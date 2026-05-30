पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न, 1121 अग्निवीर बने भारतीय सेना का अंग
पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड संपन्न हो गया, जिसमें 1121 अग्निवीरों को भारतीय सेना का अंग बनने का गौरव हासिल किया.
Published : May 30, 2026 at 12:31 PM IST
रामगढ़: रामगढ़ छावनी स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के ऐतिहासिक किलाहरी ग्राउंड में आज गर्व, उत्साह और देशभक्ति के माहौल में अग्निवीर बैच-VII की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया. 24 सप्ताह के कठिन शारीरिक, मानसिक एवं सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 1121 अग्निवीर रंगरूटों ने अंतिम पग की शपथ लेकर भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनने का गौरव हासिल किया.
भारतीय सेना का हिस्सा बने अग्निवीर
परेड की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर सजेश बाबू पीजी ने किया. इस अवसर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में अग्निवीरों के अभिभावक उपस्थित रहे. परेड के दौरान अग्निवीरों की शानदार कदमताल, अनुशासन, आत्मविश्वास और सैन्य दक्षता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया.
अपने गौरवशाली इतिहास और वीरता के लिए प्रसिद्ध पंजाब रेजिमेंट ने देश की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रेजिमेंट के वीर जवानों ने समय-समय पर सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल पंजाब रेजिमेंट बल्कि पूरे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है. अब सातवें बैच अग्निवीर के ये सैनिक उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं.
24 सप्ताह तक चली अग्निवीरों की ट्रेनिंग
24 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता, सामरिक युद्धाभ्यास, आधुनिक हथियारों के संचालन, ड्रोन प्रशिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी उपकरणों के उपयोग और व्यक्तित्व विकास का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया. इसके साथ ही उन्हें हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया गया, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें.
समारोह के दौरान ड्रिल, फायरिंग, शारीरिक सहनशक्ति एवं समग्र प्रदर्शन में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले अग्निवीरों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. अधिकारियों ने उनके समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें अन्य जवानों के लिए प्रेरणास्रोत बताया.
अग्निवीरों के अभिभावकों को दिया गया गौरव पदक
समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब अग्निवीरों के माता-पिता एवं अभिभावकों को सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक स्वरूप पारंपरिक 'गौरव पदक' प्रदान किया गया. यह सम्मान उन परिवारों के त्याग, सहयोग और प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दिया गया, जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्रसेवा के लिए सेना में भेजा.
अपने संबोधन में कमांडेंट ब्रिगेडियर सजेश बाबू पीजी ने नवप्रशिक्षित अग्निवीरों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जवानों में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समर्पण जैसे मूल्यों का विकास किया गया है. उन्होंने प्रशिक्षकों और इंस्ट्रक्टरों के अथक प्रयासों की भी सराहना की.
समारोह के अंत में सभी अग्निवीरों ने भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, वर्दी के सम्मान तथा भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली. देशभक्ति और उत्साह से सराबोर यह पासिंग आउट परेड युवा अग्निवीरों के सैन्य जीवन की नई शुरुआत का ऐतिहासिक क्षण बन गई. अब ये सभी अग्निवीर भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों में अपनी सेवाएं देकर देश की आन, बान और शान की रक्षा करेंगे.
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