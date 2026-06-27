ETV Bharat / bharat

अमरनाथ यात्रा 2026: सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर CDS जनरल सुब्रमणि का कश्मीर दौरा, परखेंगे हकीकत

श्रीनगर: अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है. इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि इस सालाना यात्रा के शुरू होने से पहले सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए आज कश्मीर का दौरा करने वाले हैं. बता दें, इस बार अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी.

सीडीएस के दौरे की पुष्टि पर अधिकारियों ने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रीनगर में 15 कोर हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल तैयारियों का रिव्यू करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर सैनिकों की तैनाती और घुसपैठ रोकने के उपायों का आकलन करने के लिए आगे के इलाकों का दौरा करेंगे. सीडीएस का पदभार संभालने के बाद जनरल सुब्रमणि का जम्मू-कश्मीर का पहला ऑफिशियल दौरा है. इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर और नगरोटा में 16 कोर हेडक्वार्टर में सुरक्षा स्थिति का रिव्यू किया. सीनियर आर्मी कमांडरों ने उन्हें काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन, सुरक्षा स्थिति और एलओसी (LoC) पर घुसपैठ रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी.

जनरल सुब्रमणि ने अगले हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का भी रिव्यू किया। अधिकारियों ने उन्हें सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती, इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और तीर्थयात्रियों के सुरक्षित आने-जाने के इंतजामों के बारे में जानकारी दी. इसके बाद जनरल सुब्रमणि ने राजौरी और पुंछ के बॉर्डर वाले जिलों के आगे के इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने LoC पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया. उन्होंने फील्ड कमांडरों से बातचीत की और बॉर्डर पार से मिलिटेंट्स की लगातार घुसपैठ की कोशिशों के बीच एंटी-इनफिल्ट्रेशन ग्रिड का रिव्यू किया.

सेना ने उन्हें हाल की घुसपैठ की कोशिशों और इलाके में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के बारे में भी जानकारी दी. सालाना तीर्थयात्रा से पहले पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सेना ने यात्रा के रास्तों और कमजोर इलाकों में निगरानी, ​​इलाके पर कब्जा और एंटी-टेरर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. इस बीच, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लद्दाख का तीन दिन का दौरा शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा स्थिति का रिव्यू करेंगे, सीनियर आर्मी अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सियाचिन ग्लेशियर जाकर ऊंचाई वाले इलाके में तैनात सैनिकों की भलाई, रहने की स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे.