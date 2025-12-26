ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा ठिकाना, सिलीगुड़ी के बाद मालदा के होटल भी नहीं देंगे रूम

पश्चिम बंगाल के मालदा के होटलों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद किए. ( ETV Bharat )

मालदा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद, मालदा के होटलों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं. बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक अशांति और भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए BSF ने मालदा जिले के संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और गश्त दोगुनी कर दी है. लेकिन, होटल मालिकों ने अभी तक इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है कि यह नियम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आने वालों पर लागू होगा या नहीं. वे हालात पर नजर रख रहे हैं. जिले की बिजनेस कम्युनिटी के एक हिस्से ने भी होटल मालिकों के फैसले का सपोर्ट किया है. मालदा डिस्ट्रिक्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कृष्णेंदू चौधरी ने कहा, "हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बहुत परेशान हैं. अभी, भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा देना लगभग बंद कर दिया है. बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम उन्हें कोई कमरा भी नहीं दे रहे हैं." उन्होंने कहाकि, "हमने अभी तक इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने वाले बांग्लादेशियों को कमरे दिए जाएं या नहीं. यह फैसला बहुत जल्द आपस में मीटिंग के बाद किया जाएगा. इस समय, मालदा के किसी भी होटल में कोई बांग्लादेशी नहीं है." गौर करें तो इस महीने की शुरुआत में, सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने बांग्लादेशी टूरिस्टों पर बैन लगा दिया था. पश्चिम बंगाल में होटल मालिकों के एक एसोसिएशन ने पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए सिलीगुड़ी और उसके आसपास बांग्लादेशियों को रहने की जगह देना कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला लिया है. ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हाल ही में जारी एक नोटिस के मुताबिक, यह फैसला उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनसे भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव आया है. इसमें भारतीय झंडे का कथित अपमान और बांग्लादेशी नागरिकों के एक हिस्से के भड़काऊ बयान शामिल हैं. होटल मालिकों के संगठन ने कहा कि यह कदम मौजूदा नाजुक माहौल में मेहमानों और होटल स्टॉफ की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.