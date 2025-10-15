ETV Bharat / bharat

पराली से निपटने का फॉमूला आया सामने, कृषि मंत्रालय ने किसानों को बताया नुस्खा

नई दिल्ली: मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने, यूरिया के कम उपयोग, कृषि उपज बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने किसानों से पराली के उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का आग्रह किया है. उचित पराली प्रबंधन से बुवाई करने पर दो साल बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी. इससे यूरिया का कम उपयोग होगा और प्रति एकड़ दो क्विंटल उत्पादन बढ़ेगा.

आधुनिक मशीनें किसानों के पैसे बचाने में मदद करती हैं, क्योंकि पहले खेत तैयार करने, सिंचाई करने और बुवाई करने में लगभग 5 हजार रुपये लगते थे, लेकिन अब यह काम सिर्फ पंद्रह सौ रुपये में पूरा हो जाता है.

किसानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैं किसानों से पराली न जलाने की अपील करता हूं. नूरपुर से प्रेरित होकर, मैं भी अपने खेतों में सीधी बुवाई का प्रयास करुंगा."

"लुधियाना का नूरपुर बेट गांव एक अनुकरणीय उदाहरण है. यहां वर्षों से पराली नहीं जलाई गई है. यहां के किसान स्मार्ट सीडर और एसएमएस युक्त कंबाइन की मदद से पराली का प्रबंधन करते हैं. जब उनकी मशीनें चलती हैं, तो पराली जलाने के बजाय, वे उसे पूरे खेत में समान रूप से फैला देते हैं. इससे खेत तुरंत बुवाई के लिए तैयार हो जाता है. पराली जलाने या जमीन जोतने की कोई जरूरत नहीं होती."

जब स्मार्ट सीडर से बुवाई की जाती है, तो यह मिट्टी और बीजों को सघन कर देता है. पराली मिट्टी को ढक लेती है, नमी बनाए रखती है और जड़ों को मजबूत बनाती है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है और किसानों से इस पर चर्चा की है. मैंने बताया कि पहले खेत तैयार करने, सिंचाई करने और बुवाई करने में लगभग 5 हजार रुपये का खर्च आता था, लेकिन अब यह काम सिर्फ पंद्रह सौ रुपये में पूरा हो जाता है."

पहले पराली जलाकर खेत तैयार किए जाते थे, लेकिन अब इस तकनीक के इस्तेमाल से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती. खेत में नमी बनी रहती है और गेहूं की फसल की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं. नतीजतन, फसल न तो गिरती है और न ही दाने पतले होते हैं. यह तकनीक यूरिया के इस्तेमाल को कम करने, मिट्टी की सेहत सुधारने और खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले कहा था कि वह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों द्वारा धान की पराली जलाने से निपटने के प्रयासों का समर्थन करता है. यह योजना 2018-19 से लागू की जा रही है और धान की पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू, दोनों तरह के प्रबंधन पर केंद्रित है.

इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को मशीन की लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और 30 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं: कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार को पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक मशीनों और बॉयोमास के उपयोग को अपनाने के लिए किसानों को उचित कार्यान्वयन और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए. अगर किसानों तक उचित मशीनें पहुंच जाएं, तो वे पराली नहीं जलाएंगे.