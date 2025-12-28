ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन से पहले नेताओं ने हाउस अरेस्ट का दावा किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आज श्रीनगर में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को रोक दिया और नेताओं को उनके घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी. सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह ने कहा कि श्रीनगर में आज होने वाले विरोध प्रदर्शनों से पहले बडगाम में उनके घर के बाहर भारी पुलिस तैनात की गई. रूहुल्लाह ने श्रीनगर के पोलो व्यू में शेरी कश्मीर पार्क में रिजर्वेशन पॉलिसी को सही बनाने के लिए विरोध और धरना दिया था. इस पॉलिसी ने दूसरे मुद्दों के साथ-साथ उमर अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार को भी घेरा है. रूहुल्लाह के ऑफिशियल हैंडल एक्स पर शनिवार रात बडगाम में अपने घर के बाहर पुलिस की तैनाती की तस्वीरें पोस्ट की गई. 'सांसद रूहुल्लाह के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है. क्या यह स्टूडेंट के हक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पहले से की गई कार्रवाई है? अगर हाँ, तो यह विरोध के डर को दिखाता है. अधिकारियों को जनता को यह बताना चाहिए कि यह तैनाती किस लिए है. हमारे प्लान वैसे ही हैं.' सैयद रूहुल्लाह मेहदी के एक्स पर पोस्ट किया गया.