कृषि में रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजी का कमाल! किसानों को मिलेगी मदद, खेतों की पैदावार में वृद्धि
किसानों की मदद करने, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.
Published : February 12, 2026 at 7:21 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च-इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ICAR-IARI) ने किसानों की मदद करने, फसल की पैदावार बढ़ाने और हाथ से काम करने पर निर्भरता कम करने के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी बनाई हैं. ये उन्नत टूल्स खेती के कामों को ज्यादा अच्छे से और सही तरीके से करने में मदद करते हैं.
रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फसलों, मिट्टी और मौसम की स्थिति का एनालिसिस करने के लिए AI का इस्तेमाल करके खेत में ही तुरंत फैसले लेने में मदद करेगी. रोबोट सिंचाई को समायोजित करने, खाद डालने और कीड़ों का पता लगाने के बारे में तुरंत फैसले लेंगे, जिससे समय बचेगा, मेहनत कम लगेगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी.
रोबोटिक्स और AI की मिली-जुली टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताते हुए, ICAR-IARI के साइंटिस्ट डॉ. डीके कुशवाहा ने ईटीवी भारत को बताया कि, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स और AI एक नवीनतम अनुसंधान और नवाचार सुविधाएं है. रोबोटिक्स, AI सेंसिंग, मेक्ट्रोनिक्स, ऑटोमेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन लेबर सिक्योरिटी, कम प्रोडक्टिविटी, सटीक इनपुट मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंस जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए है."
कुशवाहा ने कहा कि, वैज्ञानिकों ने 9 अलग-अलग तरह के रोबोट बनाए हैं, जिनमें से 2 रोबोट मशीनों को ICAR ने सर्टिफाइड किया है और बाकी रोबोट मशीनों को बहुत जल्द प्रमाणित कर दिया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिकों ने 2015 से रोबोटिक मशीनें बना रहे हैं और अब तक कई दौर की टेस्टिंग हो चुकी है. उन्होंने आगे कहा, "हमने गुजरात और राजस्थान के अजमेर में फील्ड ट्रायल किए, जहाँ रोबोट ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और किसानों को उनके खेत के कामों में मदद करने में अच्छे नतीजे दिखाए."
रोबोटिक्स सिस्टम को ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट, पहिए वाले, ट्रैक वाले, फील्ड रोबोट, एग्रीड्रोन, बीज बोने, ट्रांसप्लांटिंग, निराई, स्प्रेइंग, कटाई के लिए खेती के रोबोट, मल्टी-रोबोट, झुंड रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म, रोबोटिक आर्म्स और मैनिपुलेटर्स के तौर पर डेवलप किया गया है.
कुशवाहा ने बताया, "ये एडवांस्ड टूल खेती के कामों को ज़्यादा अच्छे से और सही तरीके से करने में मदद करते हैं. सीधी लाइन में बुवाई के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम मैकेनिकल वीडर का असरदार तरीके से इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं, जिससे समय और मेहनत बचती है."
रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "AI दिक्कत का पता लगाता है लेकिन रोबोटिक्स खेती के अलग-अलग कामों में रियल-टाइम में इस्तेमाल करने में मदद करता है, जैसे खरपतवार निकालना, जहां किसानों को खरपतवार और फसल में फर्क करने के लिए AI का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर रोबोटिक्स आसानी से खरपतवार हटा देते हैं. अगर किसानों को उस समय बैंगन, फूल और दूसरी सब्जियां तोड़नी हों, तो रोबोटिक्स काम पूरा करने में मददगार बन जाता है."
इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसानों की मैनपावर और मजदूरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है. कुशवाहा ने कहा कि, पुराने तरीकों में, एक किसान को खेत में काम करने के लिए कम से कम 10 मजदूरों की जरूरत होती है. हालांकि, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ज़रूरत को 9 मज़दूरों तक कम किया जा सकता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके सिस्टम को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है. खासकर पीक आवर्स में यह किसानों को आजादी देता है कि वे जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मज़दूरों के मामले में यह पक्का नहीं है कि वे उपलब्ध होंगे.
शुरुआत में, इन रोबोट्स को सही कंट्रोल और मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए रिमोट सिस्टम से ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है. साइंटिस्ट ने कहा कि एक बार जब किसान ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी के साथ सहज हो जाएंगे, तो वे बिना रिमोट मदद के रोबोट चला पाएंगे.
रोबोट की कीमत उनके खास कामों, जैसे बुवाई, निराई, स्प्रे या कटाई के आधार पर अलग-अलग होती है. उन्होंने कहा, "अभी, अलग-अलग खेती के कामों के लिए अलग-अलग रोबोट बनाए जा रहे हैं. हालांकि, जल्द ही, एक ही मशीन कई काम कर सकेगी."
अभी, यह टेक्नोलॉजी मीडियम साइज़ के ज़मीन मालिकों की मदद करती है, लेकिन एक बार जब रोबोटिक मशीनों की कीमत कम हो जाएगी, तो यह छोटे और मामूली किसानों के लिए भी सस्ती हो जाएगी. वैज्ञानिक ने कहा, "ये रोबोट एडवांस्ड सेंसर से लैस हैं जो उन्हें खास कामों का पता लगाने और उसी के अनुसार काम करने की इजाजत देते हैं, जिन्हें हाथ से करना मुश्किल हो सकता है."
यह सिस्टम किसानों को खासकर ग्रीनहाउस सिस्टम में मदद करता है क्योंकि यह केमिकल और दवाओं का इस्तेमाल करके खेती पर आसानी से स्प्रे करता है, लेकिन हाथ से काम करने वाले किसानों को मुश्किल होती है और कभी-कभी यह स्प्रे उन पर गिर जाता है जो इंसानों के लिए नुकसानदायक होता है.
यह सिस्टम खास तौर पर ग्रीनहाउस में फसल उगाने वाले किसानों के लिए मददगार है. यह खेती के केमिकल और दवाइयों को अच्छे से और सुरक्षित तरीके से स्प्रे कर सकता है. हाथ से स्प्रे करने में किसानों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी केमिकल उनके संपर्क में आ जाते हैं, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान फसल की सही सुरक्षा करते हुए सेहत के खतरों को कम कर सकते हैं.
अभी, किसान फसल की बीमारियों की जांच करने, मिट्टी की सेहत पर नज़र रखने, बुवाई का सही समय तय करने, पानी की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाने और खरपतवार को प्रबंधित करने के लिए AI-बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, ये रोबोट सीधे खेत में फैसले लेकर और तुरंत एक्शन लेकर एक कदम और आगे बढ़ेंगे. इससे किसानों को समय बचाने, मेहनत कम करने और ज़्यादा सटीकता और आसानी से फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी.
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव और ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉ. एम. एल. जाट ने किसान-केंद्रित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के महत्व पर जोर दिया और रिसर्चर्स को यह पक्का करने के लिए प्रोत्साहित किया कि इनोवेशन किसानों के खेतों तक पहुंचें.
उन्होंने असरदार मैकेनिकल वीडिंग ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए सीधी लाइन में बुवाई के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम के डेवलपमेंट पर भी ज़ोर दिया और कैपेसिटी बिल्डिंग के महत्व को बताया और किसानों और स्टूडेंट्स के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग कार्यक्रम की एक सीरीज के आयोजन करने की सलाह दी.
ICAR सर्टिफाइड रोबोट:
- वेरिएबल स्वैथ हर्बिसाइड एप्लीकेटर रोबोट
- पेस्टीसाइड एप्लीकेशन रोबोट
- निराई और हल्की जुताई
- बीज मसाले हार्वेस्टर
- टेलीरोबोटिक रूट वेस्ट टाइप ट्रांसप्लांटर
- रोबोटिक सॉइल सैंपलर
- AI आधारित बैंगन डिटेक्शन सिस्टम
ICAR-IARI के डायरेक्टर डॉ. चौ. श्रीनिवास राव ने हाल ही में कहा कि बदलते जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साइंटिफिक तरक्की का महत्व है, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रौद्योगिकी दक्षता को बेहतर बनाने, मेहनत कम करने और कृषि प्रणाली की स्थिरता और लचीलापन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी.
