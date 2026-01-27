ETV Bharat / bharat

देश भर में लगेगा 'कृषि चिंतन शिविर', किसानों की समस्याओं का होगा समाधान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ( File/ ANI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पूरे देश में 'कृषि चिंतन शिविर' लगाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर बातचीत करके उनका समाधान करना और उन्हें ठीक से सुलझाना है. शिविर में किसान नेता, उनके प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी एक साझा मंच पर इकट्ठा होंगे, जिससे किसान खेती में रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले अपने अनुभव, चुनौतियों और उम्मीदों को सीधे साझा कर सकेंगे. इस पहल से जमीनी समस्याओं को पहचानने और ऐसे समाधान बनाने में मदद मिलेगी जो सही मायने में किसानों की जरूरतों और उम्मीदों को दिखाते हैं. चिंतन शिविर के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "देश भर के किसान अपने क्षेत्रों में अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनसे उनकी रोजी-रोटी को खतरा है. किसानों की समस्याओं को सुनने और खास समाधान खोजने की कोशिश में, मंत्रालय कृषि चिंतन शिविर लगाएगा, जिसमें किसान और उनके प्रतिनिधि एक साथ आएंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं पर खुलकर चर्चा करेंगे." उन्होंने आगे कहा, "दक्षिण भारत में, नारियल उगाने वाले किसान मुश्किल में हैं क्योंकि बागानों में कई बीमारियां फैल रही हैं, जिससे इन पेड़ों को नुकसान हो रहा है और पैदावार पर असर पड़ रहा है. इसी तरह, पूर्वोत्तर राज्यों में, सब्जी और फूल उगाने वाले किसानों को परिवहन की सुविधा की कमी के कारण एक अलग, लेकिन उतनी ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. खराब संपर्क और अधिक लॉजिस्टिक्स लागत के कारण उनके लिए अपनी उपज देश के दूसरे हिस्सों के बाजारों में भेजना मुश्किल हो जाता है." उन्होंने आगे कहा कि चिंतन शिविरों के दौरान किसान इन चिंताओं को सीधे साझा करेंगे और संबंधित विभाग उनका बोझ कम करने और जमीनी स्तर पर खेती को मजबूत करने के लिए समाधान देने की कोशिश करेंगे. पिछले साल, कृषि मंत्रालय ने किसानों तक पहुंचने और जमीनी स्तर पर उनकी चिंताओं को समझने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था. इस अभियान के दौरान, अलग-अलग इलाकों के किसानों ने अपनी फसलों, आय और रोजाना की खेती के तरीकों पर प्रभाव डालने वाली चुनौतियों पर विस्तृत फीडबैक दिया. यह अभियान खरीफ की फसल से पहले चलाया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों में खरीफ सीजन की बेहतर खेती की तकनीक और खेती के विकास पर सरकार की अलग-अलग योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और किसानों के नवाचार और फीडबैक का दस्तावेज बनाना था. अभियान के दौरान, वैज्ञानिकों की 2,170 टीमों ने 728 जिलों में लगभग 61 हजार प्रोग्राम करके 1.35 करोड़ से अधिक किसानों से सीधे बातचीत की.