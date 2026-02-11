'अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फायदेमंद है', बोले इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्रभु पिंगली
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली, एक अंतरराष्ट्रीय कृषि ,खाद्य और आर्थिक विशेषज्ञ हैं. उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर बल दिया.
Published : February 11, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: भारत में कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने की जरूरत है. ज्यादा उत्पादकता और फसल विनिमय के साथ-साथ, मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और पौष्टिक फसलों की खेती पर ध्यान देना चाहिए. यह बात अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन (TCIAN) के डायरेक्टर प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने 'ईनाडु-ईटीवी भारत' से बातचीत में कही.
उन्होंने कहा कि देश की खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, न कि सरप्लस प्रोडक्ट को बर्बाद करना चाहिए. उनका मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड एग्रीमेंट आपसी सहमति से है. उन्होंने साफ किया कि भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत है.
प्रश्न: क्या ऐसी आलोचनाएं हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र और किसानों को नुकसान होगा? क्या यह सच है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा, "मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा. दोनों देशों के बीच हुआ हालिया एग्रीमेंट पहले से बेहतर है. उन्होंने कहा कि, एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा. भारत में उगाए जाने वाले फलों, मसालों और समुद्री उत्पाद का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ेगा. आंध्र प्रदेश में हो रहे श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट से वहां के किसानों को फायदा होगा. अमेरिका से भारत आने वाले सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स से खपत बढ़ेगा और स्थानीय उत्पाद की डिमांड भी बढ़ेगी.
प्रश्न: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं. आपकी क्या राय है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, यह एग्रीमेंट फायदेमंद है. इसका स्वागत किया जाना चाहिए. पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था. इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे. सिर्फ खेती ही नहीं, सभी सेक्टर में दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते होना बहुत जरूरी है. अमेरिकी भी इसे सकारात्मक तरीके से देख रहा है.
प्रश्न: भारत से कृषि निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, आईटी और फार्मा सेक्टर में देश टॉप पर है. उन्होंने कहा कि, खेती की बात करें तो, सिर्फ बासमती चावल और कुछ दूसरी वैरायटी ही एक्सपोर्ट हो रही हैं. खेती के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए. इसके लिए सरकार को पाबंदियों में ढील देनी चाहिए. अगर किसानों को क्वालिटी स्टैंडर्ड और वैल्यू चेन के बारे में पता चलेगा, तो वे और तरक्की करेंगे.
प्रश्न: अमेरिका की तुलना में भारतीय कृषि क्षेत्र की स्थिति कैसी है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, भारत में ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं. औसतन, उनके पास सिर्फ दो एकड़ जमीन होती है. उन्होंने कहा कि, प्रोडक्टिविटी में साइज मायने नहीं रखता. टेक्नोलॉजी और सरकारी पॉलिसी से छोटे किसान भी कमाल कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि, जहां अमेरिका में कम किसान ज्यादा जमीन पर खेती करते हैं, वहीं भारत में करोड़ों छोटे किसान देश को चावल दे रहे हैं.
प्रश्न: क्या भारतीय खेती की पॉलिसी में कोई कमी है? उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, अभी, सब्जियों, फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि हम सिर्फ चावल और गेहूं जैसे अनाज पर ही ध्यान देते हैं, इसलिए हम अलग-अलग तरह की खाने की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. किसानों और सुपरमार्केट के बीच कोई सही कनेक्शन नहीं है. दूसरी तरफ, आसानी से मिलने वाले जंक फ़ूड और मीठे, कैलोरी वाले खाने ने भारत में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है. उन्होंने कहा कि, हम ज्यादा वजन, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी से परेशान हैं. इसका मुख्य कारण हेल्दी, पौष्टिक खाने तक पहुंच की कमी है.
प्रश्न: इन चुनौतियों का सामना कैसे करें?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें दालों, सब्जियों, फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए. टमाटर, आलू और दूसरी ताजी सब्ज़ियां और डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों को कम दामों पर मिलने चाहिए. छोटे किसानों को शहरी बाज़ारों से जोड़ा जाना चाहिए. किसानों को यह तय करना चाहिए कि उन्हें स्थानीय हालात के हिसाब से कौन सी फ़सलें लगानी हैं.
उन्होंने कहा कि, खाने में अलग-अलग तरह का होना बहुत जरूरी है. अमेरिका में लोग रोजाना सब्ज़ियां और अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं. इससे वे हेल्दी रहते हैं. भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. एग्रीकल्चर, हेल्थ और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना चाहिए. तभी हम न्यूट्रिशन की समस्या को हल कर सकते हैं. अमेरिका की तरह भारत में भी ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लाई जा रही है. फ़ूड सिक्योरिटी के लिए यह बहुत जरूरी है.
प्रश्न: तेलुगु राज्यों में खेती की स्थिति कैसी है?
प्रभु लक्ष्मीनारायण पिंगली ने कहा कि, तेलंगाना इलाके ने पिछले दो दशकों में कपास, चावल और सोयाबीन की खेती में जबरदस्त तरक्की की है. आंध्र प्रदेश समुद्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में सबसे आगे है. जिन तेलुगु राज्यों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का रास्ता बनाया है, उन्हें और तरक्की करनी चाहिए.
हैदराबाद पब्लिक स्कूल के छात्र
प्रभु, एक अंतरराष्ट्रीय कृषि ,खाद्य और आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुडीवाड़ा में हुआ था. उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. उन्होंने 1977 में BITS पिलानी से इकोनॉमिक्स में एमए किया. वे इंडियन फ़ूड सेफ्टी लॉ कमिटी के सदस्य हैं. उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं.
