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आगरा बाथरूम कांड; सास से बोली बहू, आपका बेटा बाथरूम में दफन है; यूं खोला खौफनाक खेल

आगरा: पति की हत्या करके शव बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी शनिवार देर शाम जेल भेजी गई. कई घंटे की पूछताछ में आरोपिता अकेले ही पति की हत्या करके शव बाथरूम में दफनाने के बयान पर कायम रही. पुलिस को भी बाथरूम कांड में किसी दूसरे के शामिल होने का कोई सुराग और सबूत नहीं मिला है.

पुलिस पूछताछ में आरोपिता रूबी ने खुलासा किया कि पति खुद गायब होना चाहता था. इससे मुझे लंबे इतंजार के बाद मौका मिला था, जिसे खोना नहीं चाहती थी. पति शराब पीकर आया तो प्लान को अंजाम दिया. इसकी भनक दोनों बेटियों और बुजुर्ग सास को भी नहीं लगने दी. सोचा था कि बाथरूम में दफन राज कभी बाहर नहीं आएगा. इसलिए, खुद ही बाथरूम की खुदाई की थी.

बाथरूम का फर्श पक्का कराया: रूबी ने पुलिस को बताया कि 400 रुपए का मलबा खरीदा और 500 रुपए मजदूरी देकर बाथरूम का पक्का फर्श बनवा दिया था. मगर, डर सताने लगा कि एक दिन तो जरूर यह राज सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी. इसलिए, खुद ही बता दें.

क्या है आगरा का बाथरूम कांड: सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा स्थित रेणुका धाम निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा (44) का कंकाल उसके ही घर के बाथरूम में मिला था. पत्नी रूबी 45 दिन से दोनों बेटियां, बुजुर्ग सास, जेठ के साथ ही परिचित और रिश्तेदारों को पति के लापता होने की बात कहकर गुमराह कर रही थी. उसने 26 मई को सिकंदरा थाना में पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जबकि, पति के लापता होने से एक दिन पहले यानी 17 मई की रात में ही पति की नींद की गोलियां खिलाकर हत्या कर दी थी.

पुलिस की पूछताछ में आरोपिता रूबी ने खुलासा किया कि पति 17 नई की रात बाजार से मीट लेकर आए. ब्राहमण परिवार में मीट नहीं बनता है और न हीं खाया जाता है. मगर, पति विरोध के बाद भी नहीं सुधर रहा था. पति ने शराब पीकर मीट खाई. इसके बाद कहा कि कुछ मीठा खाना है. इस पर मैंने पति के लिए खीर बनाई और उसमें नींद की 20 गोलियां मिलाकर खिला दीं.

बेटियों को सास के कमरे में भेजा: पुलिस की पूछताछ में रूबी ने खुलासा किया कि उस रात करीब तीन बजे मेरी आंख खुली. देखा तो पति के शरीर में कोई हलचल नहीं थी. इस पर पति के सीने पर सिर रखकर दिल की धड़कन सुनने का प्रयास किया. जब कोई हलचल नहीं थी, तो उसे लगा पति मर गया. इसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले सास कमला से कहा कि भरतपुर से पापा के मामा का फोन आया है.

वहां पर सुरेंद्र ने हंगामा किया है. उन्होंने भरतपुर पुलिस से शिकायत कर दी है. पुलिस अब सुरेंद्र को सबक सिखाएगी. इससे बुजुर्ग सास डर गईं. यह देखकर रूबी ने अपनी दोनों बेटियां प्राची व सिद्धि को जगाकर सास के साथ वायु विहार, शाहगंज निवासी जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर भेज दिया. इसके बाद अकेली घर पर रह गई तो पति का शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचा.

400 रुपए देकर आधी ट्रॉली मिट्टी मंगवाई: पुलिस की पूछताछ में आरोपिता रूबी ने बताया कि सास और दोनों बेटियों के जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर जाने के बाद पति को चेक किया. शरीर में कोई हलचल नहीं थी. पलंग पर लाश पड़ी थी. जिसे ठिकाने लगाने को पति का शव घसीटकर बाथरूम में लेकर पहुंची. फावड़े से बाथरूम में खुदाई की. जिसमें शव को एक करवट से लिटा दिया.

इसकी खबर पड़ोसियों तक को नहीं हुई. इसके बाद 400 रुपए देकर आधी ट्रॉली मिट्टी यानी मलवा मंगवाया. ट्रॉली वाले ने मिट्टी दरवाजे पर ही डाल दी तो उसे बाल्टी में भरकर बाथरूम में डाल दिया. इससे शव पूरी तरह से दबा दिया. इसके बाद बाथरूम का फर्श को खुद ही समतल किया. क्योंकि, बाथरूप में लैट्रीन की सीट करीब एक फीट ऊंची थी. मिट्टी डालने से बाथरूम लेबल में आ गया. इसके बाद पड़ोसन से पूछकर एक मजदूर से संपर्क किया.

बाथरूम का फर्श पक्का कराने के लिए एक बोरी सीमेंट, चंबल सेंड मगवाई. 19 मई को दो मजदूर आए. एक घंटे में बाथरूम का फर्श करके चले गए. इसके बाद घर का ताला बंद करके जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर चली गई. जेठ और सास को बताया कि पति पता नहीं कहीं चले गए हैं. मोबाइल भी घर पर छोड गए हैं.

बेटी ने फर्श ऊंचा और चटकने की शिकायत की: रूबी ने बताया कि 19 मई को जेठ अनिल शर्मा के घर चली गई. वहां पर 26 मई तक रही. इस दौरान एक बार अपने घर आई. बाथरूम देखा और कोई दुर्गंध नहीं आने पर 26 मई को सिकंदरा थाना की प्राक्षी टॉवर चौकी पर पति की गुमशुदगी दर्ज कराई. जब सास और बेटियां घर आईं तो उन्होंने पूछा कि बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया? इस पर मैंने कहा कि पानी भर जाता था. सीट ऊंची थी. अंधेरे में गिरने का डर बना रहता था.

इस दौरान जब भी नहाने जाती, तब बाथरूम का फर्श चेक करती थी. कहीं पर पानी तो नहीं भर रहा. एक दिन बेटी ने कहा कि मां एक जगह से फर्श ऊंचा लगता है. फर्श वहां पर चटक भी रहा है. सुनकर मैं घबरा गई. घर पर जो सीमेंट बचा रखा था. उसे घोला और दोबारा फर्श पर घोल कर दिया. तब एक दिन और रात बाथरूम का प्रयोग नहीं किया.

रात को नहीं आती थी नींद: पुलिस ने रूबी से सवाल किया कि पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया था. घर में अभी तक कोई दुर्गध नहीं आई थी. शव कंकाल बन चुका था. अचानक ऐसा क्या हुआ कि हत्या की बात स्वीकार कर ली. इस पर रूबी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटियां जानती हैं कि पति उससे साथ मारपीट करते थे.

बेटियों को भी बात-बात पर अपमानित करते थे. बच्चे तो बच्चे हैं. बाप कैसा भी क्यों न हो. उसे याद जरूर करते हैं. दोनों बेटियां पिता को याद करती थीं. यहीं पूछती थीं कि मम्मी, पापा कहां चले गए हैं. मुझे भी अब रात को नींद बहुत कम आती थी. ऐसा लगता था कि पति का शव बाथरूम में निकल आएगा, तो भेद खुल जाएगा.