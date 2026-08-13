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देहरादून NIEPVD में दिव्यांगजन छात्रों का आंदोलन खत्म, निदेशक और प्रिंसिपल हटाए गए, क्लासेज में लौटे स्टूडेंट्स

NIEPVD निदेशक और प्रिंसिपल को हटाया गया: खास बात यह है कि लगातार हो रहे विरोध के बाद आखिरकार भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई करते हुए संस्थान के निदेशक और प्रिंसिपल को हटा दिया है. अब तक इस संस्थान में निदेशक की जिम्मेदारी प्रदीप देख रहे थे, जबकि प्रिंसिपल के तौर पर अमित शर्मा जिम्मेदारी संभाल रहे थे. लेकिन अब इन दोनों ही पदों पर बदलाव किया गया है.

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र: मुख्य तौर पर छात्रों की मांगों को देखा जाए तो इसमें लैपटॉप दिए जाने, स्थाई निदेशक की नियुक्ति किए जाने, स्कॉलरशिप की सुविधा देने और किताबों की कमी को दूर करने समेत मैदान और जिम की सुविधा देने की मांग की गई थी. इसी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र शैक्षणिक कार्य को बंद करते हुए विरोध कर रहे थे.

दिव्यांग छात्रों के संस्थान NIEPVD में एक बार फिर शैक्षणिक कार्य सुचारू हो गया है. दरअसल, पिछले कई दिनों से यहां पर दिव्यांग छात्रों के आंदोलन के चलते शैक्षणिक गतिविधियां बाधित थी. इसको लेकर कई बार छात्रों को मनाने के भी प्रयास किए गए, लेकिन छात्रों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया था.

देहरादून : पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPVD) में दृष्टि बाधित छात्रों का चल रहा आंदोलन आखिरकार स्थगित हो गया है. खास बात यह है कि छात्रों के आंदोलन के चलते संस्थान के निदेशक और प्रिंसिपल को भी हटाया गया है. फिलहाल छात्रों को दिए गए आश्वासन पर वह मान गए हैं और कक्षाओं में एक बार फिर सुचारू रूप से शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है.

जानिए नई जिम्मेदारी किनको मिली: NIEPVD के नए निदेशक की जिम्मेदारी डॉ विनोद कुमार केन को दी गई है, जबकि प्रिंसिपल के तौर पर प्रभारी व्यवस्था के रूप में सीनियर शिक्षक मंजू को जिम्मेदारी दी गई है. दृष्टि बाधित छात्र तीन अगस्त से आंदोलन कर रहे थे, हालांकि उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण इनका आंदोलन खत्म करने में प्रबंधन सफल नहीं हो पा रहा था.

जानिए छात्रों की किन मांगों को माना गया: बड़ी बात ये है कि अब लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. डायरेक्टर और प्रिंसिपल को भी बदल दिया गया है. इसके अलावा 12वीं पास करने के लिए हाई एजुकेशन के दौरान इन छात्रों को ₹2000 प्रति माह दिए जाने पर भी इन्हें सहमति दे दी गई है. इतना ही नहीं जिन किताबों की कमी है, उनको भी जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इस तरह अधिकतर मांगों पर सहमति बनने के बाद छात्रों ने भी आंदोलन स्थगित कर दिया है.

दरअसल, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र आंदोलन कर रहे थे और इन कक्षाओं की पढ़ाई पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही थी. इस मामले में प्रभारी निदेशक डॉ विनोद कुमार केन कहते हैं कि छात्रों के साथ लगातार समन्वय बनाया गया है, जिसके कारण अब छात्रों ने अपने आंदोलन को खत्म करते हुए फिर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर दी है.

डॉ विनोद कुमार कहते हैं कि जो मांगे छात्रों द्वारा रखी गई थी उन पर विचार किया जा रहा है और कुछ मांगों पर काम भी शुरू कर दिया गया है.

उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल अमित शर्मा छात्रों के साथ संवाद करते हुए उन्हें आंदोलन खत्म करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं. यही नहीं ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है. हालांकि यह वीडियो कई दिन पुराना है और अब जाकर यह वीडियो सामने आया है.

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