गुस्साए CISF जवान ने पिता की कर दी हत्या, दो अन्य भी घायल, जानें पूरा मामला

जोधपुर : जिले के पीपाड़ थाना क्षेत्र में एक CISF जवान ने कहासुनी के बाद गुस्से में अपने पिता की हत्या कर दी. इतना ही नहीं परिसर में मौजूद एक रिश्तेदार और खेत के कृषक पर भी जानलेवा हमला किया. फिलहाल हत्या का मुख्य कारण सामने नहीं आया है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि हत्या के आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है.

फावड़े से किया सिर पर वार : प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार सीआईएसफ में हेड कांस्टेबल प्रकाश पिचकिया गुरुवार सुबह अपने घर पिचकिया की ढाणी, जो साथीन से तीन चार किलोमीटर दूर है, वहां आया था. घर पहुंचने के बाद उसकी अपने पिता से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इससे प्रकाश इतना उत्तेजित हो गया कि खुदाई में काम आने वाली गेंती (फावड़ा) उठाई और पिता रामपाल के सिर पर दे मारी.