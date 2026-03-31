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श्रीनगर की कोर्ट ने बाउंड्री हटाने के नगर निगम के प्रयासों पर रोक लगाकर परिवार को राहत दी

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) और उसके फील्ड स्टाफ को रामबाग पायीन में छह मरला (1634 वर्ग फुट) के एक पुश्तैनी प्लॉट के चारों ओर लगी टिन की चादरों वाली बाड़ को गिराने से रोक दिया. अदालत ने उस परिवार को राहत दी जिसने बताया था कि 2014 में भारी बर्फबारी के कारण उनका कच्चा मकान ढह जाने के बाद से यह जमीन खुली पड़ी थी. अपने 13-पृष्ठों के फैसले में जजों ने स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को स्वीकार कर लिया. यह दावा श्रीनगर के रामबाग पायीन के एक परिवार की ओर से किया गया था. इस मामले में प्रतिवादी नगर निगम के अधिकारी और संबंधित वार्ड अधिकारी थे. अदालत के रिकॉर्ड से पता चला कि परिवार ने 2016 में यह मुकदमा दायर किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि जमीन पर बना उनका पुश्तैनी कच्चा मकान जनवरी 2014 में भारी बर्फबारी के कारण ढह गया था. बाद में सितंबर 2014 में आई बाढ़ में जिसने पूरी घाटी में तबाही मचा दी थी, उस मकान का सारा मलबा और अवशेष बह गए थे. उस खाली जमीन को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने टीन की चादरों से घेराबंदी कर दी. वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि इलाके के कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर थी और वे कथित तौर पर नगर निगम के अधिकारियों का इस्तेमाल करके इसे 'अवैध निर्माण' बताकर इसकी घेराबंदी हटवाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने दलील दी कि यह घेराबंदी अस्थायी थी और इसका मकसद सिर्फ अपनी पुश्तैनी जमीन को अतिक्रमण और आवारा जानवरों से बचाना था.