असम में 6 कम्युनिटीज को ST का दर्जा देने को लेकर लड़ाई निर्णायक मोड़ पर, AGP सांसदों ने अपनाई आक्रामक रणनीति

6 कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) का दर्जा देने का मुद्दा तेज हुआ. ( Sansad TV )

अभी की स्थिति: 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में 3.1 करोड़ लोग हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां 40 लाख या आबादी का 13 प्रतिशत हैं.

उन्होंने कहा, “सरकार को इस सेंसिटिव मुद्दे को समय पर हल करने के लिए प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाओं को तलाशना चाहिए, ताकि हालात हाथ से न निकलें. भारत सरकार से मेरी विनम्र अपील है कि वह भारत के संविधान में दिए गए असम के मौजूदा आदिवासियों को मिले अधिकारों और सुविधाओं का उल्लंघन किए बिना छह समुदायों के मुद्दों को हल करने के लिए मजबूत पहल करे.”

नरज़री के अनुसार, असम के मौजूदा आदिवासियों को मिले अधिकारों और सुविधाओं पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला सरकार का कोई भी पॉलिसी फैसला टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है.

नरजरी ने कहा, “असम सरकार द्वारा बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हाल की सिफारिश ने असम में छह कम्युनिटी को नए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने के लिए आदिवासी संगठनों और स्टूडेंट्स के बीच यह डर पैदा कर दिया है कि उनके अधिकार और खास अधिकार खत्म किए जा रहे हैं. इसलिए, आदिवासी संगठन और अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के स्टूडेंट्स अपने अधिकारों और खास अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं.”

इस रिपोर्टर से बात करते हुए, राज्यसभा में UPPL MP रॉन्ग्वरा नरजरी ने कहा कि असम में छह कम्युनिटी द्वारा नए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलनों और लंबे समय से मौजूदा आदिवासी कम्युनिटी को मिले अधिकारों और खास अधिकारों को खोने के डर से शर्मिंदगी की स्थिति देखी जा रही है.

असम के आदिवासी MP के विचार: असम की एक रीजनल पार्टी, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह मौजूदा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए ईमानदारी और सच्चाई पक्का करे और साथ ही छह कम्युनिटी के मसलों को सुलझाने की पूरी कोशिश करे.

गोगोई ने ETV भारत से कहा, "हमने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान एक असेंबली प्रस्ताव पास किया था." हालांकि, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कैटेगरी के हिसाब से ST का दर्जा देने के लिए रिपोर्ट लाते समय यह दिखाने में नाकाम रहे हैं कि मौजूदा ST समुदायों के अधिकार बरकरार हैं.

असम में विपक्ष की आवाज: लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस बात का सपोर्ट करती रही है कि असम के 6 आदिवासी समुदायों को मौजूदा ST समुदायों के अधिकारों और खास अधिकारों को प्रभावित किए बिना ST घोषित किया जाना चाहिए.

बैश्य ने कहा, “उनकी मांग जायज है. इसलिए, मैं और मेरी पार्टी उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि असम के इन छह समुदायों को ST का दर्जा दिया जाए. साल 1968 में, जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का राज था, तब ब्रिटिश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में उन्हें आदिवासी समुदाय बताया था. इसी तरह, साइमन कमीशन ने भी सिफारिश की और उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया. असम के इन छह समुदायों, यानी ताई, अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति के लिए, उनकी मांग बहुत जायज है और एक सच्ची मांग है.”

इस रिपोर्टर से बात करते हुए, AGP के राज्यसभा MP, बीरेन बैश्य ने कहा, “वे (छह कम्युनिटी) ST का स्टेटस पाने के लिए सभी क्राइटेरिया पूरे करते हैं, लेकिन यह सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है. सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है. इसलिए, मैं सरकार से विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूं कि असम की इन छह कम्युनिटी, ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और टी ट्राइब्स को ST का स्टेटस दिया जाए, उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए. मुझे विश्वास है कि सरकार इस मुद्दे पर जरूर पॉजिटिव सोचेगी.” बैश्य ने आगे कहा कि ये छह कम्युनिटी असम की लोकल ट्राइब्स हैं और वे मिट्टी के बेटे हैं.

बता दें कि ताई अहोम, मोरन, मटक, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति सहित 6 समुदाय ST का दर्जा मांग रहे हैं.

चौधरी ने कहा, “हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, असम सरकार का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था. हाई-पावर्ड कमेटी ने हमारी राज्य सरकार को एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) बनाने और जरूरी सिफारिशें करने की सलाह दी. हाई-पावर्ड कमेटी की सलाह के अनुसार, असम सरकार ने 2019 में एक GoM बनाया, और 30 नवंबर 2025 को GoM ने असम विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की. असम सरकार जल्द ही छह समुदायों को ST का दर्जा देने की सिफारिश करने वाली GoM की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी.”

उन्होंने कहा कि साल 2016 में, गृह मंत्रालय के उस समय के स्पेशल सेक्रेटरी (इंटरनल सिक्योरिटी) एमके सिंगला की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई गई थी.

चौधरी ने कहा, “मैं उस रिप्रेजेंटेशन पर साइन करने वालों में से एक था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया. हालांकि, मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन छह कम्युनिटी को ST का स्टेटस देने के लिए पॉजिटिव कदम उठाए हैं.”

चौधरी ने कहा कि 2007 में, उस समय के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को इन कम्युनिटी को ST का स्टेटस देने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था.

असम सरकार की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की हाई-पावर्ड कमिटी ने हाल ही में असम लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें छह कम्युनिटी को ST का स्टेटस देने की सिफारिश की गई थी.

चौधरी ने कहा, “असम सरकार जल्द ही GoM की रिपोर्ट, जिसमें 6 समुदायों को ST का दर्जा देने की सिफारिश की गई है, केंद्र सरकार को भेजेगी. मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि असम सरकार के GoM की सिफारिश के अनुसार इन 6 असमिया समुदायों को ST का दर्जा दिया जाए. मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आने वाले बजट सेशन में इन 6 समुदायों को ST का दर्जा देने के लिए एक कानून लाया जाए. मुझे उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाएगी.”

गौर करें तो फणी भूषण चौधरी और बीरेंद्र प्रसाद बैश्य समेत AGP MPs ने हाल ही में पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था.

AGP MP फणी भूषण चौधरी ने ETV भारत से कहा, “हम असम के 6 समुदायों को ST का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुआल ओराम से मिल रहे हैं.”

नई दिल्ली: संसद में असम के 6 कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) का दर्जा देने का मुद्दा उठाने के कुछ दिनों बाद, असम गण परिषद (AGP) के MPs मंगलवार को नई दिल्ली में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुएल ओराम से मिलकर केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग कर रहे हैं.

असम में अनुसूचित जनजाति समूहों के लिए दो लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, एक मैदानी और एक पहाड़ी जनजातियों के लिए, इसके अलावा 126 सदस्यों वाले सदन में 19 विधानसभा सीटें हैं.

असम में अनुसूचित जनजातियों को दो समूहों में बांटा गया है, जिसमें ST (मैदानी) 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ और ST (पहाड़ी) 5 प्रतिशत आरक्षण के साथ शामिल हैं. पिछले महीने असम विधानसभा में पेश की गई GoM रिपोर्ट में ST (घाटी) बनाने का सुझाव दिया गया था.

GoM रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने वाले छह समुदाय अभी राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, वे एक करोड़ लोग हैं."

ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के प्रेसिडेंट दीपेन बोरो ने ETV भारत से कहा, “ST लोगों का ऐसा बंटवारा कहीं और नहीं है. इसके अलावा, पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 7.5 परसेंट रिजर्वेशन मिलता है.”

बोरो ने कहा कि अगर छह ज़्यादा आबादी वाले समुदायों को ST लिस्ट में शामिल किया गया तो मौजूदा आदिवासी लोग अपने जायज़ अधिकार और सुविधाएं खो देंगे, चाहे वह शिक्षा, नौकरी, जमीन, और राजनीतिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक विकास हो.

बोरो के मुताबिक, GoM रिपोर्ट में ST लोगों के जमीन, राजनीतिक और दूसरे अधिकारों की सुरक्षा के बारे में कोई सफाई नहीं थी.

बोरो ने कहा, “अगर सरकार छह से ज़्यादा समुदायों को ST का दर्जा देती है, तो हम अपने ही अधिकार खो देंगे.”

उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह असम में पहले से मौजूद ST लोगों की सुरक्षा के लिए कोशिशें करे.

बोरो ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा ST के अधिकारों को पक्का किए बिना छह समुदायों को ST का दर्जा देती है, तो हम बड़े पैमाने पर विरोध शुरू करेंगे. बोरो असम में एक ST समुदाय है.

कंसल्टेटिव ग्रुप बनाना: हालांकि, GoM की छह कम्युनिटी को ST का दर्जा देने की सिफारिश के बाद चुनौतियों और उनके समाधान से जुड़े इन सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए, असम के ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी (CCTOA), जो असम में अभी लिस्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ने जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुहास चकमा की चेयरमैनशिप में 10 सदस्यों की एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई.

बोरो ने कहा, "कमेटी हमारी शिकायतों और चुनौतियों पर गौर करेगी और उसके हिसाब से असम सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी."

ETV भारत से बात करते हुए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सुहास चकमा ने कहा कि असम के अभी लिस्टेड चार मिलियन ST को डर है कि असम सरकार के छह नई कम्युनिटी को ST का दर्जा देने के फैसले के बाद उनके अधिकार और भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे.

चकमा ने कहा, “पूरे नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्टिंग एक सेंसिटिव मुद्दा है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में लिसुस, नागालैंड में रोंगमेई नागा या मणिपुर में मेइती के बारे में हो. असम में, असम के ट्राइबल ऑर्गनाइज़ेशन्स की कोऑर्डिनेशन कमिटी की कंसल्टेटिव कमिटी GoM की सिफारिशों की जांच करेगी और सही सिफारिशें देगी, ताकि यह पक्का हो सके कि पहले से मौजूद ST लोगों के अधिकारों पर असर न पड़े.”

मणिपुर में भी ऐसे ही हालात: मणिपुर में एक खास कम्युनिटी को ST का दर्जा देने को लेकर भी ऐसा ही मामला जातीय संघर्ष की वजह से चर्चा में रहा. राज्य के कुकी कम्युनिटी ने मणिपुर में बड़े मेइतेई कम्युनिटी को ST का दर्जा देने का विरोध किया, उन्हें डर था कि इससे आदिवासी ज़मीन के अधिकार, नौकरियां और कल्चरल सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जिससे मेइतेई पहाड़ी इलाकों में फैल जाएंगे.

यह 2023 की बात है, जब मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से शुरू हुए ऐसे विरोध ने बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा को हवा दी, जिसके नतीजे में कई लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए.

सोशल साइंटिस्ट का नजरिया: इस घटनाक्रम पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए, जाने-माने सोशल साइंटिस्ट और सीनियर एडवोकेट, डॉ. वी. सुरेश ने कहा कि समाज में सभी कम्युनिटी के लिए बराबर विकास होना चाहिए.

सुरेश, जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ने कहा, “उन्हें (ST की मांग करने वाले समुदायों को) लगता है कि उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर असर पड़ा है. इन सभी राज्यों में बेरोज़गारी और नौकरी न मिलने की स्थिति बहुत ज़्यादा है. बहुत से युवा पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं और जब वे वापस आते हैं तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती. इन सभी चीजों से बहुत विस्फोटक स्थिति बन रही है, जहां वे ST स्टेटस का फायदा पाने के लिए राज्यों की ओर देख रहे हैं.” PUCL भारत के बड़े मानवाधिकार संगठनों में से एक है.

सुरेश ने कहा कि समुदायों को ST लिस्ट में शामिल करने की बढ़ती मांग यह दिखाती है कि समुदायों को लगता है कि उन्हें राज्य के विकास से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है.

उन्होंने कहा, “कई हाशिए पर पड़े समुदायों की अंदरूनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने के बजाय, सरकार उन्हें कुचलने के लिए राज्य की ताकत का इस्तेमाल कर रही है.”

सुरेश के अनुसार, सरकार को समुदायों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और इन समुदायों को दिए जाने वाले विकास प्रोग्राम के बारे में साफ-साफ बताना चाहिए.

उन्होंने कहा, “सबके साथ विकास के रास्ते पर चलने के बजाय, जब सरकार शुरू में चुप रहती है, शुरुआती गुस्से के बाद कोई जवाब नहीं देती, तो युवाओं और पिछड़े समुदायों का गुस्सा हिंसक हो जाता है.”

सुरेश ने कहा, “हमने यह एक के बाद एक राज्यों में देखा है, खासकर नॉर्थ-ईस्ट में, जो बहुत बुरा है. इसके लिए सेंसिटिव और सही बर्ताव की जरूरत है. बदकिस्मती से, राज्य और पॉलिटिकल लीडर एक स्टेट्समैन जैसा रोल निभाने के बजाय, बॉर्डर पर तैनात पुलिसवालों जैसा रोल निभा रहे हैं. हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जिनका विजन बड़ा हो, संविधान की गहरी समझ हो और इंसानी नजरिया हो.”

ट्राइबल मिनिस्ट्री का नजरिया: केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने ETV भारत को बताया कि तौर-तरीकों के मुताबिक, ST के सिर्फ़ उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और कानून में बदलाव किया जाएगा, जिनकी संबंधित राज्य सरकार और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सिफारिश की है और उन्हें सही ठहराया है और जिन पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ने सहमति दी है.

अधिकारी ने कहा, “प्रस्तावों पर सभी कार्रवाई इन मंजूर तौर-तरीकों के मुताबिक की जाती है. मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश जरूरी है. भारत सरकार ने 15.6.1999 को (25.6.2002 और 14.9.2022 को और बदलाव किए गए) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल करने, बाहर करने और दूसरे बदलावों के दावों पर फैसला करने के तरीके तय किए हैं.”

अधिकारी के अनुसार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में शामिल होने के प्रस्तावों में तौर-तरीकों के अनुसार कुछ खास प्रोसेस होते हैं.

अधिकारी ने आगे कहा, “यह एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. प्रस्तावों की जांच RGI का ऑफिस और फिर NCST करता है. अगर प्रस्ताव को RGI रिकमेंड नहीं करता है, तो राज्य सरकारों को RGI द्वारा उठाए गए पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है, ताकि अगर कोई और जानकारी हो, तो राज्य सरकार दे सके. इसलिए, ऐसे कई प्रस्ताव अलग-अलग लेवल पर जांच के दायरे में रह सकते हैं.”