साउथ एशिया के लिए पोटेटो हब बन रहा आगरा, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और चीन से आ रही वैरायटी, जानें कैसे
पोटेटो संग स्वीट पोटेटो का अंतरराष्ट्रीय हब बन रहे आगरा को लेकर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 11:57 AM IST
आगरा : आगरा के सीगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का तेजी से काम चल रहा है. अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सिप) बनते ही यहां पर वैज्ञानिक आलू की नई वैरायटी पर काम करेंगे. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंटरनेशल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह ने सिप के नए इनोवेशन और तकनीक की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि "आगरा के इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर में आलू के साथ ही शकरकंद (स्वीट पोटेटो) की वैरायटी पर पूरा फोकस है. इस साल ही हमने सींगना के फार्म में शकरकंद की सात वैरायटी लगाई है. क्योंकि, स्वीट पोटेटो की खेती तेजी से देश में कम हो रही है."
आगरा में पोटेटो को लेकर चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो रहा काम
डॉ सुधांशु सिंह ने कहा कि इसकी खेती बहुत फायदेमंद होने के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छी है. इसलिए, वियतनाम, बांग्लादेश और अफ्रीका की नई वैरायटी की स्वीट पोटेटो को मंगाया जा रहा है. आगरा में पोटेटो को लेकर चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के साथ काम किया जा रहा है.
सिंह ने कहा कि एक साल में सेंटर बन जाएगा. इसके बाद आलू की नई वैरायटी पर काम किया जाएगा. हम वैरायटी के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण भी देंगे. जिससे आलू की खेती से ज्यादा मुनाफा लिया जा सके. हम ऐसी वैरायटी पर काम करेंगे.
आगरा दिल्ली हाईवे सींगना में बन रहा इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर
आगरा में इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर आगरा दिल्ली हाईवे स्थित गांव सींगना में बन रहा है. जहां पर वैज्ञानिक आलू की तमाम वैरायटी पर काम करेंगे. इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है.
चीन और अन्य देशों से आएगा जेनेटिक मैटेरियल
आगरा के इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आगरा के सींगना में जो इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर बन रहा है. उसका काम तेजी से चल रहा है. भवन के साथ ही लैब बनाने काम चल रहा है. आने वाले छह माह इसके निर्माण की उम्मीद है.
इसके लिए लैब में उपकरण आएंगे. इसके लिए आलू, भारत में दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से आया था. वहां से तमाम तरह के जेनेटिक मटेरियल भी, आगरा के इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर लाया जाएगा. इसको लेकर यहां पर वैज्ञानिक काम करेंगे. जिससे नई आलू की वैरायटी विकसित की जाएगी.
सीआईपी करेगा आईसीएआर और तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ काम
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आगरा का पोटेटो सेंटर बेहद ख़ास है. पोटेटो का मुख्यालय पेरू में हैं. जहां से आलू की शुरूआत हुई. जिसके दुनिया में तीन सेंटर हैं. जिसमें तीसरा सेंटर आगरा का है. इसका दूसरा सेंटर चीन में हैं.
आगरा के पोटेटो सेंटर का क्षेत्र बहुत बड़ा है. यह सेंटर कार्य क्षेत्र साउथ एशिया है. जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं. सबसे अधिक यह सेंटर भारत के साथ ही भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में काम करेगा. इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे वियतनाम और अन्य देशों में भी इसके क्षेत्र में हैं.
आगरा के सेंटर का अहम काम रिसर्च का है. यह सेंटर अलग-अलग देश के वैज्ञानिकों और वहां की तकनीक के साथ मिलकर काम करेगा. इससे आलू की नई किस्में तैयार हों. जो इन क्षेत्र में आलू का बेहतर उत्पादन करें. इसके लिए में आईसीएआर और तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करेंगे. जिससे नई किस्मों का विकास और अन्य रिसर्च वर्क करना है.
छह माह में बन जाएगा भवन और लैब
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आज हमें देखें को आलू का इण्डस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ी है. ऐसे में इण्डस्ट्रीज की डिमांड और मानक के अनुरूप ही आलू की वैरायटी विकसित करने पर पूरा जोर रहेगा. इस बारे में इण्डस्ट्रीज के लोगों के साथ मिलकर भी काम करेंगे. जिससे बड़े स्तर पर आलू की वैल्यू चेंज पर काम किया जाएगा. जिसमें सभी स्टेक होल्डर साथ रहेंगे.
आलू संग बढ़ी शकरकंद की भी डिमांड
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आज की हम बात करें तो पोटेटो के साथ ही स्वीट पोटेटो यानी शकरकंद की खूब डिमांड है. पहले भारत में स्वीट पोटेटो (शकरकंद) खूब होती थी. मगर, अब धीरे-धीरे इसका उत्पादन गिर रहा है.
"यह हमारा पहला सीज़न है. इस साल हमने स्वीट पोटेटो पर काम शुरू किया. जिसमें हमने सींगना के फार्म में स्वीट पोटेटो की नौ वैरायटी लगाई हैं. हमने स्वीट पोटेटो पर काम शुरू कर दिया है. जिससे किसान इस क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन करके मुनाफे की खेती करें."
धीरे-धीरे शकरकंद की खेती घटती गई
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि भारत में खरीफ सीज़न में स्वीट पोटेटो की खेती की जाती है. जबकि आलू की खेती रबी सीजन में होती है. ऐसे में किसानों के लिए डबल मुनाफा स्वीट पोटेटो के बाद पोटेटो की खेती से मिल सकता है.
इसके साथ ही स्वीट पोटेटो की खेती अकेले करके भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. यदि यूपी और आसपास के राज्यों की बात करें तो यहां पर खरीफ सीज़न में शकरकंद की खेती होती थी. लोग भी इसे खूब खाते थे.
मगर, यह ज़ल्दी खराब हो जाती है. इसलिए, किसानों का शकरकंद की खेती ओर रुझान कम होता चला गया. जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे इसकी खेती कम होती चली गई है. मगर, हम इस क्षेत्र में काम करेंगे. शंकरकंद की ऐसी किस्में आ रही हैं. जो ज्यादा दिन तक चलेगी. उनका स्टोरेज़ अधिक समय तक हो सकेगा.
इस पर काम शुूरू किया है. क्योंकि, कई देशों में शकरकंद की कई ऐसी वैरायटी हैं. जिनका स्टोरेज का समय अधिक है. इसके साथ ही उनके प्रोडेक्ट भी अधिक बनते हैं. विदेश की शकरकंद की ऐसी उन्नतशील किस्में यहां पर लाने की दिशा में काम शुरू किया.
उन्होंने कहा कि "इसमें हमने सीपीआरआई के साथ काम शुरू कर दिया है. क्योंकि, शकरकंद की खेती का भी उतना ही स्कोप है. जितना की आलू की खेती में हैं. चीन की बात करें, तो वो दुनिया का 50 प्रतिशत शकरकंद पैदा करता है. बाकी 50 प्रतिशत में दूसरे देश आते हैं."
वियतनाम और अफ्रीका से शकरकंद की वैरायटी लेकर आ रहे
डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि शकरकंद की बात करें, तो हाल के दिनों में पेरू, अफ्रीका और बांग्लादेश में बहुत काम हुआ है. वियतनाम में भी शकरकंद की कई अच्छी किस्में हैं.
बांग्लादेश में पेरू की मदद से शकरकंद की अच्छी किस्में बनाई गई हैं. आगरा की मीटिंग भी पेरू, चीन, अफ्रीका रीजजन्स के डायरेक्टर आए. इस बैठक में ये भी यह चर्चा हुई है कि कैसे सभी देशों के साथ मिलकर साउथ एशिया रीज़न के देशों में आलू और शकरकंद की किस्मों पर काम किया जाए.
डॉ. सिंह ने कहा कि "हम अपने यहां पर बांग्लादेश और वियतनाम में, जो अच्छी पैदावार की शकरकंद की वैरायटी है, उन्हें मंगवा रहे हैं. उन्हें यहां मंगाकर उन पर ट्रॉयल करेंगे. इसके बाद किसानों को अच्छी पैदावार वाली शकरकंद की वैरायटी देंगे. जिससे आलू के साथ ही भारत, शकरकंद की पैदावार करके देश में अलग पहचान बना सके."
शकरकंद की प्रोसेसिंग वैरायटी पर जोर
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आलू और शकरकंद के उत्पादन में चीन, दुनिया में पहले पायदान पर है. वहां पर लंबे समय से ऐसी आलू और शकरकंद की किस्में हैं. जो प्रसंस्करण किस्में (प्रोसेसिंग वैरायटी) हैं. भारत में अभी आलू और शकरकंद की प्रोसेसिंग वैरायटी बहुत कम है.
चीइना ने हाइब्रिड वैरायटी पर अच्छा काम किया गया है. सीआईपी चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक निदेशक यानमिन शी के साथ ही आलू की प्रोसेसिंग वैरायटी के साथ ही हाईब्रिड वैरायटी को लेकर बातचीत हुई है. इसमें चीन की मदद लेंगे. आगरा के इंटरनेशनल सेंटर का एक मुख्य उदेश्य यह भी है कि दूसरे देशों में आलू और शकरकंद की जो किस्में हैं. जो अच्छी पैदावार देती हैं. उन्हें मंगाकर उस पर शोध किया जाए.
डॉ सिंह ने कहा कि इसके साथ ही प्रोसेसिंग वैरायटी पर सभी देशों के साथ मिलकर काम होगा. जिससे किसानों को ऐसी वैरायटी मिल सके. और वो अच्छी पैदावार दे सके और प्रोसेसिंग भी अच्छी हो. इसलिए, दूसरे देशों से आलू और शकरकंद के जेनेटिक मैटेरियल और किस्में लाने भारत में लाने पर जोर है.
वैरायटी संग किसानों की ट्रेनिंग भी मिलेगी
इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के साउथ एशिया के डॉयरेक्टर डॉ सुधांशु सिंह बताते हैं कि आगरा के इंटरनेशनल सेंटर से नई वैरायटी पर काम किया जाएगा. इसकी एक चेन है. एक सतत प्रक्रिया है. जिस पर हम कई संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. जिससे आने वालों में कई आलू की वैरायटी लेकर आएंगे. सरकार ने ज़मीन दी. जिस पर हमने काम शुरू कर दिया है.
इसके साथ ही सरकार ने किसानों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहा है. जिससे संस्थान की किस्मों के साथ ही कैसे अधिक उत्पादन लेना है. जिसकी ट्रेनिंग भी किसानों को दी जा सकेगी. यहां पर कंपनियां और सरकार के साथ मिलकर एक वैल्यू सिस्टम बनाया जाएगा.
वैज्ञानिकों ने किया सींगना फार्म का निरीक्षण
सींगना के अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा के निर्माण सीआईपी महानिदेशक सिमोन हेक के साथ ही सीआईपी चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक निदेशक यानमिन शी, अफ्रीका सीआईपी क्षेत्रीय निदेशक जॉयस, लैटिन अमेरिका सीआईपी क्षेत्रीय निदेशक वियन पोलर और सीसार्क निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह के साथ ही अन्य वैज्ञानिकों ने किया. इसके बाद बैठक में विदेशों में निर्यात योग्य, मौसम के अनुकूल आलू की पैदावार करने वाली किस्मों पर चर्चा की गई.