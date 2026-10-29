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राजस्थान में तीन साल में 7.66 लाख Kg ड्रग्स जब्त, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज

CBN राजस्थान यूनिट ने सितंबर 2026 में ऑपरेशन में लगभग चार टन कॉन्ट्राबैंड्स जब्त किए. ( ETV Bharat via PIB )

नई दिल्ली: राजस्थान में पाकिस्तान से लगती भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रॉस-बॉर्डर मादक पदार्थों की तस्करी का संभावित गलियारा बनी हुई है. जिसके कारण कानून लागू करने वाली एजेंसियां उन तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं.

राजस्थान का पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा अधिक है.

NCB के एक अधिकारी ने गुरुवार को रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईटीवी भारत को बताया, "इन सीमावर्ती जिलों में सीमा पार से होने वाली तस्करी के खिलाफ लगातार निगरानी की जरूरत है. तस्कर प्रतिबंधित सामग्री को सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे घरेलू बाजारों में पहुंचाने के लिए स्थानीय वितरण नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं, जिससे समन्वित जांच जरूरी हो जाती है." हाल ही में जयपुर में आयोजित राज्य-स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करने, प्रमुख मामलों की समीक्षा करने और संगठित ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय करने के लिए केंद्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया संगठनों और राजस्थान की प्रवर्तन मशीनरी को एक साथ लाया गया. NCB पश्चिमी क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मनीष कुमार और राजस्थान एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के इंस्पेक्टर जनरल की संयुक्त अध्यक्षता में हुई यह मीटिंग, भारत की पश्चिमी सीमा पर चल रहे पाकिस्तान से जुड़े ट्रैफिकिंग नेटवर्क से पैदा हुए खतरे को देखते हुए खास तौर पर अहम हो गई. बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), सीमा शुल्क, आयकर विभाग, खुफिया ब्यूरो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ड्रग नियंत्रक कार्यालय, राज्य एएनटीएफ और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. चर्चा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत महत्वपूर्ण मामलों, तस्करी के नेटवर्क, अवैध दवा प्रयोगशालाओं, व्यावसायिक मात्रा से जुड़ी जब्ती, बार-बार अपराध करने वालों को दी गई जमानत, अफीम और पोस्ता दाना के अवैध डायवर्जन और नशामुक्ति केंद्रों के कामकाज को शामिल किया गया था.