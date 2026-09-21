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उत्तराखंड में बारिश से 'अन्नदाताओं' को भारी नुकसान, 41 हेक्टेयर फसल बर्बाद, रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश और आपदा से फसलों को हुए नुकसान का कृषि विभाग का ताजा आंकड़ा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 41.908 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है. इसमें 33 प्रतिशत से कम और 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले क्षेत्र के साथ फसल के पूरी तरह प्रभावित होने के मामले भी दर्ज हैं. रिपोर्ट में धान, मंडुवा, झंगोरा, मक्का, गेहूं, सब्जियों और अन्य फसलों को हुए नुकसान का ब्यौरा है. फसलों के नुकसान के मामले में चंपावत जिला सबसे आगे रहा है. ऐसे में बारिश और आपदा ने किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और कहां किसको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी. ये रिपोर्ट पढ़िए.

उत्तराखंड में इस बार मॉनसून का सीजन किसानों के लिए मुश्किल भरा रहा. लगातार बारिश, कई जगह अत्यधिक बारिश और खेतों में जलभराव के बीच खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है. अब जबकि 15 सितंबर के बाद मॉनसून की वापसी का दौर शुरू हो जाता है, तो कृषि निदेशालय की रिपोर्ट ने बारिश से हुए फसल नुकसान की तस्वीर सामने रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक,

बारिश ने फसल की बर्बाद (ETV Bharat)

'प्रदेश में अब तक (1 जून से 17 सितंबर तक) कुल 41.908 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. सबसे ज्यादा नुकसान चंपावत जिले में 27.390 हेक्टेयर दर्ज किया गया है. यानी प्रदेश में दर्ज कुल प्रभावित क्षेत्र का करीब दो-तिहाई हिस्सा अकेले चंपावत जिले में है'.

चंपावत में सबसे ज्यादा नुकसान, 27.390 हेक्टेयर फसल प्रभावित: जिला स्तर पर देखें तो चंपावत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. यहां कुल 27.390 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. चंपावत क्षेत्र में 16.050 हेक्टेयर, पाटी में 7.950 हेक्टेयर, बाराकोट में 2.850 हेक्टेयर और लोहाघाट में 0.540 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने का आंकड़ा दर्ज है. इन चारों क्षेत्रों को जोड़ने पर चंपावत का कुल नुकसान 27.390 हेक्टेयर बैठता है.

चंपावत की स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेले इस जिले का प्रभावित क्षेत्र प्रदेश के कुल 41.908 हेक्टेयर नुकसान में सबसे बड़ा हिस्सा है. रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में प्रभावित फसल को लेकर अलग-अलग क्षति श्रेणियां भी दर्ज किया गया है. खास बात यह है कि चंपावत मुख्यमंत्री का भी विधानसभा क्षेत्र है.

रुद्रप्रयाग दूसरे बड़े प्रभावित जिलों में, 5.105 हेक्टेयर नुकसान: रुद्रप्रयाग जिले में कुल 5.105 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. यहां ऊखीमठ क्षेत्र में कई प्रविष्टियों यानी मलबा आना और भूमि कटाव के माध्यम से नुकसान दर्ज किया गया है. इनमें खलियान में 2.000 हेक्टेयर, पौंधी में 0.150 हेक्टेयर, लिस्वाल्टा में 0.110 हेक्टेयर, धारकुड़ी में 0.265 हेक्टेयर, पुजारगांव में 1.000 हेक्टेयर, किमाणा में 1.200 हेक्टेयर और रायड़ी में 0.380 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र शामिल है.

इन सभी आंकड़ों को जोड़ने पर रुद्रप्रयाग का कुल प्रभावित क्षेत्र 5.105 हेक्टेयर होता है. रिपोर्ट में यहां मंडुवा समेत पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अलग-अलग फसलों पर असर दर्ज किया गया है. इसका मतलब है कि नुकसान किसी एक फसल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय खरीफ फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है.

नैनीताल में 5 हेक्टेयर प्रभावित, एक ही क्षेत्र में बड़ा नुकसान: नैनीताल जिले में कुल 5.000 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. रिपोर्ट में ओखलकांडा क्षेत्र से नुकसान दर्ज किया गया है. यहां प्रभावित फसलों में मक्का, मंडुवा, फलदार फसल, सब्जी, मोटा अनाज समेत अन्य फसलों का उल्लेख है.

नैनीताल का आंकड़ा भी प्रदेश के कुल नुकसान में बड़ा हिस्सा रखता है. खास बात यह है कि जिले में दर्ज 5 हेक्टेयर नुकसान एक ही प्रमुख क्षेत्रीय प्रविष्टि में सामने आया है.