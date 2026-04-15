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आगरा अग्निवीर भर्ती 2026; एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने लिया जायजा, 5 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

पांच लाख युवाओं ने दिखाया उत्साह: निरीक्षण के बाद एडीजी ने भर्ती प्रक्रिया में लगे सभी सैन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. आगामी सत्र के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल पांच लाख युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. अब अग्निवीर भर्ती रैली को एक उत्सव (फेस्टिवल) की तरह आयोजित किया जा रहा है ताकि युवाओं का मनोबल बढ़े. आगरा में वर्तमान में 12 जिलों की भर्ती रैली चल रही है, जिसमें 19 हजार से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं.

आगरा: आगरा में अग्निवीर रैली भर्ती-2026 पूरे जोश के साथ चल रही है. यह भर्ती प्रक्रिया शहर के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही है. इसका जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार आगरा पहुंचे. उन्होंने यहां चल रही पूरी चयन प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा.

देश सेवा के जज्बे के साथ पहुंच रहे युवा: निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, हर जिले के अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आ रहे हैं. एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने मीडिया को बताया कि आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो रही है. हजारों की संख्या में अभ्यर्थी केवल करियर बनाने नहीं, बल्कि देश सेवा के पवित्र भाव से सेना में आने के लिए उत्साहित हैं. उनके अनुसार यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि मातृभूमि की रक्षा का एक महान अवसर है.

अग्निवीर भर्ती 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)

पारदर्शी और हाईटेक चयन प्रक्रिया: अग्निवीर भर्ती रैली में हिस्सा लेने वाले युवाओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है. वे जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं. एडीजी ने जानकारी दी कि अब अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण और तकनीकी बदलाव किए गए हैं. पहले सेना में सीधे रैली होती थी, लेकिन अब पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करना अनिवार्य होता है.

आगरा: एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती का जोश (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी और टेक्नोलॉजी से कड़ी निगरानी: प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए इस रैली में आमंत्रित किया गया है. पूरी भर्ती रैली की सीसीटीवी कैमरों के जरिए डिजिटल निगरानी की जा रही है, जो सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है. टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं में भर्ती की निष्पक्षता को लेकर अधिक विश्वास और जोश पैदा हुआ है. आने वाले वर्षों में इस प्रक्रिया में और भी कई आधुनिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे.



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