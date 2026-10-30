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18,300 अग्निवीर सेना से होंगे बाहर, प्रत्येक को मिलेंगे ₹11.71 लाख, इन जवानों के पास नौकरी के लिए अब क्या ऑप्शन?

18,300 अग्निवीर सेना से होंगे बाहर, प्रत्येक को मिलेंगे ₹11.71 लाख ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Agniveer First Batch Retirement: चार साल पहले देशभक्ति का जोश और जज्बा लिए 24,400 नौजवान अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे. पहले बैच के इन नौजवानों की सेना से अब विदाई का समय आ गया है. नियम के मुताबिक, 75 फीसदी यानी 18,300 जवान दिसंबर 2026 में सेना से बाहर होंगे.

जाते-जाते हर जवान के हाथ में होगा 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज. लेकिन, सवाल बड़ा है... 24-25 साल की उम्र में, चार साल की ट्रेनिंग के बाद, जब ये जवान घर लौटेंगे तो करेंगे क्या? ETV bharat की रिपोर्ट में जानिए, पूर्व अग्निवीरों के पास रोजगार के क्या विकल्प रहेंगे?