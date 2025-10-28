ETV Bharat / bharat

कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने सुझाए उपाय, जानें क्या कहा

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि शिक्षा को सैद्धांतिक शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्ता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

shivraj
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ANI)
October 28, 2025

नई दिल्ली: गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा प्रदान करने और इसकी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटे छात्र समूह बनाने का सुझाव दिया है, ताकि देशभर में कृषि अध्ययन को बेहतर बनाने में मदद मिले.

इसके लिए केंद्र राज्य सरकारों से छात्रों के लिए कृषि का सीधा ज्ञान हासिल करने के लिए खेतों का दौरा करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करेगा, जिससे छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा के अलावा वास्तविक व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा.

इस विषय पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा, "हमें छात्रों का एक छोटा समूह बनाना चाहिए जो हमें कृषि अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव दे. भविष्य में मैं कृषि छात्रों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा."

'बेहतर एक्स्पेरिमेंट का अध्ययन करें'
उन्होंने आगे कहा, "मैं छात्रों को सुझाव देता हूं कि वे हमें रचनात्मक सुझाव, शिक्षा प्रणाली की सभी आवश्यकताएं और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करें, ताकि सरकार उन पर काम कर सके क्योंकि देश में कृषि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी बेहद जरूरी है. दुनिया में हो रहे बेहतर एक्स्पेरिमेंट का अध्ययन करें और उन्हें अपने देश के साथ ICAR में भी लागू करने के उपाय करें."

क्षेत्रीय अनुभव किया साझा
क्षेत्रीय अनुभव के बारे में बताते हुए चौहान ने सुझाव दिया, "कृषि शिक्षा को सैद्धांतिक शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्ता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इनोवेशन पर केंद्रित होना चाहिए. छात्रों के लिए क्षेत्रीय अनुभव आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा को किसानों की वास्तविकताओं और क्षेत्रीय अनुभवों के साथ और अधिक निकटता से जोड़ें."

ग्रेड सिस्टम लागू करने का सुझाव
सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ग्रेड सिस्टम लागू करने का भी सुझाव दिया है और कुछ उपाय तय किए जाने हैं, जिनसे विश्वविद्यालयों की परफोर्मेंस का पता चलेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान को छात्रों में कौशल, ज्ञान और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उत्कृष्टता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करते हुए एक ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए.

छात्रों को सुझाव देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक कृषि छात्र को प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने, किसानों की वास्तविक चुनौतियों को समझने और लेटेस्ट समाधानों में योगदान देने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार किसानों के खेतों का दौरा करना चाहिए.

सचिव (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) और महानिदेशक (आईसीएआर) डॉ एमएल जाट ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि, किसान और छात्र राष्ट्र सेवा में निहित एक गहरा बंधन साझा करते हैं और युवाओं को नई सोच, इनोवेशन अपनाने और एक नया भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि कृषि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा का एक रूप है, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए समर्पित है.

'नई आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने का सुझाव'
कृषि छात्रों के मुद्दे पर बात करते हुए, छात्रा स्नेहा भारद्वाज ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने छात्रों को नई आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने का सुझाव दिया है ताकि वे इससे परिचित हो सकें. हमें इस बारे में ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए कि कैसे छात्र इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स में शामिल हो सकते हैं."

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए एक अन्य छात्र अतुल प्रताप सिंह ने कहा, "हमें बेहतर परिणामों के लिए अपने शैक्षणिक ज्ञान को क्षेत्र में लाना चाहिए. यह छात्रों के साथ-साथ किसानों और पशुपालन क्षेत्र को भी मदद करता है."

'छात्रों को पांच साल फेलोशिप देनी चाहिए'
एक अन्य छात्र रोहिताश दूधवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार को आईसीएआर के छात्रों को पांच साल की फेलोशिप देनी चाहिए. फिलहाल हमें यह केवल तीन साल के लिए दी जाती है. हालांकि, यूजीसी अन्य छात्रों को पांच साल की फेलोशिप प्रदान करता है. छात्रों को उद्यमिता के लिए एक व्यापक और बेहतर माहौल प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे सही ढंग से आगे बढ़ सकें."

यह भी पढ़ें- चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी

