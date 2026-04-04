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बीजेपी का असम में UCC वाला कमिटमेंट, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार (03 अप्रैल) को कामरूप के पलासबाड़ी में आने वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली के दौरान ( ANI )

ये मुद्दे वोटर्स को काफी हद तक पोलराइज करने में भी सहायक हो रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में साफ कहा है कि भाजपा सरकार बनने पर असम में UCC लाया जाएगा, जिससे बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी और समानता सुनिश्चित होगी.

नई दिल्ली: महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने वाले ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन की बात के बाद भाजपा अब समान नागरिक संहिता (UCC) को अपने प्रमुख चुनावी एजेंडे में शामिल कर चुकी है. खासकर असम विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों में UCC लागू करने का ऐलान कर दिया है.

असम के गोलपारा, नलबाड़ी, टिहु और अन्य जगहों पर हालिया चुनावी रैलियों में अमित शाह ने जोर देते हुए कहा, "अगर आप भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे तो हम UCC लाएंगे. इससे कोई चार शादियां नहीं कर सकेगा. मैं आश्वासन देता हूं कि आदिवासी भाई-बहन UCC के दायरे से बाहर रहेंगे. हम जानते हैं कि इसे किन पर लागू करना है."

शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि UCC से आदिवासी समुदायों और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. भाजपा ने असम चुनाव के लिए जारी 31 सूत्री घोषणा-पत्र में भी UCC को प्रमुख वादा बनाया है. पार्टी का कहना है कि UCC न सिर्फ व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाएगा, बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा. यह कदम 2023 के महिलाओं के आरक्षण संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के बाद भाजपा की राजनीति का अगला चरण माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम में UCC लागू करने का समर्थन किया है. भाजपा बार बार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को कटघरे ने खड़ी कर रही और कह रही कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के चलते देश में समान कानूनों का विरोध कर रहा है. बीजेपी का ये दावा है कि भाजपा की सरकार में घुसपैठियों पर सख्ती के साथ UCC लागू कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.

असम चुनाव 9 अप्रैल को होने वाले हैं और भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. UCC को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है, लेकिन भाजपा इसे राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. यह मुद्दा न सिर्फ असम, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भाजपा इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की अपनी पुरानी प्रतिबद्धता दोहरा रही है.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि ये भाजपा के एजेंडे में शुरू से ही रहा है मगर कांग्रेस हमेशा ही इसका विरोध करती आई है ,ऐसे में अब जब हमारे नेता उसपर चुनावी मैदान में बात कर रहे उन्हें अपनी हार की चिंता सता रही है. उन्होंने कहा कभी महिला बिल पर विरोध कभी यूसीसी पर विरोध कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं चाहती है उन्हें और पीछे धकेलना चाहती है.

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