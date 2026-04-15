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कृषि मंत्रालय मशीनों का इस्तेमाल करके टिकाऊ खेती के तरीकों पर जोर दे रहा है, पराली से मिलेगा छुटकारा

हालांकि किसानों ने कहा कि इस मशीन की अपनी कमियां हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ बड़े जमीन वाले ही उठा सकते हैं क्योंकि सब्सिडी मुख्य रूप से बड़ी खेती की मशीनों के लिए दी जाती है, जबकि छोटे उपकरण को वैसी मदद नहीं मिलती, जिसके कारण छोटे किसान फायदा नहीं उठा पाते, उन्होंने कहा.

उत्तर प्रदेश के किसान संजीव कुमार प्रेमी का मानना ​​है कि यह मशीन खेतों में अच्छा बदलाव ला रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह न केवल बुवाई के दौरान कीमती समय बचाती है बल्कि फालतू खर्चों को कम करते हुए मिट्टी की सेहत बनाए रखने में भी मदद करती है. उनके जैसे किसानों के लिए इस तरह के इनोवेशन पारंपरिक तरीकों का बोझ कम कर रहे हैं और खेती को ज्यादा कुशल बना रहे हैं.

हैप्पी सीडर यह पक्का करता है कि अंकुरण पर कोई बुरा असर न पड़े और सड़ी हुई पराली ऑर्गेनिक खाद का काम करती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और समय के साथ उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है. पहले, किसान अगली बुवाई के लिए खेतों को जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाते थे, जिससे हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं. हैप्पी सीडर पराली जलाने की जरूरत के बिना सीधी बुवाई करके एक विकल्प देता है.

इस कोशिश के सेंटर में 'हैप्पी सीडर' है, यह एक ऐसी मशीन है जो किसानों के फसल के बचे हुए हिस्से को मैनेज करने का तरीका बदल रही है, क्योंकि यह बचे हुए हिस्से को बिना जलाए सीधी बुआई का एक ऑप्शन देती है. हालांकि, इस मशीन की कमियों को बताते हुए किसानों ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संपर्क किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है.

नई दिल्ली: पराली जलाने की लगातार बनी रहने वाली समस्या से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने खेती के ऐसे टिकाऊ तरीकों पर जोर दिया है जिनसे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि मिट्टी की सेहत और फसल की पैदावार में भी सुधार होगा.

उन्होंने कहा, 'बड़े जमीन वाले ऐसे उपकरण का ज्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जबकि छोटे और मामूली किसान अक्सर इससे बाहर रह जाते हैं. सरकारी नियमों के अनुसार सब्सिडी मुख्य रूप से बड़ी खेती की मशीनों के लिए दी जाती है, जबकि छोटे इक्विपमेंट को वैसी मदद नहीं मिलती. नतीजतन, छोटे किसान इन टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा पाते,' उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले ही कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के सामने उठाया जा चुका है लेकिन समाधान का इंतज़ार है.

हरियाणा के एक किसान जिया लाल ने भी इसी तरह की चिंता जताते हुए अपने गांव में हैप्पी सीडर मशीनों की सीमित उपलब्धता पर ज़ोर दिया. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि कमी के कारण अक्सर किसान जरूरत के समय इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं. उन्होंने बताया, 'गांव में कुछ ही मशीनें हैं, इसलिए सभी किसान एक ही समय में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते. छोटे किसान अकेले ऐसे उपकरण नहीं खरीद सकते.'

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी मदद से पहुंच में काफी सुधार हो सकता है, जिससे ज़्यादा किसानों को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल सके और खेतों में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सके. उत्तर प्रदेश के किसान अशोक बालियान ने ईटीवी भारत को बताया, 'हैप्पी सीडर मशीन असरदार तो है, लेकिन इसके फायदे ज़्यादा जमीन वालों को ही मिलते हैं.

छोटे किसानों को अक्सर पैमाने और संसाधनों की कमी के कारण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है. यह बड़ी ज़मीन वाले किसानों के लिए तो काम की है, लेकिन छोटे किसानों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है. सरकार को टेक्नोलॉजी में बदलाव करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल छोटे ट्रैक्टरों और छोटी खेती की जमीन पर किया जा सके.'

पराली जलाने से निपटने के लिए CRM

पराली को वापस मिट्टी में मिलाकर किसान यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं. मिला हुआ ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी की बनावट और नमी बनाए रखने को बेहतर बनाता है, जिससे खेती की पैदावार बढ़ सकती है. पराली मैनेजमेंट के लिए इस कोशिश के जरिए, सरकार का मकसद किसानों में पराली जलाने से रोकने, प्रदूषण पर रोक लगाने, इनपुट कॉस्ट कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करना है, साथ ही यह पक्का करना है कि फसल की पैदावार स्थिर रहे.

सरकार के मुताबिक, धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों की कोशिशों में मदद करने के लिए, कृषि विभाग फसल अवशेष मैनेजमेंट (CRM) स्कीम लागू कर रहा है. इस पहल का मकसद फसल अवशेष के असरदार मैनेजमेंट के लिए जरूरी मशीनरी पर सब्सिडी देकर टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना है.

इस स्कीम के तहत किसानों को खेत के अंदर अवशेष को मैनेज करने जैसे इन-सीटू तरीके और एक्स-सीटू सॉल्यूशन, जिसमें खेत के बाहर अलग-अलग कामों के लिए धान की पराली का इस्तेमाल करना शामिल है, दोनों अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है.

केंद्रीय कृषि मंत्री क्या कहते हैं?

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा, 'पराली को अब जलाने की नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की जरूरत है. हैप्पी सीडर से पराली जलाए बिना बुआई हो सकती है और इसका जर्मिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ता. सुपर सीडर पराली को पीसकर मिट्टी में मिला देता है, जिससे वह खाद बन जाती है, जबकि बेलिंग तकनीक पराली को बंडल में तैयार करती है. इन इनोवेशन से पराली अब कोई समस्या नहीं रही, बल्कि इससे खेती आसान, ज़्यादा सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हो रही है.'