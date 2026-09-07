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सरकार ने कहा शुद्धिकरण मामले की होगी निष्पक्ष जांच, सुरक्षित रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, सबूतों की सुरक्षा करेगी

HALDWANI PURIFICATION CASE
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 1:58 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद सभा स्थल का ‘शुद्धिकरण’ के चर्चित मामले में आज सुनवाई हुई. मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं. इनमें एक हल्द्वानी में और दूसरी मीडिया में छपी खबर के आधार पर जीरो एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज हुई है.

शुद्धिकरण मामले की याचिका हाईकोर्ट ने निस्तारित की: कोर्ट को बताया गया कि बेंगलुरू में दर्ज हुई एफआईआर जांच के लिए हल्द्वानी में ट्रांसफर कि जानी है. सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी. सरकार ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी सुरक्षित रखने की बात कही है. राज्य के महाधिवक्ता के आश्वासन और मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है.

सरकार ने निष्पक्ष जांच और सबूत सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया: गौरतलब है कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि सभा के उपरांत सार्वजनिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किए जाने से समाज में वैमनस्यता फैलने की आशंका बढ़ गई है. इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग स्पष्टीकरण और धार्मिक बयानबाजी सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था. याचिका में कहा गया है कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण करने वालों की एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन कांग्रेसियों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई.

याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग: याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को तत्काल प्रभाव से संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए जाएं. इसके साथ ही याचिका में प्रदेश सरकार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभावी और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश देने का भी अनुरोध किया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि सूचना के अधिकार के तहत भी इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके. दोनों पक्षों को सुनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.

क्या है शुद्धिकरण विवाद: 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा हुई थी. 11 अगस्त को एक दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने वहां कथित रूप से गंगाजल छिड़ककर और हवन कर 'शुद्धिकरण' किया था. आयोजकों का दावा था कि यह रस्म राजनीतिक कार्यक्रम के बाद जगह की पवित्रता बहाल करने और साफ-सफाई के लिए थी.

खड़गे ने राज्यसभा में उठाया था मामला: इस घटना के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला राज्यसभा में उठाया था. उन्होंने शुद्धिकरण करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. इसके बाद इसे मामले को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुद्धिकरण मामले से जुड़े दो युवाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया.

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में दर्ज हुई जीरो एफआईआर: बात यहीं खत्म नहीं हुई. 4 सितंबर को टीआर रामप्पा की शिकायत पर केस दर्ज बेंगलुरू में बीजेपी नेताओं पर जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई. शिकायत आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष टीआर रामप्पा की ओर से दी गई थी. मामले में संरक्षण नागरिक अधिकार अधिनियम, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया गया है.
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