सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, कश्मीर में सार्वजनिक जगहों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित बनाने का काम शुरू
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आवारा जानवरों पर कंट्रोल के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की.
Published : December 10, 2025 at 6:20 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर डिवीजन में आवारा कुत्तों के हमलों से चिंता बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नियमों को सख्ती से लागू करने और पब्लिक सेफ्टी को बेहतर बनाने के मकसद से मिलकर उठाए जाने वाले कई कदमों की घोषणा की है.
नए सिरे से कोशिश के तहत, प्रशासन सभी सरकारी ऑफिस और संस्थानों की मैपिंग कर रहा है ताकि बाउंड्री प्रोटेक्शन में कमियों की पहचान की जा सके. उन्होंने कहा कि इसका मकसद इन कमजोर जगहों को सील करना और आवारा कुत्तों को पब्लिक जगहों से दूर रखना है.
मंगलवार को कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आवारा जानवरों पर कंट्रोल के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की. गर्ग ने कहा, "प्रशासन देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि घाटी में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हमने लोगों की चिंता को गंभीरता से लिया है. लोगों को हमारे फैसलों का असर महसूस होना चाहिए," उन्होंने कहा कि विभागों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर लागू करने को कहा गया है.
मीटिंग के दौरान, गर्ग ने जिलों से मिली एक्शन टेकन रिपोर्ट देखीं और तुरंत पालन के लिए नए निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि एक खास निर्देश यह है कि सभी डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने ज़िलों में तुरंत सोसाइटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) बनाएं और उन्हें रजिस्टर करें. यह नेशनल गाइडलाइंस के तहत एक जरूरत है जिसे कई जिलों ने अभी तक पूरा नहीं किया है.
गर्ग ने कहा कि पब्लिक जगहों पर कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सभी सरकारी ऑफिस और इंस्टीट्यूशन की मैपिंग कर रहा है ताकि बाउंड्री प्रोटेक्शन में कमियों की पहचान की जा सके. डिपार्टमेंट्स को आवारा जानवरों की एंट्री रोकने के लिए फेंसिंग और दूसरे बैरियर मजबूत करने के लिए कहा गया है. हर डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे जो कंप्लायंस की मॉनिटरिंग और रिपोर्ट करेंगे.
गर्ग ने कहा, "अवेयरनेस उतनी ही जरूरी है जितना कि एनफोर्समेंट," उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों को इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है. अधिकारियों के मुताबिक, गर्ग ने हेल्थ सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, और स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को कुत्तों के काटने पर फर्स्ट एड, समय पर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत, और रिस्की एनकाउंटर से बचने के तरीकों पर वैली-वाइड अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने का भी निर्देश दिया है.
इसके अलावा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी बनाने के लिए ज़मीन की पहचान करने का निर्देश दिया, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फ्रेमवर्क के तहत 'नॉन-नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट' कहा.
इस बीच, एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदार पेट ओनरशिप पर कैंपेन चलाने का काम सौंपा गया है, जिसमें एडॉप्शन नॉर्म्स और कम्युनिटी-लेवल प्रैक्टिस शामिल हैं जो आवारा आबादी की ग्रोथ को कम कर सकते हैं. यह नई कोशिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा J&K विधानसभा में यह बताए जाने के कुछ हफ़्ते बाद आई है कि 2022 और 2025 के बीच जम्मू-कश्मीर में कुत्तों के काटने के 2,12,968 मामले सामने आए. इनमें से 1.14 लाख से ज्यादा मामले कश्मीर में और 98 हजार से ज्यादा मामले जम्मू में हुए.
सीएम ने यह भी बताया था कि हाल के सालों में ABC रूल्स 2023 के तहत 49,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन किया गया. दिलचस्प बात यह है कि श्रीनगर और जम्मू नगर पालिकाओं ने एक के बाद एक 27,237 और 13,730 कुत्तों की नसबंदी की, जबकि कश्मीर की बाकी नगर निकायों ने सिर्फ़ 161 नसबंदी के मामले बताए, जबकि जम्मू के दूसरे नगर पालिका इलाकों में यह संख्या 7,870 थी.
गर्ग ने इस अंतर को माना और कहा कि प्रशासन सभी जिलों में एक जैसी तरक्की पक्का करने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा, "ये आंकड़े साफ़ बताते हैं कि हमें कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है."
आवारा कुत्तों को पब्लिक जगहों से दूर रखने के लिए ज़रूरी बजट और दूसरी औपचारिकताओं के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा, "सब कुछ धीरे-धीरे किया जाएगा. पहला कदम उन इलाकों की पहचान करना होगा जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है. आगे के कदमों में बजट और टाइमलाइन को फाइनल करना शामिल होगा. पहले असेसमेंट पूरा होने दें."
ये भी पढ़ें: कश्मीर में 1996 की हिंसा मामले में JKLF के पूर्व चीफ जाविद मीर गिरफ्तार