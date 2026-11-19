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केजी बेसिन विवाद में पूर्व जस्टिस को मध्यस्थ बनाने पर आपत्ति नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरों से जुड़े कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में गैस माइग्रेशन विवाद में टॉप कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के एकमात्र मध्यस्थ के तौर पर काम करने पर कोई एतराज नहीं है. केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने यह बात कही.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस देसाई को कुछ आशंका थी कि सरकार को उनके विवाद में मध्यस्थता करने पर आपत्ति है. सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ने कहा, “हमने उन्हें बता दिया था कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है.” सीजेआई ने कहा कि जस्टिस देसाई को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति ले ली गई थी.