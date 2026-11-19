केजी बेसिन विवाद में पूर्व जस्टिस को मध्यस्थ बनाने पर आपत्ति नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
एससी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपी एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और निको लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रही थी.
By Sumit Saxena
Published : November 19, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरों से जुड़े कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में गैस माइग्रेशन विवाद में टॉप कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के एकमात्र मध्यस्थ के तौर पर काम करने पर कोई एतराज नहीं है. केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने यह बात कही.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस देसाई को कुछ आशंका थी कि सरकार को उनके विवाद में मध्यस्थता करने पर आपत्ति है. सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ने कहा, “हमने उन्हें बता दिया था कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है.” सीजेआई ने कहा कि जस्टिस देसाई को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति ले ली गई थी.
एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस देसाई के अलावा मध्यस्थता पैनल में दो विशेषज्ञ होने चाहिए थे. पीठ को बताया गया कि सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम विशेषज्ञ के तौर पर प्रस्तावित किया है. सिब्बल ने कहा कि हालांकि उन्हें इस पूर्व अधिकारी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने इस मामले में अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए कोई भूमिका निभाई है तो उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.
सिब्बल ने कहा, "अटॉर्नी जनरल ने हमें भरोसा दिलाया है." और कहा कि वे इस मामले का आपसी सहमति से हल चाहते हैं. 30 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरों से जुड़े कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस माइग्रेशन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया, और कहा कि पार्टियों ने मध्यस्थ को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है.
20 मई को, टॉप कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की उस अर्जी को मना कर दिया जिसमें कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस माइग्रेशन विवाद की सुनवाई रोकने की मांग की गई थी, जबकि कंपनी और दो दूसरी विदेशी कंपनियों ने आपसी सहमति से हल निकालने के लिए केंद्र के साथ मध्यस्थता या सुलह की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (नेको) लिमिटेड की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था. इन कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ गैस माइग्रेशन विवाद में उनके पक्ष में दिए गए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया गया था.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने विरोध- प्रदर्शन के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर कांग्रेस और आप को नोटिस जारी किए