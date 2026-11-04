ETV Bharat / bharat

अग्निपथ स्कीम में बदलाव के पीछे Gen-Z और आगामी विधानसभा चुनावों पर नजर

03 अक्टूबर 2023 को पटना के दानापुर में गौर ड्रिल ग्राउंड में अपनी पासिंग आउट परेड में खुशी मनाते हुए अग्निवीर ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: Gen-Z को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा जैकपॉट खोला है. 4 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अग्निपथ योजना में ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी दी. इस तरह भाजपा ने विपक्ष के Gen-Z आंदोलन और रोजगार को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है.

CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने घोषणा की कि 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (Second Tour of Duty) मिलेगा. इसके बाद इच्छुक और चयन मापदंड पूरे करने वाले सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुलेगा. यह फैसला सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी लगता है.

2022 में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था. विपक्ष जिसमें कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इसे 'अस्थायी नौकरी', 'भविष्य की अनिश्चितता' और Gen-Z के रोजगार को बर्बाद करने वाली योजना बताकर आंदोलन खड़ा किया था. अब जब पहले बैच के करीब 18,000-18,300 अग्निवीर दिसंबर 2026 में बाहर होने वाले थे, ठीक उसी समय सरकार ने एकतरह से जैकपॉट दे दिया है. बढ़ा हुआ वेतन, अतिरिक्त सेवा और नियमित कैडर में भर्ती का स्पष्ट रास्ता — यह सीधे उन आरोपों का जवाब है जो लगातार पिछले लगभग हर चुनाव में विपक्ष उठाता रहा है. फैसले की पूरी डिटेल यदि देखें तो मूल योजना: 4 साल सेवा, 25% स्थायी, 75% सेवामुक्त + सेवा निधि. नया बदलाव: 75% को स्वैच्छिक 2 साल का विस्तार + बढ़ा हुआ भत्ता. 6 साल पूरे होने के बाद वस्तुनिष्ठ चयन के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर. सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव देख जा रहा है जिसके तहत सेना को युवा प्रोफाइल के साथ अनुभवी जवान तो मिलेंगे ही, साथ ही Gen-Z को "नौकरी की गारंटी" का मजबूत संदेश भी दिया जाएगा. 17 जून 2023 को बेंगलुरु में पासिंग आउट परेड के दौरान मार्च पास्ट में हिस्सा लेता हुआ पैराशूट रेजिमेंट के अग्निवीरों का पहला बैच (File Photo/ ANI) इसमें अगर आगामी विधानसभा चुनावों का कोण देखा जाए तो जिन राज्यों से ज्यादातर अग्निवीर आते हैं उनमें मुख्य रूप से यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हैं, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेना में जाते हैं. इनमें से ज्यादातर राज्यों में 2027 के आसपास चुनाव हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही पुलिस/पीएसी में 20% आरक्षण और सीधी भर्ती का ऐलान कर चुकी है. अब केंद्र की तरफ से दिए गए इस विस्तार ने अग्निपथ योजना को और मजबूती दे दी है. अगर उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर रोजगार सेल बनाया है, जिसके तहत आरक्षण दिया गया और पहले बैच के जवानों को पीएसी में जगह दी गई. इस राज्य में फौजी परिवारों का वोट बैंक निर्णायक है.