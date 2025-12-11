गुस्साए CISF जवान ने पिता की कर दी हत्या, दो अन्य भी घायल, जानें पूरा मामला
जोधपुर में CISF जवान ने अपने पिता के सिर पर वार कर हत्या कर दी.
Published : December 11, 2025 at 11:34 AM IST|
Updated : December 11, 2025 at 12:48 PM IST
जोधपुर : जिले के पीपाड़ थाना क्षेत्र में एक CISF जवान ने कहासुनी के बाद गुस्से में अपने पिता की हत्या कर दी. इतना ही नहीं परिसर में मौजूद एक रिश्तेदार और खेत के कृषक पर भी जानलेवा हमला किया. फिलहाल हत्या का मुख्य कारण सामने नहीं आया है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि हत्या के आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है.
फावड़े से किया सिर पर वार : प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार सीआईएसफ में हेड कांस्टेबल प्रकाश पिचकिया गुरुवार सुबह अपने घर पिचकिया की ढाणी, जो साथीन से तीन चार किलोमीटर दूर है, वहां आया था. घर पहुंचने के बाद उसकी अपने पिता से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इससे प्रकाश इतना उत्तेजित हो गया कि खुदाई में काम आने वाली गेंती (फावड़ा) उठाई और पिता रामपाल के सिर पर दे मारी.
पढ़ें. चूरू में युवक ने की अपने पिता की हत्या, छत पर सोते समय किया वार
शोर सुनकर आसपास काम करने वाला एक कृषक कानसिंह और एक रिश्तेदार बलदेवराम वहां पहुंचे तो जवान ने उन पर भी हमला कर दिया. घटना में वो भी घायल हो गए. जानकारी मिलने पर पीपाड़ थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पीपाड़ अस्पताल पहुंचाया. यहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी जवान से भी पूछताछ की जा रही है.