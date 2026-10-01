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'हनुमान अंश' प्रभाव! बाबा नीम करोली के दर्शन को वीकेंड पर उमड़ रही भारी भीड़, अब सरकार का है ये प्लान

फिल्म ने जोड़ा नया आकर्षण: कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित आध्यात्मिक स्थल है. बाबा नीब करौरी महाराज का इस स्थान से गहरा जुड़ाव रहा है. देश विदेश की कई चर्चित हस्तियों के कैंची धाम पहुंचने के बाद पिछले कुछ वर्षों में इसकी चर्चा लगातार बढ़ी है. अब फिल्म 'हनुमान अंश' ने इस चर्चा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. फिल्म के जरिए बाबा की जीवन यात्रा और उनसे जुड़ी मान्यताओं को देखने के बाद लोगों में उस स्थान तक पहुंचने की इच्छा बढ़ी है, जहां बाबा ने साधना और सेवा का लंबा समय बिताया.

नैनीताल पुलिस का मानना है , फिल्म के रिलीज होने के बाद कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है. जहां पहले 4 से 5 हजार श्रद्धालु हर दिन बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंचते थे, वहीं अब रोजाना लगभग 6 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कि पहाड़ की क्षमता के लिहाज के काफी अधिक है. खास बात है कि ये आंकड़ा वीकेंड पर 15 से 20 हजार के करीब पहुंच जाता है.

करीब एक सप्ताह पहले फिल्म 'हनुमान अंश' फिल्म देखी थी. फिल्म देखने के बाद कैंची धाम जाने की उनकी इच्छा पहले से कई अधिक मजबूत हो गई. फिल्म के प्रसंगों ने बाबा नीब करौरी से जुड़े जीवन को जानने की उत्सुकता बढ़ाई और इसके बाद कैंची धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन करना, उनके लिए जरूरी सा हो गया.

- विक्रम, दिल्ली पर्यटक -

विक्रम ने कैंची धाम की दर्शन व्यवस्था को बेहतर बताया. कैंची धाम के साथ भीमताल और नैनीताल स्थित मां नयना देवी मंदिर में भी दर्शन किए. वहीं साथ आए प्रवीण का कहना है कि,

काफी समय से कैंची धाम आने की इच्छा थी. लेकिन फिल्म देखने के बाद यह इच्छा और प्रबल हो गई. कैंची धाम के साथ गोलू देवता मंदिर और मां नयना देवी मंदिर में भी दर्शन किए. नैनीताल और कैंची धाम पहुंचकर अलग तरह की शांति महसूस हुई.

- प्रवीण, दिल्ली पर्यटक -

कैंची धाम से नैनीताल तक: कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही है. बड़ी संख्या में लोग दर्शन के बाद नैनीताल, भीमताल और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर भी जा रहे हैं. इसका सीधा असर स्थानीय पर्यटन और कारोबार की गतिविधियों पर दिखाई देता है. नैनीताल में होटल एसोसिएशन से जुड़े कमल बताते हैं कि,

फिल्म हनुमान अंश की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने भी कैंची धाम के दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

नैनी झील, मॉल रोड और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है. बाबा नीब करौरी महाराज से जुड़े प्रसंगों और फिल्म के बाद लोगों में कैंची धाम को लेकर रुचि बढ़ी है. कई पर्यटक पहले कैंची धाम पहुंचते हैं और इसके बाद नैनीताल आकर नैनी झील में नौकायन करते हैं. यानी धार्मिक आस्था से शुरू हो रही यह यात्रा पर्यटन की पूरी श्रृंखला को जोड़ रही है.

- कमल, होटल कारोबारी, नैनीताल -

कैंची धाम की बढ़ती लोकप्रियता का असर स्थानीय व्यापार किस कदर हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव संचालन और स्थानीय दुकानों से जुड़े कारोबारियों को श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से नए अवसर मिलने की उम्मीद है. होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट का कहना है,

हनुमान अंश के सिनेमाघरों में आने के बाद कैंची धाम पर्यटन को अच्छा प्रोत्साहन मिला है. दूर दराज से बाबा के भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे आसपास के पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिल रहा है. धार्मिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री करने पर विचार करने की मांग के साथ उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़ी मान्यताओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सुझाव भी दिया है.

- दिग्विजय सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन नैनीताल -

भीड़ ने बढ़ाई व्यवस्थाओं की चुनौती: कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ व्यवस्थाओं की चुनौती भी बढ़ रही है. नैनीताल एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है,

लगातार बढ़ती आवाजाही को देखते हुए यातायात, पार्किंग, श्रद्धालुओं की आवाजाही और भीड़ प्रबंधन पर पहले से अधिक ध्यान देना पड़ रहा है. कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का असर आसपास की सड़कों पर भी पड़ता है. खासकर पर्यटन सीजन और छुट्टियों के दौरान नैनीताल-कैंची धाम मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में आने वाले समय में केवल श्रद्धालुओं की सुविधा ही नहीं, बल्कि सड़क, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और सुरक्षित आवागमन को लेकर भी स्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही है.

- मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल -

09 महीने में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन: कैंची धाम की बढ़ती आस्था और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2026 में सितंबर माह यानी 9 महीने में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने कैंची धाम के दर्शन कर लिए हैं. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही ने कैंची धाम को सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के बड़े धार्मिक-पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है. यही वजह है कि अब सरकार के सामने चुनौती केवल श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचाने की ही नहीं, बल्कि बढ़ती भीड़ के अनुरूप पूरे क्षेत्र के परिवहन और पर्यटन ढांचे को तैयार करने की भी है.

2026 में 9 महीने के भीतर 50 लाख से अधिक श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे (PHOTO-ETV Bharat)

पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने हल्द्वानी से कैंची धाम के बीच हेली सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. हेली सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने जिला प्रशासन से कैंची में हेलीपैड के लिए जगह मांगी है. कंपनी के बेस मैनेजर रविंद्र सिंह के मुताबिक,

कैंची धाम को लेकर सबसे अधिक मांग सामने आ रही है. योजना को मंजूरी मिलने पर हल्द्वानी से शटल सेवा की तर्ज पर श्रद्धालुओं को करीब तीन मिनट में कैंची धाम पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है. प्रस्तावित किराया करीब एक हजार रुपए के आसपास बताया गया है. हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और कंपनी के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही होगा.

- रविंद्र सिंह, बेस मैनेजर, हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड -

सड़क के बाद अब रोपवे से बदल सकता है कैंची धाम का सफर: कैंची धाम तक पहुंचने के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में काठगोदाम से नैनीताल और रानीबाग-हनुमानगढ़ी-कैंची धाम रोपवे का विस्तार भी शामिल है. फिलहाल काठगोदाम से पहाड़ की ओर जाने के लिए सड़क मार्ग ही मुख्य साधन है. घुमावदार पहाड़ी, संकरी सड़कें और पर्यटन सीजन में वाहनों का बढ़ता दबाव कई बार यातायात की चुनौती पैदा करता है. ऐसे में प्रस्तावित रोपवे को भविष्य में कैंची धाम तक विस्तार देने की योजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन का स्वरूप बदल सकती है.

कैंची धाम में बढ़ती लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हेली सेवा भी शुरू करने की तैयारी है. (PHOTO-ETV Bharat)

काठगोदाम से हनुमानगढ़ी तक करीब 14.9 किलोमीटर लंबे रोपवे की योजना है, जिसे आगे कैंची धाम तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. परियोजना पर करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान सरकार मान कर चल रही है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्रति घंटे करीब 1800 यात्री रोपवे से सफर कर सकेंगे. रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक की यात्रा करीब 20 से 25 मिनट में पूरी होने का अनुमान है.

परियोजना को कैंची धाम तक विस्तार देने का मकसद बढ़ते धार्मिक पर्यटन के दबाव को देखते हुए वैकल्पिक और अधिक व्यवस्थित परिवहन सुविधा तैयार करना है. इस परियोजना की खास बात काठगोदाम रेलवे स्टेशन को रोपवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना भी है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशन से रोपवे परिसर तक करीब 250 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है. इससे ट्रेन से काठगोदाम पहुंचने वाले यात्रियों को सड़क पर भटकने या अलग वाहन तलाशने के बजाय सीधे रोपवे परिसर तक पहुंचने की सुविधा मिल जाएगी.

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