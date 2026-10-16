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CJI पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत के खिलाफ SCBA की अवमानना याचिका​, AG ने किया स्वीकार

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनएचआरसी के 33वें फाउंडेशन डे फ़ंक्शन और नेशनल कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया. फाइल फोटो ( PTI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा MP संजय राउत के खिलाफ देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बारे में उनके पब्लिक बयानों को लेकर दायर किए गए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को अपनी मंजूरी दे दी है.

अटॉर्नी जनरल ने अपने सहमति पत्र में कहा, 'मेरे विचार से पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत द्वारा किए गए एक्स पोस्ट पहली नजर में शर्मनाक हैं, जिनका मकसद भारत के सुप्रीम कोर्ट और खासकर भारत के चीफ जस्टिस की इज्जत कम करना है.'

पत्र में यह भी कहा गया है कि राउत के एक्स पोस्ट, 'जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां जजों के बीजेपी के पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्वागत में डिनर ऑर्गनाइज करने..." के बारे में किसी भी फैक्ट्स पर आधारित नहीं हैं.