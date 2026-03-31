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श्रीनगर की कोर्ट ने बाउंड्री हटाने के नगर निगम के प्रयासों पर रोक लगाकर परिवार को राहत दी

श्रीनगर में एक अदालत ने पुश्तैनी प्लॉट के चारों ओर लगी बाड़ को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण बताकर हटाए जाने पर रोक लगा दी.

SRINAGAR COURT PROTECTS BOUNDARY
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 2:40 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) और उसके फील्ड स्टाफ को रामबाग पायीन में छह मरला (1634 वर्ग फुट) के एक पुश्तैनी प्लॉट के चारों ओर लगी टिन की चादरों वाली बाड़ को गिराने से रोक दिया. अदालत ने उस परिवार को राहत दी जिसने बताया था कि 2014 में भारी बर्फबारी के कारण उनका कच्चा मकान ढह जाने के बाद से यह जमीन खुली पड़ी थी.

अपने 13-पृष्ठों के फैसले में जजों ने स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को स्वीकार कर लिया. यह दावा श्रीनगर के रामबाग पायीन के एक परिवार की ओर से किया गया था. इस मामले में प्रतिवादी नगर निगम के अधिकारी और संबंधित वार्ड अधिकारी थे.

अदालत के रिकॉर्ड से पता चला कि परिवार ने 2016 में यह मुकदमा दायर किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि जमीन पर बना उनका पुश्तैनी कच्चा मकान जनवरी 2014 में भारी बर्फबारी के कारण ढह गया था. बाद में सितंबर 2014 में आई बाढ़ में जिसने पूरी घाटी में तबाही मचा दी थी, उस मकान का सारा मलबा और अवशेष बह गए थे. उस खाली जमीन को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने टीन की चादरों से घेराबंदी कर दी.

वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि इलाके के कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर थी और वे कथित तौर पर नगर निगम के अधिकारियों का इस्तेमाल करके इसे 'अवैध निर्माण' बताकर इसकी घेराबंदी हटवाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने दलील दी कि यह घेराबंदी अस्थायी थी और इसका मकसद सिर्फ अपनी पुश्तैनी जमीन को अतिक्रमण और आवारा जानवरों से बचाना था.

यह मामला 27 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था. जुलाई 2017 में वादी पक्ष के पेश न होने के कारण इसे एक बार खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बहाल कर दिया गया. मार्च 2021 में अदालत ने संशोधित वाद (plaint) पेश करने की भी अनुमति दे दी. बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया. ऐसा करने का उनका अधिकार 11 जून, 2024 को समाप्त कर दिया गया.

अपने फैसले में जज ने जोर देकर कहा कि लिखित बयान न होने का मतलब यह नहीं है कि वादियों को अपने-आप ही राहत मिल जाएगी. यह एक स्थापित कानून है कि लिखित बयान न होने पर भी वादियों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और ठोस तथा भरोसेमंद सबूतों के आधार पर अपना मामला साबित करना होगा.

अदालत ने वादियों और उनके समर्थन में गवाही देने वाले गवाहों की गवाही पर भरोसा किया. इन गवाहों ने पुराने कच्चे मकान के ढहने, बाढ़ से हुए नुकसान और बाड़ को हटाने की बार-बार दी गई धमकियों के बारे में बताया था. यह मानते हुए कि परिवार ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपना कब्जा साबित कर दिया है, अदालत ने परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और नागरिक निकाय (civic body) को बाड़ के मामले में हस्तक्षेप करने से रोक दिया. फैसले में जमीन के टुकड़े पर वादियों के द्वारा लगाई गई मौजूदा बाड़ को जबरदस्ती गिराने से रोकने का आदेश दिया.

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