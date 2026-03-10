ETV Bharat / bharat

क्या पुडुचेरी में भी नहीं बन पा रही बात, कांग्रेस और DMK में सीटों के बंटवारे को लेकर जमकर हो रही सौदेबाजी

पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु की राजनीति में दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव देखने को मिला.

After TN, Congress-DMK bargaining hard for seats in Puducherry
एमके स्टालिन और राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 8:48 PM IST

अमित अग्निहोत्री

नई दिल्ली: तमिलनाडु के बाद, कांग्रेस और डीएमके एक बार फिर पड़ोसी राज्य पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जोर-शोर से सौदेबाजी करने में जुट गए हैं.

पिछले कुछ सालों में, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके के बीच सत्ता का समीकरण अलग-अलग रहा है. तमिलनाडु में कांग्रेस एक कनिष्ठ सहयोगी दल रही, जबकि पुडुचेरी में वह प्रमुख सहयोगी थी.

पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु की राजनीति में दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस ने 2021 में मिली 25 सीटों के मुकाबले 39 सीटें (234 में से) मांगीं, लेकिन डीएमके के अड़ियल रवैये के बाद आखिरकार 28 सीटों पर ही सहमत हो गई. जैसे ही ध्यान पुडुचेरी की ओर गया, कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि डीएमके ने वहां भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया. 2021 के चुनावों में, पुडुचेरी की कुल 30 सीटों में से कांग्रेस को 21 सीटें और डीएमके को 9 सीटें मिली थीं.

कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि तमिलनाडु में लागू सीट बंटवारे का पुराना फॉर्मूला पुडुचेरी में भी काम करना चाहिए, लेकिन डीएमके इसे मानने को तैयार नहीं है. हालांकि कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है, लेकिन डीएमके ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से पुडुचेरी में गठबंधन की बातचीत रुकी हुई है.

तमिलनाडु और पुडुचेरी के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हम डीएमके के आने और बातचीत में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं. तमिलनाडु में सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व डीएमके करती थी और पुडुचेरी में कांग्रेस. निष्पक्षता के लिए इस बार भी यही फॉर्मूला जारी रहना चाहिए.”

गिरीश चोडणकर ने पहले डीएमके के साथ सीट बंटवारे की बातचीत का नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस हाई कमांड ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ समझौता कराने के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने की पेशकश की.

इससे पहले, गिरीश चोडणकर ने 3 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कांग्रेस की 25 से अधिक सीटों और सत्ता-साझेदारी की मांग रखी थी, लेकिन डीएमके ने 80 दिनों के बाद 22 फरवरी को दिग्गज नेता टीआर बालू की अध्यक्षता में अपना पैनल गठित किया. दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबी और कठिन बातचीत के बाद 4 मार्च को समझौते की घोषणा की गई.

गिरीश चोडणकर ने कहा, "हमारा मुख्य ध्यान गठबंधन को बचाने पर था। हमने 28 सीटों पर समझौता करके कुछ सीटें गंवाईं. कम सीटों से कोई खुश नहीं रह सकता. हम और सीटें चाहते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें 2021 की तुलना में 3 सीटें अधिक मिलीं. गठबंधन में सभी पार्टियों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। पुडुचेरी गठबंधन की घोषणा अलग से की जाएगी."

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सीटों की संख्या को लेकर चल रही कठिन बातचीत के कारण सत्ता-साझाकरण का मुद्दा फिलहाल टाल दिया गया है, हालांकि डीएमके ने गठबंधन के सत्ता में लौटने पर स्थानीय बोर्डों और निगमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर सहमति जताई है. गिरीश चोडणकर ने कहा, "डीएमके के समक्ष अपनी मांग रखते समय हम मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की चिंताओं को ही सामने रख रहे थे। यह अच्छी बात है कि वे हमारे कार्यकर्ताओं को स्थानीय बोर्डों और निगमों में समायोजित करने पर सहमत हो गए हैं."

तमिलनाडु में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में पुडुचेरी में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पुरजोर प्रयास किए. पार्टी ने फरवरी में एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर कथित खराब शासन को लेकर निशाना साधते हुए एक विशाल पदयात्रा निकाली. पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए.

कांग्रेस हाई कमांड ने वरिष्ठ कर्नाटक और तेलंगाना मंत्रियों दिनेश गुंडू राव और पोन्नम प्रभाकर को पुडुचेरी चुनावों के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, साथ ही अनुभवी नेता मुकुल वासनिक को भी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है.

पुडुचेरी की प्रभारी एआईसीसी सचिव अंजली निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हम आगामी चुनावों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से परामर्श कर रहे हैं. पुडुचेरी में कांग्रेस एकजुट, संगठित और पूरी तरह से तैयार है. संदेश स्पष्ट है, संगठन एकजुट है, कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं और हम मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं." निंबालकर पिछले कुछ दिनों से घरेलू कामगारों से बातचीत कर रही हैं ताकि उनकी समस्याओं को जान सकें और पुडुचेरी में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा सकें.

