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पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न, 1121 अग्निवीर बने भारतीय सेना का अंग

पासिंग आउट परेड में शामिल अग्निवीर ( Etv Bharat )