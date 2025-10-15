ETV Bharat / bharat

पराली से निपटने का फॉमूला आया सामने, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बताया नुस्खा

किसानों को पहले खेत तैयार करने, सिंचाई-बुवाई में लगभग 5 हजार रुपए का खर्च आता था. अब यह काम 1500 रु. में हो जाता है.

Farmers Stubble Problem
पराली से निपटने का फॉमूला आया सामने. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 5:05 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने, यूरिया के कम उपयोग, कृषि उपज बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने किसानों से पराली के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का आग्रह किया है. उचित पराली प्रबंधन से बुवाई करने पर दो साल बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी. इससे यूरिया का कम उपयोग होगा और प्रति एकड़ दो क्विंटल उत्पादन बढ़ेगा.

आधुनिक मशीनें किसानों के पैसे बचाने में मदद करती हैं, क्योंकि पहले खेत तैयार करने, सिंचाई करने और बुवाई करने में लगभग 5 हजार रुपये लगते थे, लेकिन अब यह काम सिर्फ पंद्रह सौ रुपये में पूरा हो जाता है.

किसानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैं किसानों से पराली न जलाने की अपील करता हूं. नूरपुर से प्रेरित होकर, मैं भी अपने खेतों में सीधी बुवाई का प्रयास करुंगा."

"लुधियाना का नूरपुर बेट गांव एक अनुकरणीय उदाहरण है. यहां वर्षों से पराली नहीं जलाई गई है. यहां के किसान स्मार्ट सीडर और एसएमएस युक्त कंबाइन की मदद से पराली का प्रबंधन करते हैं. जब उनकी मशीनें चलती हैं, तो पराली जलाने के बजाय, वे उसे पूरे खेत में समान रूप से फैला देते हैं. इससे खेत तुरंत बुवाई के लिए तैयार हो जाता है. पराली जलाने या जमीन जोतने की कोई जरूरत नहीं होती."

जब स्मार्ट सीडर से बुवाई की जाती है, तो यह मिट्टी और बीजों को सघन कर देता है. पराली मिट्टी को ढक लेती है, नमी बनाए रखती है और जड़ों को मजबूत बनाती है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है और किसानों से इस पर चर्चा की है. मैंने बताया कि पहले खेत तैयार करने, सिंचाई करने और बुवाई करने में लगभग 5 हजार रुपये का खर्च आता था, लेकिन अब यह काम सिर्फ पंद्रह सौ रुपये में पूरा हो जाता है."

पहले पराली जलाकर खेत तैयार किए जाते थे, लेकिन अब इस तकनीक के इस्तेमाल से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती. खेत में नमी बनी रहती है और गेहूं की फसल की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं. नतीजतन, फसल न तो गिरती है और न ही दाने पतले होते हैं. यह तकनीक यूरिया के इस्तेमाल को कम करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले कहा था कि वह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों द्वारा धान की पराली जलाने से निपटने के प्रयासों का समर्थन करता है. यह योजना 2018-19 से लागू की जा रही है और धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू, दोनों तरह के प्रबंधन पर केंद्रित है.

इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को मशीन की लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और 30 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं: कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार को पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक मशीनों और बॉयोमास के उपयोग को अपनाने के लिए किसानों को उचित कार्यान्वयन और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए. अगर किसानों तक उचित मशीनें पहुंच जाएं, तो वे पराली नहीं जलाएंगे.

वर्तमान में, कई किसानों के पास ऐसी सुविधा नहीं है, जिससे उन्हें पराली प्रबंधन के लिए भारी लागत उठानी पड़ती है, ऐसे में कुछ किसान इससे छुटकारा पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं."

पंजाब के भटिंडा की कृषि विशेषज्ञ सुखविंदर कौर ने ईटीवी भारत को बताया, "खेतों में पराली से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनें नहीं हैं. पिछले साल, किसानों ने पराली प्रबंधन के संबंध में संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और मशीनों की मांग की, लेकिन उन्हें उनसे उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली.

इस साल, किसान फसल कटाई के बाद पराली के उचित प्रबंधन के लिए अधिकारियों को पत्र लिखेंगे. देखते हैं इस बार क्या होता है."

सरकार ने क्या कहा: यह योजना फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसी मशीनों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देती है. साथ ही पराली को एकत्रित करने के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक का उपयोग करती है, ताकि आगे का उपयोग स्थल-बाह्य उपयोग किया जा सके.

इन राज्यों में उत्पन्न धान की पराली के कुशल बाह्य-बाह्य प्रबंधन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.

सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में बताया था कि इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बॉयोमास बिजली उत्पादन और जैव ईंधन क्षेत्रों में विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए धान की पराली की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है.

आंकड़े बताते हैं: धान की फसल की कटाई और अगली रबी फसल की बुवाई के बीच कम समय के कारण, धान की पराली जलाना मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में प्रचलित है.

धान के अवशेषों को जलाने के कारण होने वाली सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी, ​​अंतरिक्ष से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी और मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए संघ (CREAMS) प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली द्वारा उपग्रह सुदूर संवेदन का उपयोग करके की जाती है.

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2024 की अवधि के लिए 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं क्रमशः 2018 (75514), 2019 (61329), 2020 (91835), 2021 (82533), 2022 (56600), 2023 (42931) और 2024 (18457) हैं. लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, 2018 की तुलना में 2024 में धान की पराली जलाने में कुल कमी 75.6 प्रतिशत रही.

