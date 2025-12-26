ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा ठिकाना, सिलीगुड़ी के बाद मालदा के होटल भी नहीं देंगे रूम

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद मालदा के होटलों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं.

Bangladeshi Nationals
पश्चिम बंगाल के मालदा के होटलों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद किए. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 2:43 PM IST

मालदा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद, मालदा के होटलों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं. बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक अशांति और भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए BSF ने मालदा जिले के संवेदनशील बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और गश्त दोगुनी कर दी है.

लेकिन, होटल मालिकों ने अभी तक इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है कि यह नियम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आने वालों पर लागू होगा या नहीं. वे हालात पर नजर रख रहे हैं. जिले की बिजनेस कम्युनिटी के एक हिस्से ने भी होटल मालिकों के फैसले का सपोर्ट किया है.

मालदा डिस्ट्रिक्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कृष्णेंदू चौधरी ने कहा, "हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बहुत परेशान हैं. अभी, भारत सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा देना लगभग बंद कर दिया है. बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम उन्हें कोई कमरा भी नहीं दे रहे हैं."

उन्होंने कहाकि, "हमने अभी तक इस बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने वाले बांग्लादेशियों को कमरे दिए जाएं या नहीं. यह फैसला बहुत जल्द आपस में मीटिंग के बाद किया जाएगा. इस समय, मालदा के किसी भी होटल में कोई बांग्लादेशी नहीं है."

गौर करें तो इस महीने की शुरुआत में, सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने बांग्लादेशी टूरिस्टों पर बैन लगा दिया था. पश्चिम बंगाल में होटल मालिकों के एक एसोसिएशन ने पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए सिलीगुड़ी और उसके आसपास बांग्लादेशियों को रहने की जगह देना कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला लिया है.

ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हाल ही में जारी एक नोटिस के मुताबिक, यह फैसला उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनसे भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव आया है. इसमें भारतीय झंडे का कथित अपमान और बांग्लादेशी नागरिकों के एक हिस्से के भड़काऊ बयान शामिल हैं.

होटल मालिकों के संगठन ने कहा कि यह कदम मौजूदा नाजुक माहौल में मेहमानों और होटल स्टॉफ की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

बता दें कि बांग्लादेश कई महीनों से अशांति में डूबा हुआ है. पड़ोसी देश के हालात को देखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था. मालदा जिले के बॉर्डर इलाकों में भी सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है. बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीय डर में दिन बिता रहे हैं.

दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों का असर भारत-बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ा है. महादीपुर बॉर्डर पर ट्रेड काफी कम हो गया है. बांग्लादेशियों के लिए वीजा पर भारत की रोक के बाद, बॉर्डर पार लोगों का आना-जाना लगभग रुक गया है. सिर्फ वही लोग भारत आ रहे हैं, जिन्होंने पहले से वीजा ले रखा है या इमरजेंसी में वीजा लिया है.

मालदा डिस्ट्रिक्ट होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के पास 94 रजिस्टर्ड होटल और रेस्टोरेंट हैं. कई और होटल और खाने की जगहें भी हैं. कुल मिलाकर, 150 से ज़्यादा जगहें हैं, जहां रहने की जगह है.

यह पहली बार नहीं है; पहले भी, मालदा के होटल मालिकों ने पड़ोसी देश में भारत विरोधी भावनाओं के कारण बांग्लादेशियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे. इस बार भी, मालदा मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी उज्ज्वल साहा उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "आम हालात में, 300 से 350 बांग्लादेशी नागरिक रोजाना महादीपुर बॉर्डर से भारत में आते थे. उनमें से कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए और कुछ टूरिज़्म के लिए भारत आते थे, लेकिन अब, बांग्लादेश से रोजाना सिर्फ 30-35 लोग ही इस देश में आ रहे हैं.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया है. हालांकि, कई लोगों के पास अब भी वैलिड वीजा हैं या उन्होंने पहले ले लिए थे. अभी उन वीजा का इस्तेमाल करके उनकी ट्रैवल जारी है. हालांकि, हम उस देश में फैली अराजकता और लगातार भारत विरोधी भावना के जवाब में जिले के होटल मालिकों के फैसले का समर्थन करते हैं."

