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मोहाली बम ब्लास्ट की आंच यूपी के देवबंद पहुंची, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा युवक गिरफ्तार, ATS कर रही पूछताछ

पकड़े गए युवक के पास से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के सबूत भी ATS के हाथ लगे हैं. ( ईटीवी भारत )

सहारनपुर : पंजाब के मोहाली में हुए चर्चित बम ब्लास्ट मामले की जांच अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र तक पहुंच गई है. यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त टीम ने देवबंद कोतवाली इलाके के गांव बचीटी में छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है. एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि ATS और पंजाब STF की संयुक्त कार्रवाई हुई है. देवबंद से एक युवक को हिरासत में लिया गया है. ATS पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार युवक का नाम पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क में सामने आया है. पकड़े गए युवक के पास से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के सबूत भी ATS के हाथ लगे हैं. यूपी ATS और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया युवक मोहत्सीम गांव बचीटी के मौजूदा ग्राम प्रधान का भाई बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों के अनुसार उस पर आरोप है कि उसने अपने व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े ओटीपी और अन्य तकनीकी सुविधाएं पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध हैंडलरों को उपलब्ध कराईं हुई है. इन माध्यमों का उपयोग भारत में विभिन्न लोगों को संदेश भेजने और नेटवर्क संचालित करने के लिए किया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने युवक के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है. अधिकारियों के अनुसार बरामद सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों और गतिविधियों का पता लगाया जा सके.