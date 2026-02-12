ETV Bharat / bharat

कृषि में रोबोटिक्स और AI टेक्नोलॉजी का कमाल! किसानों को मिलेगी मदद, खेतों की पैदावार में वृद्धि

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च-इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (ICAR-IARI) ने किसानों की मदद करने, फसल की पैदावार बढ़ाने और हाथ से काम करने पर निर्भरता कम करने के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी बनाई हैं. ये उन्नत टूल्स खेती के कामों को ज्यादा अच्छे से और सही तरीके से करने में मदद करते हैं.

रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फसलों, मिट्टी और मौसम की स्थिति का एनालिसिस करने के लिए AI का इस्तेमाल करके खेत में ही तुरंत फैसले लेने में मदद करेगी. रोबोट सिंचाई को समायोजित करने, खाद डालने और कीड़ों का पता लगाने के बारे में तुरंत फैसले लेंगे, जिससे समय बचेगा, मेहनत कम लगेगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी.

रोबोटिक्स और AI की मिली-जुली टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताते हुए, ICAR-IARI के साइंटिस्ट डॉ. डीके कुशवाहा ने ईटीवी भारत को बताया कि, एग्रीकल्चर रोबोटिक्स और AI एक नवीनतम अनुसंधान और नवाचार सुविधाएं है. रोबोटिक्स, AI सेंसिंग, मेक्ट्रोनिक्स, ऑटोमेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन लेबर सिक्योरिटी, कम प्रोडक्टिविटी, सटीक इनपुट मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंस जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए है."

कुशवाहा ने कहा कि, वैज्ञानिकों ने 9 अलग-अलग तरह के रोबोट बनाए हैं, जिनमें से 2 रोबोट मशीनों को ICAR ने सर्टिफाइड किया है और बाकी रोबोट मशीनों को बहुत जल्द प्रमाणित कर दिया जाएगा."

उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिकों ने 2015 से रोबोटिक मशीनें बना रहे हैं और अब तक कई दौर की टेस्टिंग हो चुकी है. उन्होंने आगे कहा, "हमने गुजरात और राजस्थान के अजमेर में फील्ड ट्रायल किए, जहाँ रोबोट ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और किसानों को उनके खेत के कामों में मदद करने में अच्छे नतीजे दिखाए."

रोबोटिक्स सिस्टम को ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट, पहिए वाले, ट्रैक वाले, फील्ड रोबोट, एग्रीड्रोन, बीज बोने, ट्रांसप्लांटिंग, निराई, स्प्रेइंग, कटाई के लिए खेती के रोबोट, मल्टी-रोबोट, झुंड रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म, रोबोटिक आर्म्स और मैनिपुलेटर्स के तौर पर डेवलप किया गया है.

कुशवाहा ने बताया, "ये एडवांस्ड टूल खेती के कामों को ज़्यादा अच्छे से और सही तरीके से करने में मदद करते हैं. सीधी लाइन में बुवाई के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम मैकेनिकल वीडर का असरदार तरीके से इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं, जिससे समय और मेहनत बचती है."

रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "AI दिक्कत का पता लगाता है लेकिन रोबोटिक्स खेती के अलग-अलग कामों में रियल-टाइम में इस्तेमाल करने में मदद करता है, जैसे खरपतवार निकालना, जहां किसानों को खरपतवार और फसल में फर्क करने के लिए AI का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर रोबोटिक्स आसानी से खरपतवार हटा देते हैं. अगर किसानों को उस समय बैंगन, फूल और दूसरी सब्जियां तोड़नी हों, तो रोबोटिक्स काम पूरा करने में मददगार बन जाता है."

इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसानों की मैनपावर और मजदूरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है. कुशवाहा ने कहा कि, पुराने तरीकों में, एक किसान को खेत में काम करने के लिए कम से कम 10 मजदूरों की जरूरत होती है. हालांकि, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ज़रूरत को 9 मज़दूरों तक कम किया जा सकता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके सिस्टम को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है. खासकर पीक आवर्स में यह किसानों को आजादी देता है कि वे जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मज़दूरों के मामले में यह पक्का नहीं है कि वे उपलब्ध होंगे.

शुरुआत में, इन रोबोट्स को सही कंट्रोल और मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए रिमोट सिस्टम से ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है. साइंटिस्ट ने कहा कि एक बार जब किसान ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हो जाएंगे और टेक्नोलॉजी के साथ सहज हो जाएंगे, तो वे बिना रिमोट मदद के रोबोट चला पाएंगे.