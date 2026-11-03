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उमर अब्दुल्ला के सांसद आगा रुहुल्लाह का इस्तीफा, भाजपा नेता राम माधव का बड़ा दावा

बडगाम में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया. ( ETV Bharat )

जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार 3 नवंबर को दावा किया है कि नेशनल कांफ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को उनकी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. इसी वजह से वे सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कहीं.

राम माधव ने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए कहा, "मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अंदरूनी मामलों पर बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने टूट गई है. उन्हें हमारे लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए आगा रुहुल्लाह आज इस्तीफा दे रहे हैं."