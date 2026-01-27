देश भर में लगेगा 'कृषि चिंतन शिविर', किसानों की समस्याओं का होगा समाधान
'कृषि चिंतन शिविर' से जमीनी समस्याओं को पहचानने और ऐसे समाधान निकालने में मदद मिलेगी जो किसानों की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप होगा.
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पूरे देश में 'कृषि चिंतन शिविर' लगाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर बातचीत करके उनका समाधान करना और उन्हें ठीक से सुलझाना है. शिविर में किसान नेता, उनके प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी एक साझा मंच पर इकट्ठा होंगे, जिससे किसान खेती में रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले अपने अनुभव, चुनौतियों और उम्मीदों को सीधे साझा कर सकेंगे.
इस पहल से जमीनी समस्याओं को पहचानने और ऐसे समाधान बनाने में मदद मिलेगी जो सही मायने में किसानों की जरूरतों और उम्मीदों को दिखाते हैं.
चिंतन शिविर के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "देश भर के किसान अपने क्षेत्रों में अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनसे उनकी रोजी-रोटी को खतरा है. किसानों की समस्याओं को सुनने और खास समाधान खोजने की कोशिश में, मंत्रालय कृषि चिंतन शिविर लगाएगा, जिसमें किसान और उनके प्रतिनिधि एक साथ आएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं पर खुलकर चर्चा करेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "दक्षिण भारत में, नारियल उगाने वाले किसान मुश्किल में हैं क्योंकि बागानों में कई बीमारियां फैल रही हैं, जिससे इन पेड़ों को नुकसान हो रहा है और पैदावार पर असर पड़ रहा है. इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों में, सब्जी और फूल उगाने वाले किसानों को परिवहन की सुविधा की कमी के कारण एक अलग, लेकिन उतनी ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. खराब संपर्क और अधिक लॉजिस्टिक्स लागत के कारण उनके लिए अपनी उपज देश के दूसरे हिस्सों के बाजारों में भेजना मुश्किल हो जाता है."
उन्होंने आगे कहा कि चिंतन शिविरों के दौरान किसान इन चिंताओं को सीधे साझा करेंगे और संबंधित विभाग उनका बोझ कम करने और जमीनी स्तर पर खेती को मजबूत करने के लिए समाधान देने की कोशिश करेंगे.
पिछले साल, कृषि मंत्रालय ने किसानों तक पहुंचने और जमीनी स्तर पर उनकी चिंताओं को समझने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था. इस अभियान के दौरान, अलग-अलग इलाकों के किसानों ने अपनी फसलों, आय और रोजाना की खेती के तरीकों पर प्रभाव डालने वाली चुनौतियों पर विस्तृत फीडबैक दिया. यह अभियान खरीफ की फसल से पहले चलाया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों में खरीफ सीजन की बेहतर खेती की तकनीक और खेती के विकास पर सरकार की अलग-अलग योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और किसानों के नवाचार और फीडबैक का दस्तावेज बनाना था. अभियान के दौरान, वैज्ञानिकों की 2,170 टीमों ने 728 जिलों में लगभग 61 हजार प्रोग्राम करके 1.35 करोड़ से अधिक किसानों से सीधे बातचीत की.
जमीनी स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने किसानों की समस्याओं पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों की 52 टीमें बनाई हैं. ये टीमें समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेंगी और वैज्ञानिक समाधान बनाने के लिए लक्षित शोध (Targeted Research) करेंगी, ताकि किसानों को लंबे समय तक मदद मिल सके.
चौहान ने कहा, "ये 52 टीमें वैज्ञानिक समाधान देने के लिए काम करेंगी, जिससे किसानों को खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. हमें सुझाव मिला है कि लीची और टमाटर जैसी फसलें 15-20 दिनों तक स्टोर नहीं की जा सकतीं, जिससे किसानों को कम कीमत पर बेचना पड़ता है. गन्ना किसानों को भी रेड रॉट बीमारी (red rot disease) की वजह से गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप की जरूरत है. इसी तरह, कपास के किसान कीड़ों के संक्रमण से जूझ रहे हैं."
'विकसित कृषि संकल्प अभियान' फिर से शुरू किया जाएगा. ICAR ने पिछले साल मिले सुझावों को लागू करने के लिए टीमें बनाई हैं, जिसका लक्ष्य किसानों को वैज्ञानिक मदद देकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है. यह सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक जानकारी और नवाचार किसानों के खेतों तक प्रैक्टिकल और समय पर पहुंचें.
किसानों के लिए 'किसान ID' बनाने का काम चल रहा है ताकि कागजी कार्यवाही आसान हो सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, अगर दावा की रकम 22 दिनों के अंदर नहीं दी जाती है, तो किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा. इसके अलावा, मंत्रालय जंगली जानवरों या बारिश या बाढ़ से होने वाले फसल नुकसान को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए काम कर रहा है.
किसानों का जोखिम कम करने के उपायों पर जोर देते हुए, कृषि मंत्रालय के मुताबिक, सरकार जंगली जानवरों, अधिक बारिश और बाढ़ से होने वाले फसल नुकसान को फसल बीमा योजना के दायरे में लाने के लिए काम कर रही है. इससे बार-बार प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी.
घटिया कीटनाशक और बीज बेचने से निपटने के लिए, सरकार आगामी संसद सत्र में कीटनाशक अधिनियम और बीज विधेयक ला सकती है, जिससे सजा के नियम और कड़े हो जाएंगे. इसमें 30 लाख रुपये तक का जुर्माना भी शामिल होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा, "नकली खाद, बीज और कीटनाशक, ये किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. सरकार इन मुद्दों पर संसद में सख्त कानून पास कराने की कोशिश कर रही है."
उन्होंने कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. सरकार किसानों की अरहर, मसूर और उड़द की पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की कोशिश करेगी.