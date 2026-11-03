उमर अब्दुल्ला के सांसद आगा रुहुल्लाह का इस्तीफा, भाजपा नेता राम माधव का बड़ा दावा
भाजपा उपाध्यक्ष राम माधव ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है. जानिए क्या है पूरा मामला.
Published : November 3, 2026 at 3:52 PM IST
जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार 3 नवंबर को दावा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को उनकी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. इसी वजह से वे सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कहीं.
राम माधव ने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए कहा, "मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अंदरूनी मामलों पर बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने टूट गई है. उन्हें हमारे लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए आगा रुहुल्लाह आज इस्तीफा दे रहे हैं."
राम माधव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आगा रुहुल्लाह बडगाम में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ताकि वे श्रीनगर सांसद सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकें.
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज जम्मू में थे, जहां उन्होंने 'विशेष गहन समीक्षा' (Special Intensive Revision - SIR) और इस मुद्दे पर देश के 100 करोड़ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की पार्टी की योजना को लेकर भाजपा नेताओं के साथ बैठक की. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी मतभेदों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा.
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतुष्ट विधायकों की मदद से सरकार बनाएगी, माधव ने कहा, "जब हम उस पुल तक पहुंचेंगे, तभी उसे पार करेंगे." राम माधव का कहना था कि समय आने पर देखा जाएगा.
बता दें कि श्रीनगर के नाराज़ सांसद आगा रूहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत अब्दुल्ला परिवार पर तीखा हमला किया था और आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने आर्टिकल 370 से ध्यान भटका दिया. इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था.
मंगलवार को बडगाम में एक पब्लिक रैली में इस्तीफे का ऐलान किया, जहां करीब 5,000 लोग जमा हुए थे. रूहुल्लाह ने अपना इस्तीफा मारे गए स्टूडेंट तुफैल मट्टू के पिता को सौंपा, जिनकी 2010 में हत्या कर दी गई थी. तब उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे. उन्होंने मट्टू से कहा कि वह लेटर NC प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला को सौंप दें.
एक व्हाइट पेपर लहराते हुए उन्होंने कहा, "3 नवंबर को दोपहर 2:40 बजे तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था... मैं अपने इस्तीफे पर साइन कर रहा हूं. यह बेशर्म पार्टी से आज़ादी का मैसेज है. मैं अपना इस्तीफा मोहम्मद अशरफ मट्टू को सौंपूंगा और उनसे मेरा इस्तीफा भेजने की रिक्वेस्ट करूंगा."
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