जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने की उम्मीद, जानें क्या है सरकार की तैयारी

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में दो साल की देरी के बाद, जम्मू और कश्मीर में इस साल तक पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने की उम्मीद है. खबर के मुताबिक, इसके लिए जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को चुनावी सूची में नए मतदाताओं को अपडेट करने और शामिल करने के लिए पंचायत इलेक्टोरल रिवीजन करने का निर्देश दिया है.

जम्मू-कश्मीर के नए राज्य चुनाव आयुक्त शांतमनु, जिन्हें 28 फरवरी को पांच साल के लिए नियुक्त किया गया था, ने आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सीनियर अधिकारियों और 20 जिलों के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की. अधिकारियों ने बताया कि राज्य चुनाव आयुक्त ने पंचायत मतदाता सूची-2026 के रिवीजन का रिव्यू किया और शहरी स्थानीय निकाय में वार्डों के सीमांकन पर हुई प्रगति का आकलन किया.

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक, वोटर लिस्ट में बदलाव और अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी के लिए वार्डों का आरक्षण, केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की शुरुआत करेगा.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वोटर लिस्ट में बदलाव का काम 1 अप्रैल से एक महीने के लिए शुरू हो सकता है, ताकि 1 अप्रैल, 2026 को 18 साल के होने वाले नए वोटरों को लिस्ट में शामिल किया जा सके.

जम्मू और कश्मीर में चुनी हुई पंचायत और नगरपालिका निकाय नहीं हैं, क्योंकि उनकी अवधि 9 जनवरी, 2024 और नवंबर और दिसंबर 2023 में खत्म हो गई थी. जिला विकास परिषद (DDC) ने इस साल 24 फरवरी को अपना पांच साल का टर्म पूरा कर लिया. पंचायती राज विभाग के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर में 4291 पंचायतें और 33597 पंच वार्ड हैं. कस्बों और शहरों के लिए, केंद्रशासित प्रदेश में श्रीनगर और जम्मू के दो नगरपालिका निगम और 79 नगरपालिका परिषद और नगरपालिका कमेटियां हैं.