अग्निपथ स्कीम में बदलाव के पीछे Gen-Z और आगामी विधानसभा चुनावों पर नजर
केंद्र सरकार ने इस फैसले से Gen-Z को "नौकरी की गारंटी" का मजबूत संदेश भी दिया जाएगा. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 6:00 PM IST
नई दिल्ली: Gen-Z को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा जैकपॉट खोला है. 4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अग्निपथ योजना में ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी दी. इस तरह भाजपा ने विपक्ष के Gen-Z आंदोलन और रोजगार को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है.
CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने घोषणा की कि 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (Second Tour of Duty) मिलेगा. इसके बाद इच्छुक और चयन मापदंड पूरे करने वाले सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुलेगा. यह फैसला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी लगता है.
2022 में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था. विपक्ष जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसे 'अस्थायी नौकरी', 'भविष्य की अनिश्चितता' और Gen-Z के रोजगार को बर्बाद करने वाली योजना बताकर आंदोलन खड़ा किया था.
अब जब पहले बैच के करीब 18,000-18,300 अग्निवीर दिसंबर 2026 में बाहर होने वाले थे, ठीक उसी समय सरकार ने एकतरह से जैकपॉट दे दिया है. बढ़ा हुआ वेतन, अतिरिक्त सेवा और नियमित कैडर में भर्ती का स्पष्ट रास्ता — यह सीधे उन आरोपों का जवाब है जो लगातार पिछले लगभग हर चुनाव में विपक्ष उठाता रहा है.
फैसले की पूरी डिटेल यदि देखें तो मूल योजना: 4 साल सेवा, 25% स्थायी, 75% सेवामुक्त + सेवा निधि.
नया बदलाव: 75% को स्वैच्छिक 2 साल का विस्तार + बढ़ा हुआ भत्ता. 6 साल पूरे होने के बाद वस्तुनिष्ठ चयन के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर.
सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव देख जा रहा है जिसके तहत सेना को युवा प्रोफाइल के साथ अनुभवी जवान तो मिलेंगे ही, साथ ही Gen-Z को "नौकरी की गारंटी" का मजबूत संदेश भी दिया जाएगा.
इसमें अगर आगामी विधानसभा चुनावों का कोण देखा जाए तो जिन राज्यों से ज्यादातर अग्निवीर आते हैं उनमें मुख्य रूप से यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हैं, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं. इनमें से ज्यादातर राज्यों में 2027 के आसपास चुनाव हैं.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही पुलिस/पीएसी में 20% आरक्षण और सीधी भर्ती का ऐलान कर चुकी है. अब केंद्र की तरफ से दिए गए इस विस्तार ने अग्निपथ योजना को और मजबूती दे दी है.
अगर उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर रोजगार सेल बनाया है, जिसके तहत आरक्षण दिया गया और पहले बैच के जवानों को पीएसी में जगह दी गई. इस राज्य में फौजी परिवारों का वोट बैंक निर्णायक है.
इसी तरह हिमाचल और अन्य राज्यों में भी अग्निवीरों को समान रूप से आरक्षण और प्राथमिकताएं दी जा रही हैं.
कुल मिलकर देखा जाए तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारें मिलकर मिलकर एक ही संदेश दे रही हैं — अग्निवीर = रोजगार + सम्मान + स्थायित्व.
इस योजना का लंबा राजनीतिक हिसाब-किताब है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से Gen-Z के रोजगार मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था. देश में Gen-Z मुद्दे पर अलग-अलग तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं जिसमें निशाने पर सरकार है. यही नहीं विपक्ष ने अग्निपथ को 'अधूरी योजना' बताया है और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा है.
सूत्रों की मानें तो अब भाजपा इस योजना का नाम लेकर सीधे जवाब देने की योजनाएं भी बना रही है, जिसके तहत कुछ इस तरह का संदेश होगा- "आपने आंदोलन किया, हमने जैकपॉट दिया", Gen-Z को 4 साल की जगह 6 साल तक सेवा + स्थायी बनने का मौका. राज्य स्तर पर नौकरियों में आरक्षण. सेवा निधि और भत्तों में बढ़ोतरी. ये इस योजना के लाभ होंगे जो युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.
इसलिए यह सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि विपक्ष के पूरे रोजगार एजेंडे का काउंटर है.
सरकारी सूत्र के मुताबिक 2029 से पहले इस योजना में और भी समायोजन हो सकता हैं, क्योंकि समीक्षा का प्रावधान पहले से था.
2027 के चुनावों से पहले यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में यह फैसला युवा और फौजी वोटरों पर सीधा असर डाल सकता है.
केंद्र सरकार ने Gen-Z को ध्यान में रखकर अग्निवीर योजना को "जैकपॉट" बना दिया है. अब विपक्ष के आंदोलन का जवाब भी तैयार है और हिसाब भी. भाजपा इस योजना का नाम लेकर युवाओं से सीधा संवाद करेगी — रोजगार, स्थायित्व और राष्ट्र सेवा तीनों एक साथ. फैसला आज लागू हो चुका है, और इसका राजनीतिक प्रभाव 2027 के चुनावों पर पार्टी देखना चाहती है.
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