का दावा किया
सांसद आगा रूहुल्लाह ने रविवार को श्रीनगर में 'ओपन मेरिट' उम्मीदवारों का साथ देने का ऐलान किया था.
Published : December 28, 2025 at 12:18 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आज श्रीनगर में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को रोक दिया और नेताओं को उनके घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी. सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह ने कहा कि श्रीनगर में आज होने वाले विरोध प्रदर्शनों से पहले बडगाम में उनके घर के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई.
रूहुल्लाह ने श्रीनगर के पोलो व्यू में शेरी कश्मीर पार्क में रिजर्वेशन पॉलिसी को सही बनाने के लिए विरोध और धरना दिया था. इस पॉलिसी ने दूसरे मुद्दों के साथ-साथ उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार को भी घेरा है. रूहुल्लाह के ऑफिशियल हैंडल एक्स पर शनिवार रात बडगाम में अपने घर के बाहर पुलिस की तैनाती की तस्वीरें पोस्ट की गई.
'सांसद रूहुल्लाह के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है. क्या यह स्टूडेंट के हक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पहले से की गई कार्रवाई है? अगर हाँ, तो यह विरोध के डर को दिखाता है. अधिकारियों को जनता को यह बताना चाहिए कि यह तैनाती किस लिए है. हमारे प्लान वैसे ही हैं.' सैयद रूहुल्लाह मेहदी के एक्स पर पोस्ट किया गया.
रूहुल्लाह ने आज श्रीनगर के एसके पार्क में एक विरोध और धरने का ऐलान किया था, जिसमें स्टूडेंट्स और एंटी-रिजर्वेशन एक्टिविस्ट्स के शामिल होने का प्लान था. नाराज सांसद ने पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी सीएम का साथ देने वाले कुछ एनसी विधायकों ने कड़ी आलोचना की थी.
समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के लिए रूहुल्लाह की आलोचना की थी. इटू ने कहा कि सरकार ने आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने को मंजूरी दे दी है और मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी सिफारिश की है. इटू ने कहा कि रूहुल्लाह को लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए.
बाद में पोलो व्यू में एसके पीएके में प्रोटेस्ट प्लान किया गया. पीडीपी विधायक वहीद पारा के करीबी सहयोगी आरिफ अमीन ने भी दावा किया कि आधी रात को पारा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया. अमीन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को हथियार क्यों बनाया जा रहा है?' जम्मू- कश्मीर सरकार या उपराज्यपाल प्रशासन ने अभी तक इन नेताओं के हाउस अरेस्ट के इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है.