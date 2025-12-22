ETV Bharat / bharat

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज संजय जिंदल ने इस अर्जी पर कल यानि 23 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

बता दें कि कोर्ट मिशेल को अगस्ता मामले से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में रिहा करने का आदेश दे चुकी है. सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि उसने सीबीआई औऱ ईडी के मामले में अधिकतम सजा काट ली है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है. मिशेल पिछले सात सालों से जेल में बंद है. उन्होंने कहा कि हिरासत से रिहा होने के बाद मिशेल ट्रायल में हिस्सा लेगा.

बता दें कि मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है. उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया.